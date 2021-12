PONEDĚLNÍK: Krásná tečka na konec roku? Ne, historky z podsvětí nekončí

Jako by chtěly ukázat, že český fotbal není jen žumpa, kterou postupně potvrzují další a další informace ze spisu Akce Šváb, ale že umí být i znamenitou zábavou. Ostrava se Slavií předvedly to nejlepší na konec roku. K úžasné podívané plné emocí, zvratů, penalt, červených karet a krásných gólů přispěl také výborný rozhodčí Dalibor Černý ve spolupráci s VAR. Tak by to mělo vypadat.