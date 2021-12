PONEDĚLNÍK: Ruka, rameno, paže, VAR pro silnější psy káže

Nic neviděl ani rozhodčí Pechanec. Kohút se zapřísahal, že rukou nehrál. A přesto sudí u videa Machálek dal popud branku, kterou po přihrávce Kohúta vstřelil Havlík, neuznat.

Ať už to ruka byla, nebo ne, je to zcela proti duchu fotbalu. Těžko v té situaci najdete zásadní pochybení, kvůli kterému by měl VAR do situace vstoupit, na rozdíl od těsného ofsajdu, jenž zhatil Slovácku i další gól, a tak nakonec domácí prohráli ve šlágru s Plzní 1:2.

Po kolapsu v Českých Budějovicích další ztráta regionálního klubu, který se kurážně vtísnil mezi domácí špičku.

V Hradišti by neměli po dvou nezdarech propadat skepsi, neboť jak na jihu Čech, tak proti Plzni byli drtivou část zápasu lepším týmem. Místy si Slovácko vytvořilo ještě větší převahu než proti Spartě, kterou nedávno porazilo 4:0. Míč kontrolovalo nevídaných 75 procent času, ale zahazovalo i velké šance. Takové porážky musí fanoušek odpustit.

Co těžko odpustí, jsou chyby rozhodčích s videem. Zvlášť, když se proti vám opakují. A Slovácko pořád má v živé paměti podzimní kruciální pochybení sudích na Slavii či v Jablonci.

Sporné situace se ve většině případech posuzují ve prospěch silnějších psů, bohatších klubů s vlivnými bafuňáři, všude po světě. A po domácí porážce 0:1 se Slavií, když jedinému gólu předcházela sporná přihrávka paží Masopusta, o tom mluvil také olomoucký trenér Václav Jílek.

„Když si promítnu zápasy se silnými týmy, tak na Spartě i na Slavii dala komise rozhodčích pak zapravdu nám. A teď další diskutabilní rozhodnutí, které jde proti nám. Není to úplně jednoduché, ale musíme to zvládnout.“

Pro úplnost: na Spartě sudí chybně nevyloučili obránce Štetinu, ale také olomouckého Matouška.

V duelu se Slavií zase Hromadovi prošel drsný skluz na Hálu, jasné pochybení. A oprávněnou křivdu cítila Sigma také po utkání s Baníkem, kdy rozhodčí chyboval při taxativní druhé žluté kartě, kterou neudělil Sorovi za stažení soupeře při brejku.

No, stane se.

Také máte ale tíživý pocit, že s koncem kontroverzního místopředsedy svazu Romana Berbra se ledy pořád příliš nehnuly? Pokrok je aspoň v tom, že nový šéf komise sudích Radek Příhoda chyby otevřeně pojmenuje, žel kvalitní rozhodčí s neposkvrněnou minulostí mu zoufale chybí.

Asi je zbytečné se přít, zda Masopust přihrával s úmyslem, či bez, zda to byla ještě dovolená část paže/ramena, nebo nikoli. Ostatně hraní rukou je tisíckrát měněné pravidlo, že se v něm nevyzná nikdo - fanoušci, hráči, trenéři, novináři, Igor Hnízdo a někdy to vypadá, že ani rozhodčí.

Respektive mohou podle říkanky ruka, rameno, paže, VAR pro silnější psy káže rozhodnout téměř jakkoli.

Zajímavé ale je, že si se svým verdiktem v přetěžké situaci byl sudí Zelinka natolik jistý, že se ani nepotřeboval mrknout na video, kolega Štěrba u monitoru mu prvotní rozhodnutí, tedy hraní ramenem, totiž potvrdil.

Štěrba správně odhalil penaltový šlapák olomouckého Hubníka na kapitána Slavie Stancia, zatímco v prvním poločase ochotný a opožděný pád Kuchty po lehkém kontaktu Spáčila jako penaltový faul neposoudil. Kdyby ale chtěl, klidně by mohl a pravidlově by obstál. Intenzitu totiž z videa neodhalíte.

