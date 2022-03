První penaltu Kubala dal, druhou ne. Pak až do konce trnul

Jenomže útočník hradeckého mužstva Filip Kubala v utkání skoro hodinu i při příjemném vědomí toho, že už jednu branku dal, trnul, zda nebude podepsán pod další marný pokus o výhru.

Poté, co proměnil hned v úvodu zápasu první pokutový kop, totiž o dvacet minut později za stavu 2:0 druhou už ne a na možná už rozhodujících 3:0 nezvýšil.

Navíc Zlín půl hodiny před koncem snížil na 2:1 a zle na Hradec ve snaze vyrovnat dotíral. „O to víc to potom v takových chvílích leží v hlavě,“ netajil Kubala po zápase, v němž Hradečtí vítězství 2:1 uhájili.

Kubala se k penaltám dostal i přesto, že v hradeckém týmu jsou na to většinou určeni jiní. Jenomže Dvořák a Rada, kteří kopali všechny předcházející v této sezoně, nehráli. A když na penaltu došlo poté, co Kubala důrazně sledoval zdánlivě ztracený míč a stoper Zlína Procházka jen fauloval, vypadalo to, že kopat nepůjde.

Jako jedničkový exekutor pro tento zápas totiž byl určen jeho spoluhráč z útoku Rybička, navíc hráči většinou ctí pravidlo, že faulovaný hráč by kopat neměl. „Tohle já moc neberu a věřil jsem si,“ vysvětloval, proč se k ní postavil a bezpečně ji proměnil.

Za dvacet minut Hradečtí řešili podobný problém, po ruce jednoho ze zlínských hráčů totiž dostali výhodu kopat druhou. Šel na ni znovu Kubala, zvolil stejné místo, ale brankář Rakovan se podruhé nachytat nenechal a střelu vyrazil. „Druhá je psychologicky přece jen těžší než první, gólman už ví, kam jste kopal první,“ uvedl střelec, „v hlavě jsem měl všechny tři možnosti. Dát to doprava, doleva, nebo doprostřed, chvilku jsem čekal a nakonec jsem se rozhodl pro stejnou stranu, ale nekopl jsem to dobře,“ vadilo Kubalovi.

Nakonec jej to mrzet nemuselo, Hradec totiž vyhrál, což mu v dané chvíli přináší v tabulce klid: „Velká úleva, že jsme konečně vyhráli, Zlín má dobré jaro. Nebylo to lehké, když ale na konci zápasu přijde poslední hvizd, tak to z vás spadne, je to skvělý pocit.