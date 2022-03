Tabulku střelců chci vyhrát, hlásí plzeňský útočník Beauguel

Tabulku kanonýrů sleduje, rád by byl na konci ročníku tím vůbec nejlepším. Momentálně se o první místo dělí s ostravským Ladislavem Almásim. Stejný počet zásahů má na kontě i Václav Jurečka ze Slovácka, ten ovšem zaznamenal o jednu asistenci míň, proto je v pořadí průběžně až třetí.

„Když začala liga a já byl zraněný, tak jsem se jen koukal na ostatní, jak dávají góly. Pořád to mám jako svůj cíl skončit první. Nejde o to, jak ty góly padnou, musím ale pracovat. Navíc je to dobré i pro tým, když střílím branky,“ líčil po nervózním utkání.

Tentokrát se dostal k penaltě, dá se říct „konečně“. Plzeň zahrávala pokutový kop už třetí zápas v řadě, Beauguel jej ovšem kopal až teď, přestože je obyčejně primárním exekutorem.

Proč? Před týdnem přenechal ve Zlíně penaltu svému parťákovi Tomáši Chorému, kterému se narodila dcera, a o kolo dříve nemohl trestný kop z puntíku střílet kvůli ošetření.

I v sobotu byl faulovaným právě Beauguel. Suverénně si vzal míč, poslal jej k pravé tyči a plachtícího gólmana Grigara k té opačné.

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Jeana-Davida Beauguela (uprostřed) v zápase s Teplicemi.

Během následné oslavy si vyhrnul dres, na tričku měl nápis „Forever 27“. Vzdával tak hold Františku Rajtoralovi, zesnulý plzeňský fotbalista by totiž právě v den utkání oslavil šestatřicáté narozeniny.

„Jsme tu jako jedna rodina. Byl to velmi dobrý hráč, vyhrával tituly, hrál Ligu mistrů a měl skvělý vztah s fanoušky. Bylo to to nejmenší, co jsem pro něj a jeho rodinu mohl udělat,“ pronesl Beauguel.

Dosavadním sezonním maximem vytáhlého rodáka z Marseille je patnáct gólů. Na jeho překonání, tedy čtyři další trefy, má k dispozici ještě deset utkání.