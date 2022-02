PONEDĚLNÍK: Tiki-taka Teplice. Tak se (ne)válčí o záchranu

Na osm přihrávek, z prvního, maximálně druhého doteku, se v gólové šanci ocitl rázem na druhé straně teplický Sejk a třebaže přestřelil i tribunu za bránou, byla to parádní akce, jež ukázala, jakou cestu pod trenérem Jiřím Jarošíkem téměř odepisovaný tým ušel.

Ne, takhle skutečně nehraje mančaft na sestup.

Jen si tu kombinaci ze 33. minuty najděte. Od gólmana, k praporku, až do šestnáctky soupeře za dvacet vteřin.

Riskantní! Na těžkém terénu obzvlášť. Ale ani na blátě se jak vidno nemusí do míče pouze křápat. Ani ve skličující bitvě o ligový život.

Spouštěcí byla přihrávka záložníka Lukáše Marečka, který už nehrál dozadu, ač to se vzhledem k jeho postavení čelem k vlastní brance nabízelo, nýbrž utajeným pasem vnitřním nártem z jedničky do volného meziprostoru uvolnil Trubače.

Díky nepřipravenému napadání nebyl pod velkým tlakem, i tak předvedl skvělé cítění hry.

Škoda, že z toho nepadl gól. Sejk vyslal raketu na oběžnou dráhu, abyste si snad uvědomili, že pořád sledujete českou ligu.

Ponedělník se na tento mač tuze těšil. Karviná hrála de facto o udržení.

Jenže po porážce 0:1 jí Tepličtí utekli na jedenáct bodů a dostali se z barážového postavení. Zato Karviná už je (skoro) druholigová.

Kdyby se liga zúžila, jak se často řeší, o tyto zápasy bychom přišli, což by byla škoda. V domácí soutěži, kde může poslední Karviná vyhrát na půdě první Slavie, tím spíš.

Jistě, nemůžete koukat na Premier League a pak přepnout na tuzemský fotbal, ale pokud ho zrovna neřídí rozhodčí pod nějakým vlivem, i týmy ze spodku tabulky mají co nabídnout.

Respekt pro Fortelného. I fanouška v kleci

Teplická kombinace musela pohladit fanouška fotbalu po duši. Bitvu však rozhodl propadnutý centr Jana Fortelného. Třiadvacetiletý host ze Sparty pod hrotem v Teplicích předvádí svůj nejlepší fotbal. Ve třech zápasech jarní části pomohl ke třem výhrám gólem a čtyřmi asistencemi! Celkově v šestnácti utkáních posbíral bilanci 4+6.

To jsou čísla, kterými se ani ve Spartě nemůže pochlubit každý, což samozřejmě neznamená, že by je Fortelný měl i ve Spartě, ale za zkoušku by to stálo.

Týmem v nejlepší formě v lize nejsou ani Slavia s Plzní, ale právě Teplice, které vyhrály pátý z posledních šesti duelů a zažívají nejpovedenější start do jarní části ligy ve své historii.

Kdo to po bídném podzimu čekal? Vždyť v zimě přišly posily převážně z druhé ligy. Vyhráno ještě nemají, ani třinácté místo není nic, z čeho by měli Tepličtí jásat, ale už se jim dýchá výrazně lépe.

Zato jedinému karvinskému fanouškovi, jenž vážil cestu přes celou republiku, nechal se zavřít do klece pro hostující příznivce, viděl zpoza mříže fatální porážku de facto znamenající sestup a zase odjel zpátky, se nejspíš přitížilo, ale zaslouží si respekt.

Top trefa nůžkami! Rozevírají se mezi Baníkem a Sigmou?

S diváky na tribunách je vůbec fotbal zase o poznání radostnější. Přes šest tisíc jich přišlo na Baník proti Sigmě a díky kouzelným nůžkám stopera Jakuba Pokorného odcházeli spokojení.

Dát takový gól přes hlavu je sen každého fotbalisty. Jako malý capart jsem zkoušel nůžky na dvoře u babičky. Brácha s tátou mi házeli balony a já padal nadšeně do kuřinců, abych to pak někdy předvedl i v zápase. Leč tento klukovský sen si nesplní každý.

Super, že takové trefy vidíme i v české lize, nejen v Premier League. Pokornému se to podařilo, gratulace. Napsal krásný příběh. Dostal šanci v sestavě po delší době a uťal spekulace o hostování v Karviné.

