Fígl na plnění dvojctihodných koláčů má Maršálek od Francouzů

V nedělním pořadu České televize Buchty po ránu se známý cukrář spolu s moderátorkou Terezou Bebarovou opět pustil do přípravy kynutého těsta, které tentokrát využil na několik variací koláčů. Koláč s pistáciovým krémem, koláč jihočeský borůvkový a klasický posvícenský dvojctihodný koláč, tedy plněný dvěma náplněmi – tvarohem a povidly.

Potřebné ingredience? Na kynuté těsto 1 kg hladké mouky, 550 g mléka, 3 vejce velikosti M, 100 g cukru krupice, 200 g másla, 40 g droždí (kostka), citronová kůra z jednoho chemicky neošetřeného citronu a 10 g soli.

Josef Maršálek s Terezou Bebarovou se tedy opět pustili do kynutého těsta, tentokrát ne na buchty, ale na koláče. Opět šli oblíbenou Maršálkovou cestou těsta připravovaného tzv. na záraz, kdy se všechny ingredience – kromě tuku a soli – nejprve smíchají, aby se spojily. Pak se přidá změklé máslo a sůl a těsto se nechá v robotu cca 10 minut pořádně zpracovat na kompaktní hladkou a nelepivou hmotu, se kterou už se krásně pracuje dál.

Hotové těsto Maršálek dělí na třetiny a je už jen na vás, jestli z nich připravíte tři plechy dvojctihodných koláčů, nebo ho využijete na jiné varianty. Každou třetinku těsta každopádně dejte kynout zvlášť – do mísy, kterou přikryjete fólií nebo vlhkou utěrkou – na teplé a suché místo. Na dvojnásobný objem. Mezitím si připravte tvarohovou náplň z plnotučného tvarohu, cukru a rozinek a přendejte si ji do zdobicího sáčku.

Nakynuté těsto si na lehce pomoučené ploše ručně roztáhněte na obdelníček a plastovou kartou ho rozdělte na dvanáct stejných kousků, z nichž uválejte pevné kuličky – aby v nich nezůstal vzduch. Vyskládejte je na plech vyložený pečicím papírem, přikryjte navlhčenou utěrkou (aby těsto neoschlo) a opět nechte na teplém místě nakynout na dvojnásobný objem.

Dvojctihodné koláče uvnitř naplníte tvarohovou náplní s rozinkami pomocí zdobicího sáčku.

Krásně nakynuté kuličky těsta už můžete plnit připravenou tvarohovou náplní. Jak? Překvapivě není nic jednoduššího: sáčku s tvarohovou náplní ustřihněte špičku tak, aby se ven dostaly i rozinky, a jeden koláč za druhým naplňte vbodnutím špičky doprostřed kuličky těsta a jemným stlačením obsahu sáčku. Tvarohová náplň, která zůstane na povrchu, ničemu nevadí, překryjí ji povidla.

Pak už jen potřete okraje budoucích koláčů rozšlehaným vajíčkem a střed (s vykukující tvarohovou náplní) dozdobte lžičkou přiměřeně tuhých povidel. (Lze je koupit nebo si je připravit doma, viz návod níže.) Tuhá povidla můžete případně podle potřeby naředit rumem nebo černým čajem, příliš řídká zase zahustit strouhaným perníkem či piškotovými drobečky.

1. září 2018

Koláče jsou připravené na pečení a můžete je tedy šoupnout do horkovzdušné trouby vyhřáté na 180 °C na 12 až 15 minut a upéct je pěkně do zlatova. Ihned po vytažení z trouby je pomašlujte horkým máslem, vydrží déle vláčné. A můžete je dozdobit dekoračním hrubým cukrem, dobře to vypadá.

Nebojte se dvojctihodných koláčů a běžte do nich, určitě to zvládnete. Vždyť Maršálek amatérským pekařům ze soutěže Peče celá země klidně zadal rovnou chodské merhované koláče a také to zvládli.