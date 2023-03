Recept na lahodné brownie plné čokolády, jak ho peče Josef Maršálek

Také nedělním Buchtám po ránu tentokrát vládla čokoláda a zkušený cukrář Pepa Maršálek se s moderátorkou Terezou Bebarovou pustil nejen do přípravy čokoládových řezů (takové té klasické buchty lité na plech) a čokoládové pěny s pistáciovými sušenkami. Úžasně vypadaly jejich brownies, určitě stačilo málo a voněly by i přes obrazovku. Ty prostě nejde nevyzkoušet.

Potřebovat na ně budete: 85 g hladké mouky, 280 g cukru krupice, 85 g kakaa, 4 vejce velikosti M, 130 g másla, 100 g bílé čokolády, 100 g lískových oříšků, 6 g prášku do pečiva, 10 g vanilkové esence a 3 g soli.

Zapomněli jste nechat před pečením změknout máslo? Pepa Maršálek má pro vás jednoduchý cukrářský trik. Tuhé máslo z ledničky vloží do kastrolku, zahřeje a počká, až se cca desetina navážené kostky rozpustí. To úplně stačí. Dále už s ním pracujete, jako by bylo změklé, má vyzkoušeno Maršálek.

Těsto na brownie je třené, takže je potřeba nejprve dobře vymíchat máslo s cukrem. Proto si do mísy nasypte odvážený cukr, sůl, vanilkovou esenci a změklé máslo a ušlehejte třeba ručním mixérem, ale můžete samozřejmě použít i robot. Pak do směsi postupně přidávejte jedno po druhém čtyři celá vejce – samozřejmě bez skořápky, podotýká Maršálek – a pěkně je zašlehejte.

Poté do ušlehané směsi lehce vmíchejte další ingredience: polovinu kakaa, polovinu mouky, prášek do pečiva a promíchávejte. Pak přisypte zbytek mouky i kakaa, polovinu bílé čokoládu (v peckách nebo klidně nasekanou tabulkovou, použít lze samozřejmě i čokoládu mléčnou či hořkou) a polovinu nasekaných lískových ořechů. Druhou polovinu ořechů i čokolády si nechte na posypání.

Pekáček vytřete olejem a vyložte papírem na pečení (díky oleji dobře přilne) a můžete do něj přelít hotové těsto, které pěkně rozetřete do stejné výšky, aby se brownie stejnoměrně propeklo. Ovšem pozor! „U brownie je důležité, aby nebyly příliš propečené,“ varuje Maršálek, že správná konzistence je u tohoto amerického moučníku hodně důležitá.

Rozetřené těsto ještě posypte zbylými ořechy a čokoládou a můžete je dát péct: do trouby nastavené na horkovzduch a rozehřáté na 160 °C na 25 až 30 minut. A co je podstatné? „Aby špejle, kterou do toho bodnete, nebyla suchá,“ radí zkušený cukrář, jak upéct ty správné brownie.