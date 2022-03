Kulhal, ale výstavní ranou rozhodl. Snad to bude dobré, řekl olomoucký Navrátil

„To se k nám stočilo štěstí,“ řekl olomoucký trenér Václav Jílek a přiznal, že už chtěl střelce stáhnout ze hry. „Honza šel přes závit, ale díkybohu, že zůstal. Jsem rád, že právě on vstřelil branku, protože neprožíval nejlepší období. Ozývaly se hlasy, že nemá čísla, která by odpovídala jeho kvalitě.“

Navrátil prohlásil, že hlavní je, aby vyhrávali jako tým. „Jsem pochopitelně rád, že to padlo na mě, ale hlavně chci odvést maximum pro tým,“ řekl Navrátil, jenž se v zimě do Olomouce vrátil z hostování ve Slovácku.

Před tím gólem jste už kulhal. Co se vám stalo?

Šel jsem do souboje u lajny a asi Šehić mě přilehl. Zaseklo se mi koleno, trochu bolelo. Nechtěl jsem riskovat, ale jsem rád, že jsem ještě zůstal na hřišti.

A dal gól, který byl pro vás první v sezoně...

Měl jsem balon z ničeho nic na noze a věděl, že budu střílet. Gólman byl trochu vpředu. Hlavně, že to zapadlo do branky.

Tím brankářem byl Pavol Bajza, s nímž jste na podzim působil ve Slovácku. Hodně se na vás zlobil?

Říkal, že zrovna já mu dám takový gól. Zasmáli jsme se tomu. Bajzič je dobrý gólman. Vůbec jsem ale neřešil, kdo tam zrovna je.

Cítil jste, že vám střela výborně sedla?

S mým štěstím jsem si myslel, že balon půjde ven... Ale ne, když jsem vystřelil, věděl jsem, že jsem míč trefil dobře a jen se modlil, aby to byl gól. Pro nás jsou nejdůležitější tři body.

Při střele se vám koleno neozvalo?

To bylo dobré. Jen když jsem brzdil, tak mě trochu zabolelo, táhlo. Snad to bude v pohodě.

Než jste vystřídal, měl jste tam ještě jednu pěknou střelu, ale brankář Bajza míč vyrazil.

Balon mi skákal, zaseknul jsme si ho, ale Bajzič to pěkně chytil. Dát dva góly by bylo pěkné, ale máme tři body a ty jsou o to cennější, že jsme tentokrát nehráli moc dobře. Solidní to od nás bylo takových dvacet minut. Pak jsme se zatáhli a ztráceli půdu pod nohama, domácí byli aktivnější. V šatně jsme si o přestávce řekli, že na ně vletíme, ale dostali jsme gól. A to nás možná nakoplo, že jsme pak rozhodli.

Trenér Jílek říkal, že na týmu byla znát nervozita zřejmě z toho, jak vnímáte, že postavení Olomouce v tabulce není ideální. Je to tak?

Asi to je individuální, ale vždy je to o nás. Pokud budeme získávat body, nemusíme se dívat na nikoho dalšího. Před tímto utkáním jsme ale body ztráceli, což nás sráželo. Hlavně se musíme soustředit sami na sebe.

V minulých dvou sezonách jste dal tři góly a všechny stejně jako ten Karviné kolem šedesáté minuty. To je váš čas?

To vůbec nevím. Ale bylo by dobré, kdybych se trefil už v první půlce. Tam jsme měl také jednu střelu, jenže jsem nečekal, že balon ke mě propadne. Snažil jsme se střílet na zadní tyč, ale nevyšlo to.