Šéfové klubů nemají u laviček co pohledávat. Ostuda

I tak se dá pochopit olomoucká frustrace, jenže co je moc, to je příliš. Aby se olomoucký sportovní manažer Ladislav Minář v závěru na hřišti sápal za sudími jako někde na Balkáně? Kde to jsme? Aby pak na tiskové konferenci nabádal novináře, ať se na ruku Masopusta zeptají, načež jej odvedla tisková mluvčí klubu? Samozřejmě že se zeptáme.

Otázka ovšem zní: kdo si na Andrově stadionu zavolá Mináře na kobereček a důrazně mu vysvětlí, že takové buranské chování není vhodným příkladem mladým divákům za lavičkou a silně poškozuje image klubu, který má jako čelní představitel reprezentovat?

Nikdo, neboť v olomouckém bezvládí je Minář téměř neomezeným bossem Sigmy, ačkoli nevlastní ani jednu její akcii. Ale to je zase jiný příběh.

Podstatné je, že šéfové klubů by neměli u laviček ani v tunelu během zápasu co pohledávat. Může to být třeba k nevíře, ale trenéři to zvládnou i bez nich. Nejde jen o výbuch Mináře, i pánové Šumulikoski, Šádek a další opakovaně předvedli úlety za hranou pochopitelných sportovních emocí. Bohatě stačí, když taková chvilka přijde na realizační týmy.

„Grémium LFA na svém posledním zasedání ve Zlíně požádalo na můj návrh Ligový výbor LFA, aby předložil úpravu vstupu funkcionářů v ligových utkáních na standard používaný v soutěžích UEFA. Věřím, že výbor tento návrh předloží ke schválení nejbližšímu grémiu,“ napsal na Twitter slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Tak snad nastane změna, co trochu zkulturní fotbalové prostředí. Přitom by stačilo, kdyby každý začal sám u sebe - respektovat a být respektován.

Jarošík se dočkal a čísla, co (ne)hrají roli

Pozitivní emoce konečně mohli projevit v Teplicích, první výhry na jejich lavičce se dočkal trenér Jiří Jarošík.

Proti Zlínu to musela být obrovská úleva. Výkon Ševců byl ovšem velkým zklamáním. To takhle proti Baníku předvedete před týdnem super výkon a pak nepředvedete vůbec nic. Zlín neudrží výkonnost a s takovou z něj ještě může být za pár kol žhavý kandidát baráže.

Bez výhry nadále zůstává poslední Karviná, i když nebýt prazvláštní chyby brankáře Petra Bolka, Spartu by trápila ještě víc. Gólman přestal sledovat hru a začal řvát na své obránce. Pokračoval v tom i po gólu. Špatný den.

Zato báječný den v bráně kromě plzeňského Staňka prožil i pardubický Jiří Letáček, který zastoupil chybujícího Boháče.

V Mladé Boleslavi předvedl úžasné zákroky na čáře a na vítězství 3:2, překvapení kola, měl snad ještě větší podíl než dvougólový Mojmír Chytil, který se na hostování ze Sigmy rozehrává do výborné formy.

Co by za něj teď Olomouc, která neměla na Slavii k dispozici jediného zdravého útočníka, dala.

Pochvalu si zaslouží i dva velezkušení leví obránci. Šestatřicetiletý Michal Vepřek se zaškolil v tříobráncovém systému Sigmy tak náramně, že si říká o další prodloužení smlouvy.

Ještě o rok starší Jiří Fleišman piluje lajnu dál, Ostravě pomohl mazaným gólem z přímého kopu z ostrého úhlu porazit České Budějovice a zaznamenal v sezoně už třetí trefu, navrch přidal čtyři asistence.

Čísla nejsou všechno, ale potěší. Věk je jen číslo, i když netěší.

Mnohdy totiž „diskriminačně“ rozhoduje o konci fotbalisty navzdory kvalitě. Nesmí zabírat místo mladším, kteří se dají přece lépe zpeněžit. Nic proti zákonům trhu, jen malé povzdechnutí bez negativních emocí.

Pěkné ponedělí.