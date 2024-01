VIDEO: Nevyhazujte stonky z bylinek. Vyrobte si z nich domácí olej

Müler má vlastní restauraci v Německu, jak říká, jsou tam všichni „multikulti“, jediný z jeho pomocníků je rodilý občan Německa. Ale tvrdí, že je to všechno „pěkné“. To je jeho oblíbené slovo, ostatně i v pořadu je to každý druhý výraz, který slyšíte: „A takto to pěkně dozdobíte, a dostanete pěknou porci“.

Protože to není sólista, rád si do pořadu přizval další hosty, například Davida Rejhona z restaurace Artisan, anebo Marcelu Vuongovou, která se specializuje na vietnamskou kuchyni a pořádá kurzy k přípravě těm, kdo se v ní našli. Ostatně kde jinde než ve Vietnamu byste mohli čekat pokrmy s tak velkým podílem zeleninových surovin.

Když už v kuchyni zpracováváte takové množství zeleniny a bylinek, byl by hřích otrhat jenom lístečky a stonky vyhodit. A tak nás v pořadu zaujal návod na to, jak je zpracovat a vyrobit z nich olej. Ve videu máte kompletní návod na výrobu.

Ostatně nakládání bylin do oleje je skvělý způsob, jak dlouhodobě uchovat aroma a zdraví prospěšné látky z bylinek na dlouhou dobu. Bylinkový olej využijete ve studené i teplé kuchyni. Lahodně jím dochutíte zeleninové či těstovinové saláty, pečeným pokrmům dodáte báječné aroma a můžete jej přidat na konci dušení či smažení pro zvýraznění chuti.

Nemusíte využít jen stonky z petržele, které prezentuje David Rejhon na videu. Ten mluví z vlastní praxe v restauraci. Použít můžete všechny aromatické bylinky, princip je stejný.

Takže klidně můžete použít třeba i rozmarýn, tymián, dobromysl, bazalku, kopr, mateřídoušku, yzop, levanduli, saturejku, majoránku, mátu, meduňku či šalvěj. Experimentům se meze nekladou.

Domácí olej z petržele

Suroviny:

350 g stonků petržele

1 l za studena lisovaného rostlinného oleje

50 g špenátových lístků

20 g soli

Postup:

Nakrájené stonky petržele se špenátem, olejem a solí rozmixujte tak, aby nebyly úplně dohladka. Z mixéru přelijte do hrnce.

Na sporáku zahřejte na 80–90 °C a redukujte asi 10 minut, dokud se nevyvaří voda, kterou obsahuje zelenina.

Pak sceďte přes plátýnko do nové nádoby a nechejte důkladně vykapat. Olej pak zchlaďte. Pak olej přelijte do sklenic.

Skladujte v lednici. Domácí olej by měl vydržet až 10 dní, aniž by se zkazil.