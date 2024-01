Alkohol dodá jídlu další chutě. Staňte se mistrem a začněte flambovat

Víno

Kohout na víně

Hodí se do marinád a omáček k masu (tam se často uplatní i červené), mořským plodům, rybám, těstovinám a do polévek – tam vládne bílé. Ale existují i vinná těstíčka na obalování. Suché bílé víno je součástí švýcarského fondue.

Pokud jde o omáčky, obvykle se doporučuje nechat z vína odpařit alkohol, popřípadě víno zredukovat, tedy svařit na menší objem. Rychlost obojího ovlivňuje velikost nádoby, v níž se jídlo připravuje, a tedy i plocha, z níž se víno odpařuje.

Svaření láhve červeného vína s vysokým obsahem taninů na malý objem snesou pouze pokrmy s velkým množstvím bílkovin, jako je třeba pr proslulý francouzský kohout či hovězí na víně.

Tip Zbylé víno, ať už z vaření, nebo nedopité, můžete zamrazit pro pozdější použití v kuchyni.

Základní zásada

K vaření používejte takové víno, jaké byste s chutí pili. Pokud vám víno nechutná, vaření na tom nic nezmění.

Párování jídla s vínem

Dříve se poměrně striktně doporučovalo například bílé víno k rybám a světlým masům, zatím zatímco červené víno k tmavým masům. Ne že by to úplně přestalo platit, ale dnes záleží spíše na tom, co vám samotným vyhovuje, popřípadě na tom, k čemu samo to které konkrétní víno doporučí someliér.

Pokud vaříte jídlo, jež obsahuje víno, rozhodně nic nezkazíte, když ho doplníte buď stejným vínem, nebo ještě lepším vínem stejného typu.