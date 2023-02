Jak na povidlové buchty podle Maršálka, aby správně kynuly a voněly

Co se dá na přípravě těsta zkazit? Co se stalo, když vám nekyne? „Nejhorší, co se může stát, je, že zabijete droždí hned na začátku. Například horkým mlékem, horkou vodou, horkou tekutinou. To těsto je dále nepoužitelné, už nikdy nebude kynout, takže to je nevratná vada,“ varuje Maršálek. A dodává, že těsto lze zabít i tehdy, když přímo na droždí nasypete velké množství cukru nebo soli.