I když Sigma neporazila svého rivala už poosmé v řadě, i tento zápas, ve kterém si vytvořila více šancí, potvrdil, že se nůžky navzdory odlišným ekonomickým možnostem obou klubů na hřišti zase tolik nerozevírají, pokud je tedy nerozevře Pokorný.

Olayinkovi páska sluší

Téměř deset tisícovek diváků dorazilo do Edenu na derby Slavie s Bohemians. Po cenné výhře sešívaných 3:2 v Konferenční lize na horké půdě Fenerbahce Istanbul si mistr ověřil, že česká soubojová liga je jiné kafe.

Kolikrát v ní máte prostoru mnohem méně. Ani akrobaticky skórující Olayinka neměl moc místa na vítěznou teč, avšak po krásném centru Baha si poradil znamenitě. Na Fenerbahce měl dokonce kapitánskou pásku, což mohlo být překvapující, ale Olayinka odvede penzum práce a na hřišti jde spoluhráčům příkladem. Páska mu slušela.

Slušelo to i Ondřeji Kolářovi, který se vrátil po čtyřech měsících do brány a bez helmy. Silný psychologický moment. Potvrzení, že se vrací ten Kolář jako dřív, ten před tím ohavným zákrokem Roofa na kriminál.

Snad se vrátí do bývalé formy a už žádné kopance do hlavy nebudou. Bylo krásné vidět, jak jej po utkání, v němž i díky reflexivnímu zákroku na čáře nohou udržel čisté konto, objal konkurent Aleš Mandous. I to je fotbal, jak ho máme rádi.

Slávistický útočník Michael Krmenčík poznává jeho horší stránku, formu se snaží nabrat ve třetiligovém béčku. Pokud si o to skutečně řekl sám a ještě hrál v teplotě, což je v této době pozoruhodné, dobrý přístup se mu vrátí.

Jeřábek ve varu

Pardubický kapitán Jan Jeřábek poznal zase nevšední video zážitky. V derby proti Hradci Králové slavil gól, jenže po zásahu VAR ho sudí Petřík odvolal a Jeřábkovi dal červenou kartu za úder rukou do obličeje soupeře.

Emoce nahoru dolů. Jako když si rozbalíte vysněný dárek od Ježíška, ale pak vám ho sebere mladší brácha a vy ještě musíte jít umývat nádobí od večeře.

Osmatřicetiletý Jeřábek na první červenou v lize nezapomene. Byla z toho plichta bez branek a Pardubice jsou předposlední...

Jihočeská bizarní telenovela

Slavie se drží Plzeň, jež v Českých Budějovicích znovu i díky příspěvku brankáře Staňka vyhrála o gól. Na Viktorii je vidět, jak si za titulem jde. I když je v těžší ekonomické situaci, dokáže i na zranění v obraně hbitě reagovat.

Z Jablonce přitáhl šéf Adolf Šádek Holíka, z Karviné zase Brazilce Santose. Z mančaftu je cítit soudržnost, síla. I když spálené tutovky Šulce na Spartě pořád musí mrzet.

České Budějovice předvedly dobrý výkon, k výhře měly blíž. Čekalo se, jak se na hráčích projeví amatérská jihočeská telenovela režírovaná majitelem Koubkem, s falšovaným a zase raději pravým podpisem (co kdyby se odečetly body) na smlouvě o hostování van Burena a s odchodem sportovního manažera Tomáše Sivoka, jenž měl k týmu blízko.

Neprojevila, jsou to profíci. Trenér David Horejš odvádí s nimi roky dobrou práci a je nepochopitelné, že ještě nedostal nabídku na novou smlouvu, která končí po sezoně. To by se mohlo Dynamu vymstít.

Výtečný Ewerton. Na ligu až příliš? Jako Bassey?

Mladoboleslavskému trenérovi Karlu Jarolímovi se zatím nevymstilo, že nedokázal dát děravou obranu dohromady. Ale i tak je obdivuhodné, že takřka bez útočníků střílí Boleslav pořád tolik gólů. Remízu 3:3 s Libercem zachraňoval dvěma parádními ranami zpoza vápna Ewerton.

Na pětadvacetileté brazilské křídlo je radost koukat. Vůbec mu nevadil blok Gebre Selassieho ani Štetiny. Pyšní se čísly 9+6 a říká si o lepší angažmá. Slušel by Slavii i Spartě, ale to jsme se u Basseyho z Českých Budějovic domnívali na podzim taky a skončil ve Ferencvárosi.

Pěkné ponedělí.