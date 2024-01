Muži, nebojte se květáku. Uděláte z něj steak jako z flákoty masa

Müller není proti masu, ale tvrdí, že to s ním není třeba přehánět. Klidně by se mohlo podle něj konzumovat jen jednou týdně. Zvlášť když pokrmy ze zeleniny mohou zasytit a přidat dávku vitaminů a ještě k tomu chutnat.

Tvrdí, že nejšetrnějším způsobem, jak upravit zeleninu, je připravit ji na páře. Takže ne že květák předvaříte, podobně jako to děláte před obalováním na smažený květák.

Uříznutý plátek květáku vložíte na pařáček do hrnce, přiklopíte a necháte ho změknout. Tím zůstanou veškeré živiny uvnitř, nevyplaví se do vody jako při klasickém vaření. Květákový plátek by měl ve výsledku zůstat poloměkký, na skus řečeno těstovinovou terminologií nebo medium při porovnání s masem.

Podívejte se na video, jak takový květákový steak připravit, aby měl konzistenci jako plátek z masa. Aby dostal barvu, po změknutí po vaření ho vložil do rozpálené pánve a opražil ho takzvaně na barvu.

Pak ho posypal kořením, s vědomím, že sám není příliš chuťově zajímavý. Pak jen stačí položit na něj oříšek másla a může do rozpálené trouby. Stačí mu pouhých deset minut při 200 °C a máte hotovo.

Něco takového určitě musíte zkusit, je to návod na bleskové hlavní jídlo. A možná to nemusíte kombinovat s hráškovým pyré a granátovým jablkem. Ale to kuchaři profesionálovi musíte prominout, chce to mít „vymazlené“, určitě nemůže steak nabízet jen tak obyčejně s bramborami a tatarkou. Ale i tak kompletní recept najdete dole.

Květákový steak na hráškové kaši s granátovým jablkem a datlemi

Doba pečení: 10 min., příprava: 20 min., počet osob: 4–6

Suroviny:

2–3 velké květáky

1 kg mraženého hrášku

1 malé balení datlí

1 granátové jablko

200 ml oleje

250 g másla

sůl

pepř

cukr

kurkuma

kajenský pepř

vegetariánská Sriracha majonéza

Postup:

Nejprve si očistíme květák, nakrájíme ho na plátky a napaříme v hrnci. Potom opečeme zprudka na pánvi na oleji, posypeme směsí koření, položíme na steak plátek másla a nakonec vložíme i s pánví do trouby na deset minut při 200 °C.

Malé množství hrášku si necháme stranou na servírování a zbytek mraženého hrášku vložíme do vody a vaříme se solí a cukrem. Dále jej přecedíme a ručním mixérem rozmixujeme s trochou másla na kaši.

Nakonec servírujeme – na talíř dáme připravenou hráškovou kaši, steak, hrášek, který jsme si nechali stranou, granátové jablko, sušené datle a vegetariánskou Sriracha majonézu.