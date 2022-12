Zkuste banánový koláč s krémem z arašídového másla podle Pepy Maršálka

Potřebujete pekáček rozměru 20 × 30 cm, 40 minut na přípravu a tyto suroviny: 300 g oloupaných přezrálých banánů, 160 g třtinového cukru, 100 g hladké mouky, 100 g celozrnné špaldové mouky, 2 vejce a velikosti M, 40 g oleje, 100 g podmáslí, 4 g jedlé sody, 5 g prášku do pečiva, 2 g skořice a 2 g soli.

Na krém si připravte 200 g plnotučného tvarohu ve vaničce, 150 g arašídového másla, 100 g másla a 60 g cukru moučka. A na dokončení 40 g ořechů či sušených banánových chipsů.

Postup přípravy není složitý. Do mísy oloupeme banány, metličkou je rozmícháme spolu s vejci, cukrem a podmáslím. Poté přidáme obě mouky, prášek do pečiva, jedlou sodu, skořici a sůl, olej a zamícháme dohladka. Hmota nemusí být úplně hladká, malé kousky banánů vůbec nevadí.

Poté ji nalijeme do pekáčku, který jsme předem vymazali olejem a vyložili papírem na pečení. Vložíme do rozehřáté trouby na 160 °C, program horkovzduch, a pečeme 25 až 30 minut nebo dokud špejle zapíchnutá do koláče nezůstane suchá.

Po vytažení dáme koláč na mřížku vychladnout. Na náplň smícháme arašídové máslo s tvarohem a cukrem dohladka, poté přidáme rozpuštěné, ale vychladlé máslo a vyšleháme do hladkého krému.

Ten natřeme na upečený a vychladlý základ a nakonec dozdobíme ořechy nebo kousky sušených banánů. Dáme do lednice na několik minut vychladnout a podáváme.