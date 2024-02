VIDEO: Bramborovou kaši upečete jako muffiny. Vylepšíte ji parmezánem

Je to vlastně pečená kaše s parmezánem, která poslouží jako příloha k houbové omáčce. Takže další jeho oblíbený bezmasý pokrm, který hýří chutěmi, a když si ho připravíte, rozhodně nebudete litovat, že jste z lednice nevytáhli něco masitého.

Základem pokrmu je hlíva královská, u které se na rozdíl od známější hlívy ústřičné zpracovává nejen plodnice, ale celé tělo. Navíc vůní připomíná klasické lesní houby, takže jí to pro kuchyňské zpracování dodává vyšší atraktivitu. Ač roste hlavně v Asii či Americe, lze ji dnes už běžně sehnat i u nás.

Hlíva se udusí na cibulce a česneku, ovoní rozmarýnem a tymiánem. Na závěr se přidá trochu koňaku a oflambuje se. Tím vyhoří alkohol a zůstane jen extrakt chuti. Ostatně o tajemství flambování jsme nedávno psali zde.

Müllerovým úkolem je propojit chutě tak, aby se omáčka dobře spojila s vhodnou přílohou a zároveň talíř vypadal dobře, protože, jak všichni vědí, jíme i očima. A tak si vymyslel netradiční pečenou bramborovou kaši. Ta se běžně vyrobí tak, že se uvaří brambory, pak se přidá mléko nebo smetana a máslo a je hotovo.

Ve varu Pořad můžete sledovat každou neděli odpoledne nebo na iPrima.cz

David na to jde z opačného konce. Nakrájené brambory vaří přímo ve smetaně s troškou muškátového oříšku, soli a vejci, pak rozmixuje s parmezánem a naplní do muffinových formiček a nechá zapéct v troubě. A aby byl vizuální efekt dokonalý, ještě je před podáváním lehce „na barvu“ opeče na pánvi.

Je to vlastně jednoduché a přitom efektní i na pohled na talíři. A mohlo by to přesvědčit i masožrouty, že každodenní přítomnost masa na talíři není nutná.

Bramborovo-parmezánový muffin na hlívě královské v tymiánové omáčce

Doba pečení: 25 min, příprava: 30 min. počet porcí:2

400 g brambor

200 ml šlehačky

1 muškátový oříšek

2–3 svazky tymiánu

2 svazky rozmarýnu

1 česnek

sůl

olej

koňak

150 g parmezánu

2 vejce

100 ml zeleninového vývaru

800 g hlívy královské

2 červené cibule

Postup:

Oloupané brambory na kaši uvaříme se šlehačkou, zeleninovým vývarem, špetkou soli, nastrouhaným muškátovým oříškem a necháme svařit. Poté přidáme parmezán a rozmixujeme. Přidáme vejce a promixujeme.

Směsí naplníme formy na muffiny, dáme do trouby do vodní lázně (formy na muffiny vložíme do vetší formy a přilijeme vodu), předehřáté na 120 °C na 25–30 minut.

Hlívu nakrájíme na kousky. Do pánve nalijeme olej, přidáme cibuli nakrájenou najemno, prolisovaný česnek, nakrájenou hlívu, lehce orestujeme, přilijeme koňak a flambujeme. Přihodíme nasekaný rozmarýn, tymián a zalijeme zbytkem vývaru.

Hotové muffiny vyklopíme z forem a opečeme lehce na pánvi, kvůli barvě.

Na talíř naservírujeme muffin s omáčkou z hlívy a dozdobíme nastrouhaným parmezánem.