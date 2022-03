Karvinská bída pokračuje. Pořád ještě hrajeme a žijeme, říká kouč Páník

Karvinští v nedělním 25. kole prohráli 1:2 a dále se souží na posledním místě soutěže s desetibodovou ztrátou.

„To tak bývá... Olomoučtí minule trefovali tyčky, nedali penaltu a u nás se prosadili dvakrát,“ povzdechl si karvinský trenér Bohumil Páník. „Při tom jejich prvním gólu jsme špatně reagovali, nenaskočili. A ten druhý, to byla krásná rána. My takový lauf nemáme, aby někdo trefil balon za šestnáctkou. My se na gól nadřeme a musíme ho dát zblízka.“

Olomoucký trenér Václav Jílek si oddechl, že konečně prolomili dlouhé minuty bez gólu. „Ale vyložených šancí jsme měli méně než v předešlých zápasech. Musíme jich mít více, protože na další soupeře by nám to nestačilo,“ prohlásil Jílek.

Naopak karvinský kouč ocenil svůj tým za zlepšený výkon oproti předešlému duelu v Mladé Boleslavi (0:1). „Jenže Navrátil dá gól, jaký dlouho už ne, a my, když se netrefí Papadopulos, těžko hledáme střelce. Naše úsilí a hra v poli je znehodnocena tím, že balon do branky nedotlačíme,“ uvedl Páník.

Papadopulos vyrovnal v 51. minutě poté, co brankář Macík vyrazil střelu Zorvana. V podobné situaci byl už chvíli předtím, ale to měl míč daleko a pořádně ho nezasáhl. „Měl jsem ho na dlouhou nohu, musel bych být hodně napřed, abych na odražený balon stačil reagovat. Ta situace byla těžká, ale hratelná, kdybych více předvídal,“ mrzelo karvinského kapitána.

Navrátil utkání rozhodl parádní ranou z přibližně osmnácti metrů, po níž se míč odrazil do břevna za brankovou čáru.

„Měl jsem balon z ničeho nic na noze a věděl, že budu střílet. Gólman byl trochu vpředu. Hlavně že to zapadlo do branky,“ popsal branku Jan Navrátil, jehož chtěl trenér Jílek už předtím střídat, jelikož si pochroumal koleno a kulhal... „Honza šel přes závit, ale díkybohu, že zůstal,“ usmál se Václav Jílek.

Gól vstřelil brankáři Bajzovi, s nímž na podzim ještě hrával ve Slovácku. „Však mi také Bajzič říkal, že takový gól dám zrovna jemu,“ usmál se Navrátil. „Zasmáli jsme se tomu. Je to ale dobrý gólman. Neřešil jsem, kdo je zrovna v brance.“

Karvinská ztráta na patnáctou příčku znamenající baráž je stále deset bodů. „Pořád ještě hrajeme a žijeme... Pořád je ještě zápasů dost,“ neztrácí optimismus trenér Páník. Nesmíme plakat. Je to o práci, o víře, že vše ještě můžeme nějak zvrátit a týmy před námi doskočit a znervóznit.“

Karvinští se podobně burcují po každém kole. „Nic jiného nám ale nezbývá. Vlak jede a my do něj potřebujeme naskočit,“ řekl Bohumil Páník.