PONEDĚLNÍK: Plzeň a titul. Míč a pole. Sudí a video. Jak vám to zní?

Ostatně roky to potvrzuje i Sparta, jen jinak.

Dobrý brankář, organizovaná defenziva, silný střed hřiště a na hrotu tank, jehož jistí další tank. Ve srovnání mančaftu s letenským konkurentem si Plzeň nestojí hůř.

Slavia je sice ještě dál, ale proč by se to vlastně nemohlo Viktorce povést?

Mohlo! Tyto napínavé dostihy budou bavit ligu do posledního dechu.

Trenér Michal Bílek, poté co nahradil Adriána Guľu, překopal v Plzni dost věcí včetně herního systému. Sedlo si to. Především lidsky. Je vidět, jak tým za koučem jde. Jak zvládá o gól i zápasy, ve kterých mu to tolik nejde.

Jako naposledy s Teplicemi, kterým remízu sebral sporný, titěrný - jestli vůbec - ofsajd Žáka. Takže na tři body stačila Beauguelova penalta. Plzeň si výhru pohlídala, ačkoli poločas hrála bez přísně vyloučeného Havla.

Drn, drn, drn, drn

Slavia mač, jenž se nevyvíjel příznivě, v Liberci prohrála. Slovanu se sluší k cennému skalpu pogratulovat. Porazit mistra, když hrajete od 19. minuty o deseti, navíc aniž byste vystřelili na bránu, je pozoruhodný počin.

Hodnotit fotbal však nešlo, neboť na takovém poli se fotbal hrát ani nedá. A nemá. Ostatně bídný terén se nejspíš podílel i na vlastní trefě Olayinky, i když to pro něj není omluva.

Pokud budeme vycházet z milého klišé, že fotbal se hraje pro lidi, pak by se na poli meruna nahánět neměla. Není to drak.

Fotbalová veřejnost se v únoru a březnu pravidelně promění na experty na pažity, ale fór je v tom, že fotbalovou veřejnost by vůbec důvody, proč v Jablonci, Liberci nebo Teplicích nejsou dobrá hřiště (žádná sláva to není ani na Spartě nebo Bohemians), neměla zajímat. Platí si za produkt. Ať už na stadionu nebo u televize. Tohle není starost fanoušků.

Umělou trávu nepovolují pravidla, hybridní si každý nezaplatí a severní vítr je krutý. Ale koho objektivní důvody zajímají? Diváka určitě ne. Chce vidět fotbal, ne kopanou.

Možná by stálo za zvážení, zda v únoru a v březnu nenalosovat klubům z náročných klimatických podmínek několik venkovních utkání po sobě.

Pořád by to bylo regulérnější než kopání na blátě. Další klišé, že podmínky jsou pro oba týmy stejné, sice může znít pravdivě, jenže když vegetariána hostíte párkem s hořčicí, bude vždycky trpět víc než pan domácí.

Trpišovského čich: posty se přeceňují

Slavia nenavázala na demolici Lince v Konferenční lize, kde potvrdila roli velkého favorita. Moc se o této roli nemluvilo, nikomu není příjemná, ale pokud sledujete rakouskou ligu, kde mívají soupeři dost místa na útočení, rychle poznáte, že vyniká jen Salcburk. Splnit povinnost není snadné. Linec o víkendu porazil 6:0 Tirol, ale Slavia to zvládne.

I díky motorce v útoku. Příchod Sora z Baníku zase potvrdil genialitu trenéra Jindřicha Trpišovského, jenž má na hráče mimořádný čich, který mu může závidět leckterý sportovní manažer.

Slavii se tuze vyplácí. Že byl Sor v Ostravě jen náhradníkem a ještě na jiném postu? To vůbec nevadí, posty se zbytečně přeceňují. Trpišovský se svým realizačním týmem umí sestavou často překvapit. A často se trefí. V Liberci to bylo jen o soubojích, morálu. Za tohle si Slovan tu gratulaci zasloužil a poskočil do elitní šestky.

Gratulace za nejhezčí gól kola patří olomouckému Janu Navrátilovi, jenž halfvolejem o břevno rozhodl o výhře v Karviné a první trefou v sezoně stylově umlčel kritiku.

Šlágrem kola byl souboj o čtvrtou příčku mezi Slováckem a Baníkem. Byť oba týmy mají dvanáctigólové snajpry Jurečku, respektive Almásiho, gól nepadl žádný. Na noze ho měl slovácký Sadílek, leč z voleje minul branku. Domácí byli nebezpečnější, dva body ztratili.

Totéž se dá konstatovat o Bohemians v duelu s Mladou Boleslaví (2:2). Zatímco první gól hostů jde na vrub brankáře Valeše, druhý byl jak z dílny Pata a Mata. Vaníček s Květem si dávali ve vápně tak dlouho přednost, až Smrž devět minut před koncem srovnal. Takový fík se často nevidí, ale stane se.

Podobně jako penaltová minela zkušeného zlínského kapitána Procházky, kterou sám faulovaný Kubala potrestal a trefil Hradci tři důležité body.

Černý týden pro Černého

Pro co ale pochopení nejde mít, ať se díváte na video, kolikrát chcete, je nevyloučení sparťana Dočkala v dohrávce v Jablonci.

Housku trefil kopačkou do hlavy, přesto sudí Dalibor Černý tasil jen žlutou a kolega Berka u videa to ještě posvětil. Všechny technologie světa jsou pak zbytečné.

Je to nepochopitelný vlastní gól pro sudí, kteří se snaží o nějaký návrat důvěry. Černý přitom už před týdnem pomohl špatným verdiktem „silnějšímu psovi“, když ve Zlíně neodpískal faul na hranici vápna proti Plzni, za což se posléze chlapsky omluvil.

Rozhodčí Dalibor Černý ukazuje žlutou kartu sparťanovi Bořku Dočkalovi. Za zákrok na jabloneckého Housku měl však tasit červenou kartu.

Šéf komise rozhodčích Radek Příhoda nervózně držel pěsti policistovi Michalu Křepskému, aby zvládl debut v lize jako hlavní rozhodčí. Počínal si výborně, jenže pak přijde nepotrestané kung-fu v jiném špílu a je to marné, marné, marné...

VAR je pomocníkem. Jen se musíte umět dívat. To zjistil i jistý Roman Berbr.

Pěkné ponedělí.