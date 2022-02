PONEDĚLNÍK: Fotbal ve válečném stavu. Česko se stydět nemusí, FIFA ano

Nelze ho oddělit od politiky. Je dobře, že to tak vnímá i český fotbal. Byť si dal na čas a člověk se už pomalu začínal stydět, přidal se k Polsku a Švédsku - reprezentace v březnu v play off kvalifikace o postup na mistrovství světa v Kataru nenastoupí do případného utkání proti Rusku.

Žel Mezinárodní federace FIFA Rusům při mezistátních utkáních zakázala jen používat vlajku či hymnu, což je další ostudné rozhodnutí, jež učinila. Trumfne i světový šampionát v Kataru. Prachy, jenom prachy…

Ukrajinci Taras Kačaraba a Maksym Talovjerov ve službách Slavie navzdory nejtěžším chvílím v životě a obavám o rodiny a kamarády díky fotbalu překonávají úzkost z válečných hrůz, které zločinec Putin páchá v jejich vlasti.

Když Kačaraba nastupoval do utkání proti Hradci Králové, těžko zadržoval slzy. Obrovsky silné emoce, co se dotýkají každého, kdo není z ledu.

Slavia zase ve formě

Slavia vyhrála jasně 5:1 a potvrdila, že je zase zpátky ve formě. Sešívaní působí týmově, silně, kompaktně. Zasloužený postup v Konferenční lize přes Fenerbahce Istanbul se cení bez ohledu na to, že turecký gigant se nenachází zrovna v dobrém rozpoložení.

Dát mu ve dvou zápasech šest fíků? Skvělá vizitka, které výrazně dopomohla i africká posila Yira Collins Sor, jehož Slavia vykoupila v zimě z Ostravy, kde oslnil i jako střídající žolík.

Jeho rychlost je úchvatná a byť nastupoval převážně z křídla, ve Slavii posty hráčů dávno nejsou dogma, takže Sora využije trenér Jindřich Trpišovský také na hrotu, neboť se to po odchodu Kuchty do Ruska hodí.

Hroťák nemusí být silák. Zajímavé je také pozorovat, jak se Slavia pasuje s odchodem tvůrce hry Stancia do Číny. Při zranění Ševčíka v tomto ohledu na sebe vysokým herním myšlením a neotřelými nápady upozorňuje 24letý Dán Madsen. Postup přes Linec je pro českého šampiona jasný úkol.

Na Slavii nebude v dobrém vzpomínat hradecký brankář Vilém Fendrich. Udělal fatální chybu a už v 27. minutě jej trenér Miroslav Koubek pro slabý výkon za stavu 0:3 hokejově střídal. Fendrichovi se to přihodilo už na podzim znovu proti Slavii, když šel o poločase dolů údajně kvůli zranění.

Nepřesvědčivá Sparta

Ve hře o titul zůstává také Sparta, která poprvé na jaře v lize vyhrála. Ani proti Zlínu to nebyla hitparáda. Trenér Pavel Vrba se teď nemůže opřít o někoho v top formě, což je patrné hlavně na křídlech. O to víc by ale měla být Sparta týmová. Přiznejme si - v Konferenční lize na Partizan Bělehrad neměla. A to je smutné konstatování pro slavný český klub.

Radost může mít aspoň z první trefy nadaného útočníka Tomáše Čvančary, ale stejně byste na hrotu Sparty tak nějak očekávali vyhlášenějšího šutéra typu plzeňského Beauguela.

Do utkání výrazně zasáhl VAR, dvakrát pomohl sudímu Machálkovi. Video odhalilo simulování zlínského Vukadinoviče. Tyhle trapné skoky by měli trestat nejen ve vápně, ale i zpětně výraznou pokutou nebo automatickou stopkou. Alespoň že penaltu Machálek po zkoumání u monitoru zrušil.

Odvolal také desítku pro Spartu, neboť VAR viděl i ruku na půlce hřiště.

Největší ostudu si připsali chuligáni Sparty, kteří na zlínského Dramého rasisticky bučeli. Na tohle se nedá zvyknout. Nedá. Ne.

Do derby půjde o víkendu v lepší pohodě Slavia, i když pro sebevědomí Sparty může hrát nedávná výhra nad rivalem v domácím poháru. Pro mistrovské ambice Letenských to bude zásadní mač.

Čihákův zápas blbec

Suverénně si počínala Plzeň, která je za vedoucí Slavií pořád jen o skóre. Trápící se Pardubice smetla 4:0, dala krásné branky po povedených souhrách.

Ještě větší zápas blbec než hradecký Fendrich odehrál pardubický obránce Filip Čihák, plzeňský odchovanec. Doma se chtěl před rodinou a kamarády vytáhnout, jenže to dopadlo přesně opačně.

V úvodu zavinil hloupou penaltu a druhou žlutou kartu dostal už ve 20. minutě. Za hurá skluz ve středu pole na Kalvacha měl rozhodčí Krejsa tasit červenou rovnou.

Přitom Čihák chtěl situaci řešit fotbalově, ukázal sebevědomí (i špatný odhad), když se jako stoper vydal s míčem mezi přesilu. Jenže si balon předkopl a pak udělal zkrat. Ještě že Kalvacha nezranil.

Předposlední Pardubice svádí boj o ligový život. Hodně jim chybí útočník Mojmír Chytil, jehož si z vydařeného hostování stáhla Sigma. I tam hraje dobře, leč šance zatím spíš zahazuje, a tak Olomouc pokračuje ve výsledkovém trápení - vyhrála jediné z posledních sedmi utkání. Trenér Václav Jílek Sigmu pořád ještě nenastartoval.

Odvolaný rekordman Jarolím

Lépe si počíná v Ostravě Ondřej Smetana. Původně se s ním po konci Luboše Kozla počítalo spíše jen jako záskok, ale Baník vede už rok. A solidně. Čtvrté místo naplňuje ambice klubu se skvělými fanoušky v zádech.

Slezané nedovolili Bohemians v Ďolíčku jedinou střelu na bránu. S tristní nulou střel mezi tyče skončily také Pardubice a Teplice v Olomouci.

To zkušený kouč Karel Jarolím doplatil v Mladé Boleslavi na děravou defenzivu, i tak byla jeho výměna za Pavla Hoftycha poměrně překvapivá.

Budiž mu malou útěchou, že se stihl během této štace osamostatnit v historických tabulkách české ligy jako trenér, pod kterým nastřílely týmy nejvíc gólů (574). Druhý je Petr Rada (571) a třetí Pavel Vrba (554).

Snad jste na chvíli přišli na jiné myšlenky.

Pěkné ponedělí, pokud možno.

Sláva Ukrajině!