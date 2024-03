Spojte do skvělé polévky koledu a mladé kopřivy, nadupané nejen vitaminy

Kopřivová polévka s vařeným vejcem

Pro 4 osoby: 1 velká cibule, 2–3 velké brambory, 1 lžíce másla, půl litru drůbežího nebo zeleninového vývaru, 200 g kopřiv, 2 až 6 vařených vajíček. Na ozdobení můžete natrhat květy sedmikrásek, prvosenek a fialek.

Cibuli a brambory oloupejte a nakrájejte na kostičky. Máslo rozpusťte v hrnci a orestujte na něm cibuli dozlatova, aby byla pěkně sklovitá. Potom přidejte brambory, také je krátce orestujte a zalijte vývarem. Přiveďte k varu a vařte, až jsou brambory měkké.

Mezitím očistěte kopřivy a nasekejte nadrobno. Hrnec stáhněte ze sporáku nebo z varné desky. Listy přidejte do vroucího vývaru s bramborami a cibulí a jen krátce spařte. Už nevařte. Směs můžete případně ještě rozmixovat tyčovým mixérem, jak to máte rádi. Nalijte do talířů, přidejte vejce vařená natvrdo a přizdobte květinami.

Tip kytkožroutky Jany Vlkové: Kopřivovou polévku si můžete udělat, kdykoliv se dostanete k čerstvým mladým kopřivám. I bez vařených vajec. Místo nich můžete použít zakysanou smetanu nebo dýňový olej.