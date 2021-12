PONEDĚLNÍK: Chovanec, legenda se špínou za nehty. Měl to zapotřebí?

Z vyšetřovacího spisu Šváb, do kterého mají MF DNES a iDNES.cz možnost nahlédnout, vyplývá, že si šíbr Roman Berbr vodil Chovance v letech 2018 až 2020, kdy byl v čele komise rozhodčích, jako loajální loutku, dítě, kterému diktujete odpovědi a ono je pak má odříkat jako básničku, kdyby se čerti ptali...

Asi nikoho z fotbalového prostředí tohle zpětné utvrzení nepřekvapuje.

Korupční aféra kolem Romana Berbra

Že všehoschopný někdejší místopředseda asociace Berbr má pod palcem i sudí, se tak nějak vědělo. I to, že Chovanec na jejich delegaci nemá valný vliv, jen odkývá notičky a pak v nejhorším jako legenda, vzorný voják plnící pokyny, jejich „pokažený“ výkon okomentuje, či rovnou přikryje.

Stačí si vzpomenout na skandální průběh baráže 2019. A to si ještě sudí Ardeleanu dovolí dávat do médií rozhovory, že nechápe, proč už není na ligové listině sudích...

Vlastně ta čistka by měla být mnohem větší, jenže to už by pak ligu neměl kdo pískat.

Nikdo už není v šoku ani z toho, že Slavia jela slovy jejího bývalého sportovního ředitele Jana Nezmara na oranžovou. Nebo že Sparta měla ve finále poháru udolat Liberec i díky „suchému hajzlu“ v podání sudího Královce, jemuž zadání předal Berbr údajně po schůzce s Josefem Krulou, bývalým kontroverzním rozhodčím a nyní sekretářem Sparty, jak vyplývá z odposlechů.

Lze vůbec svalit tohle nemocné, korupcí prolezlé fotbalové prostředí od nižších pater až po úplnou domácí špičku jen na Taťku, jak Berbrovi pobočníci říkali?

Jistě že ne, každý měl možnost vystoupit, ale faktem je, že zvenku se to vidí jasněji než zevnitř roky prohnilého systému. Když jste v něm dlouho, přijde vám, pokud ne morální, tak už zcela normální. Samo se to neudělá.

Pro uzdravení českého fotbalu nezbývá než věřit, že policisté udělají svou práci nejlépe, jak dovedou, na povrch vyjdou další a další detaily a pošpinění lidé, co na fotbale parazitují, z něj vypadnou potupně jako Berbr. A nejlépe skončí za katrem.

Není jim líto fotbalových fanoušků, kteří mnohdy byli přítomni jen divadelní frašce, nebo snad sponzorů, kteří z nějakého důvodu peníze do českého fotbalu a klubů posílají. Sledovali jen vlastní zájmy. Zisky. Tady je nejspíš odpověď na úvodní povzdechnutí, zda to měl Chovanec zapotřebí. Legendou možná pro někoho zůstane, ale jméno si Berbrem pošpinil nenávratně. Jenže kdo se v hluboce zažitém systému nepošpinil? Můžete se brodit svinčíkem a mít čisté holinky?

Čest výjimkám, kterým to pak černokněžníkovi sudí sečetli.

Ve světle spisu Šváb tak nezbývá doufat, že se teď jede v lize častěji na zelenou, i když sundat návyky, tu železnou košili, asi potrvá. Když si do toho zařadíte ještě dotační kauzu někdejšího šéfa svazu a majitele Jablonce Miroslava Pelty, který je zatím nepravomocně odsouzen na šest let vězení, nemůžete mít z poměrů v českém fotbale, potažmo společnosti, dobrý pocit. Jakkoli se lze před Ježíškem holedbat, že očista a zmrtvýchvstání započalo. Tohle je zkrátka český fotbal v kostce.

Dva zástupci v Konferenční lize. Málo důvodu k radosti

Pokud Jablonec přijde o svého Velkého čápa, bude to pro něj tvrdá rána, dost možná fatální. A letošní pohárové účinkování, kdy se srdnatě bil do posledního kola o postup ze skupiny Konferenční ligy, nadlouho poslední.

V Jablonci však teď budou mít jiné starosti; od barážové příčky jsou pouhé dva body... I proto čtyřicetiletý harcovník Tomáš Hübschman nemohl mít po domácí porážce s předposledními Teplicemi radost ze třístého startu v lize a vstupu do Klubu ligových legend. Velké uznání si ovšem zaslouží za celou svou kariéru.

V Konferenční lize pokračují dva čeští zástupci, ale důvod k optimismu to není - přiznejme si - bůhvíjaký. Slavia i Sparta by měla mít ambici a kádr na Evropskou ligu. Je sice hezké, že po vysoce vyspělém výkonu uhrála Slavia potřebnou plichtu na půdě Unionu Berlín, avšak optikou minulých úspěchů a také nedávných neúspěchů s Ferencvárosem či Legií Varšava není céčková pohárová soutěž pro pražská S nejlepší vizitkou.

Forma Slavie letí nahoru a znovu je největším favoritem na domácí titul. Brankář Aleš Mandous neinkasoval už sedmé utkání v řadě, skvěle hraje také krajní obránce Alexander Bah, výborný nákup sešívaných. Dá se očekávat, že o něj bude zájem už v zimě. Rozstřílel se také sparťan Matěj Pulkrab (7+1), úžasnou pohodu si drží i hradecký Adam Vlkanova (5+6).

Leč těžko se radovat z úctyhodných výkonů borců na hřišti, když na světlo se dere další a další svinčík, z něhož fotbalovému fanouškovi není dobře po těle ani po duši.

Pěkné ponedělí.