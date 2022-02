PONEDĚLNÍK: Šulcova slabá minutka, Sparty celý mač. Panikaří snad Slavia?

Plzeňský fotbalista byl v 88. minutě třikrát sám před brankářem Sparty Holcem, třikrát kruciálně selhal. Počínal si vskutku nešikovně. Potvrdil, že s koncovkou zápolí dlouhodobě. A jak už to bývá, Sparta v nastavení ve šlágru srovnala.

Je tak těžké najít alespoň nějakou polehčující okolnost pro Šulcovu slabou minutku. Až vám musí být drobného záložníka líto.

Že hraje jinak většinou dobře? Dejme tomu, ale byť to zní krutě, žolík, co naskočil v 81. minutě, na Letné dlouho vynikající práci celého týmu zmačkal do koše. Pak ji ještě vytáhl, že by snad zaváhání napravil, a hodil rovnou do skartovačky.

Polehčující okolnosti se vážně hledají těžko. Vždyť Šulcův zmar může rozhodnout o titulu. Zvýšit na 3:1, Plzeň by teď vedla ligu o dva body před Slavií a sedm před Spartou...

V sezoně dal Šulc zatím jediný gól a to tak, že ho trefil Kayamba a míč se od něj odrazil do brány. Přitom Plzeň na Letné dominovala, rozdíl ve středové řadě byl značný. Čermák s Kalvachem a Buchou si počínali přesně, zatímco sparťané se neměli čeho chytit.

Nechytili se ani čahouna na hrotu Viktorie. Tomáš Chorý potvrzuje, že má za sebou vydařenou přípravu a v jarní části bude patřit k nejnebezpečnějším útočníkům. Rozhodl o výhře nad Hradcem a také proti Spartě se trefil, druhou branku připravil. Parádní výkon.

Ty pocity, které zažíval Šulc v nastavení, kdy se sparťan Hložek v těžké pozici trefil hlavou přesně za háčky vzdálenější tyče a udržel Spartu ve hře o titul, musely být trýznivé.

Ale i to je fotbal, jaký máme tolik rádi. Kupa příběhu a emocí. Snad se z nich Šulc brzy oklepe.

I když sparťané vytřískali z hitu nakonec maximum, spokojení být nemůžou, neboť jejich předvedená hra byla místy alarmující. Na to, že v týdnu smetli se sedmi odchovanci v sestavě z poháru Slavii, pozoruhodný propad, nad kterým se musí trenér Pavel Vrba zamyslet. K zamyšlení byl v derby i slaboučký výkon rozhodčího Pavla Orla.

Krmenčíkova pozice oslabila

Zajímavé myšlenkové pochody mají ve Slavii, kde vážně zvažovali návrat šestatřicetiletého útočníka Milana Škody.

Nic proti slávistické ikoně, v Mladé Boleslavi hraje pořád velmi dobře a byl by to jistě jímavý příběh, avšak se značnou mírou paniky ve slávistickém počínání. A na tu u domácího šampiona nejsme poslední sezony zvyklí.

Škodův comeback, na který zřejmě i kvůli jeho zranění nedojde, naznačuje také jisté pochyby o schopnostech Michaela Krmenčíka. Trenér Jindřich Trpišovský postrádá v sestavě víc lídrů schopných bitvy i emočně naklonit na vaši stranu.

I proto na Slovácku vsadil na hrotu na Stanislava Tecla s kapitánskou páskou. Ano, žádný šutér, ale mužstvo za ním jde. Lopotné utkání nakonec rozhodl Lingr po krásné souhře a asistenci Baha.

Takový výsledek slávisté po zimní přípravě, kde si zahráli jen modelově proti sobě a jednou proti Baníku, po kolapsu v lize s poslední Karvinou a v poháru se Spartou tuze potřebovali.

Boj o český trůn zůstává krásně otevřený.

Teplice ve formě. Kdo to čekal?

Velmi dobrou formu vykazují překvapivě Teplice. Nebo vy jste snad čekali, že se tak zvednou?

Když v zimě podepsali z Prostějova útočníka Filipa Žáka a brankáře Filipa Muchu, štiplavé poznámky na téma přípravy na druhou ligu zněly často, ale trenér Jiří Jarošík věděl, koho si z nedávné štace bere.

Zatímco Muchův čas teprve přijde, Žák se ve svém druhém ligovém startu dočkal první trefy a přispěl k vítězství 4:2 na půdě silného Baníku. Utkání nabídlo ještě větší hrdiny ve žlutých tričkách a trenýrkách.

Devatenáctiletý host ze Sparty Václav Sejk se v prvním ligovém zápase prosadil hned dvakrát. A dokonce třemi asistencemi se blýskl další sparťan v Teplicích Jan Fortelný. Parádní počin!

Teplice z posledních pěti kol vyhrály čtyři a prchají z pásma sestupu, i když statečný kritik poměrů v českém fotbalu (sic už v dobách černokněžníka Romana Berbra!) vyhráno ještě zdaleka nemá.

Špinavé prádlo Jihočechů

Špinavé prádlo perou na veřejnosti v Českých Budějovicích, kde sám od sebe skončil sportovní manažer Tomáš Sivok. Podle slov šéfa klubu Vladimíra Koubka napáchal zásadní chyby jako „nepravý podpis na hráčské smlouvě nebo uzavření smlouvy v rozporu s předpisy FAČR“.

No, jestli je pravda Sivokova verze, kterou uvedl v deníku Sport, kde nazval Koubka lhářem, co na klub nemá ani prostředky a chtěl se například zbavit slávistického záložník Micka van Burana kvůli platu, přestože jej z velké části hradí Slavia, anebo že Koubek po Sivokovi požadoval i získávání financí, či rovnou aby přispěl svými, je to zoufalé jednání.

Škoda pro Dynamo, které na šestém místě uzavírá mistrovskou skupinu a trenér David Horejš odvádí s týmem kvalitní práci. Koubek je šéf, tak si může dělat s klubem, co se mu zlíbí, leč příliš profesionálně poslední vyjádření i kroky zrovna nevypadají.

Pěkné valentýnské ponedělí.

Všem zamilovaným. Do fotbalu především.