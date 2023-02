Nejvíc nadýchané buchtičky s krémem na planetě Zemi. Podle Maršálka

Cukrář Josef Maršálek provedl přípravou tradičních buchtiček s krémem diváky 3. dílu nedělních Buchet po ránu na České televizi i Terezu Bebarovou, s níž v tomto retrodílu připravili i žemlovku podle Josefovy babičky zapečenou s máslem a moučkovým cukrem a tradiční jáhelník se švestkovým kompotem.

A jak docílit nadýchaných buchtiček, které v kombinaci s vanilkovým krémem vytvoří dokonalou iluzi, že jste se vrátili do dětství? Třeba právě Pepa Maršálek prý rád vzpomíná, jak si je chodil ve školní jídelně pořád přidávat.

Recept Maršálka na nejnadýchanější buchtičky

Na kynuté těsto na buchtičky potřebujete: 500 g hladké mouky, 250 ml mléka, 70g oleje, 1 vejce (M), 20 g čerstvého droždí, 50 g cukru krupice a 5 g soli.

Těsto na buchtičky připravuje Pepa Maršálek tzv. na záraz – do misky se dají všechny ingredience najednou, ovšem kromě tuku a soli. Mouku, mléko, vejce, droždí a cukr necháte v robotu lehce promíchat, aby se tekutiny spojily s moukou a droždím. Pak teprve přidejte olej a sůl a buď nechte hníst zhruba 10 minut v robotu (na třetí stupeň), anebo vařečkou ručně v míse, až je těsto pěkně kompaktní, i když řidší. Přikryté pod utěrkou ho nechte v míse vyzrát a nakynout do dvojnásobného objemu, pak teprve se může tvarovat.

Nakynuté těsto na buchtičky je opravdu už na pohled řidší, než je třeba těsto na kynuté buchty, které Josef Maršálek připravoval nedávno. Nicméně nemáte se toho bát, právě tato konzistence buchtičkám zajistí, že budou nadýchané.

Nakynuté těsto si vyklopte z misky na lehounce pomoučenou pracovní desku a pusťte se do jeho přetužení – což je odborný termín pro jednoduchý úkon, kterým těsto zhutníte: roztáhněte ho na desce do stran a několikrát přeložte, bude kompaktnější. A pak už ho můžete na desce roztáhnout a kartou pokrájet na dílky, z nichž ukoulíte jednotlivé kuličky (tím z nich vytlačíte vzduch) – tedy jednotlivé budoucí buchtičky. A pěkně vedle sebe je skládejte do pekáčku vytřeného olejem – olejem je promazávejte i mezi sebou, aby se při pečení neslepily, a po upečení aby šly pěkně oddělovat jedna od druhé.

Vlevo správně nakynuté těsto, uprostřed kuličky před nakynutím, vpravo před pečením.

Anebo si můžete do pekáčku trochu oleje odlít a kuličky těsta v něm pěkně poválet a pak je teprve rovnat do řad, v nichž budou kynout, než je dáte péct. Máte-li narovnáno a promazáno, nechte buchtičky kynout na dvou- až dvouapůlnásobný objem. Pak pečte na 160 °C, horkovzduch, 20 až 25 minut – správné upečení pak prostě vyzkoušejte dřevěným párátkem nebo špejlí.

A jak na přípravu vanilkového krému

Na krém potřebujete litr plnotučného krému, 75 g cukru krupice, 4 žloutky (z vejce velikosti M), 1 vanilkový lusk, 50 g rumu a 45 g kukuřičného škrobu.

Vanilkový lusk Vanilkový krém dělá právě vanilka, druhé nejdražší koření na světě. Zrníčka vanilky získáte z vanilkového lusku, který podélně rozříznete a vyškrábete z něj černá zrníčka – kýžený zdroj lahodné chuti i vůně. Prázdný lusk nechte zaschnout, pak ho rozmixujte s krupicovým cukrem – a získáte ten nejvoňavější vlastní vanilkový cukr do zásoby.

Pokud se vám do koupě vanilkového lusku nechce, můžete si koupit cukr s pravou vanilkou, pravou vanilkovou esenci nebo vanilkový prášek, což podle Maršálka není nic jiného než namleté vanilkové lusky.

Do kastrůlku si nalijte mléko, přidejte zrníčka vanilky (případně esenci nebo prášek), samotné vaječné žloutky, rum, cukr a kukuřičný škrob. „Určitě použijte kukuřičný škrob, ne bramborový – pokud nechcete, aby váš krém vypadal trochu jako sopel,“ varuje Pepa Maršálek. A pokud děláte krém i pro děti, dejte do něj místo rumu víc mléka nebo přidejte smetanu, výsledek bude ještě krémovější.

Směs v kastrůlku přiveďte za stálého míchání metličkou k varu a nechte alespoň minutu pořádně provařit, abyste se zbavili škrobové chuti. Máte-li buchtičky do zlatova upečené a krém provařený, můžete se na to vrhnout – na talíře natrhejte jednotlivé buchtičky, polijte je krémem a užijte si to.

Dostali jste chuť i na zmíněnou žemlovku? Vyzkoušet můžete třeba recept od Martina Škody, pokud vám zbyla veka. A nebo luxusní variantu z vánočky.