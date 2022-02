PONEDĚLNÍK: Jaro začalo senzačně. Riskuje Slavia odchody Stancia a Kuchty příliš?

Ještě víc zarazí, že se favorit kromě zahozené penalty Olayinky takřka nedostal do šance. Logicky tak zesílí úvahy, zda nebylo příliš riskantní v zimě prodat nejlepšího nahrávače Stancia a nejlepšího střelce Kuchtu, když náskok na Plzeň činil jediný bod. Teď je už Viktoria o dva body v čele...

Ne že by jejich absence stála za ostudnou porážkou. Stačilo, aby si Ousou nedával přednost s Lingrem na malém vápně a v pohodě by odvrátili nijak adresný centr Čmelíka, leč stane se.

Karviná si zaslouží pochvalu především za kompaktní projev a dobrou defenzivu. Byť v poslední minutě měl sudí Batík za hurá skluz vyloučit Bartošáka.

Právě v těchto zápasech bude Stanciu nejvíc Slavii chybět. Spoluhráčům vytvořil na podzim třicet příležitostí ke skórování, využili šest pobídek. V této statistice patřil Rumun ke špičce v soutěži.

Pasy uměl rozdávat vskutku parádní. Horší čísla vykazoval v zápasech s elitními týmy a také v pohárové Evropě. V tomto může s jistou dávkou nadsázky připomínat Josefa Hušbauera.

I tak Stanciu patřil k nejlepším fotbalistům ligy, na které se krásně dívalo.

Pod trenérem Jindřichem Trpišovským se stal mnohem komplexnějším záložníkem, zvládl i defenzivní úkoly. Chtělo by se říct, že z něj dozrál skutečně týmový hráč, byť pro někoho zůstane někdejší sparťan navždy žoldákem.

Slavii pomohl ke dvěma titulům a vítězství v českém poháru, jeho příchod se jednoznačně vyplatil. A za sto milionů korun se rok a půl před koncem smlouvy vyplatil Slavii i jeho prodej do Číny.

Ano, Stanciu neodchází do Wu-Chanu pro Zlatý míč, vzhledem k tamní laboratoři s viry by se stejně hodila spíš Nobelovka. Nebuďme pokrytci: Kdo by nechtěl zabezpečit děti svých dětí?

Tak hodně zdaru, Nicolae.

Také Jan Kuchta zamířil na východ, i když ruská soutěž a Lokomotiv Moskva má o poznaní větší kvalitu. Především se pak dá odtamtud udělat krok do top ligy.

Kuchta, pro mnohé obránce a brankáře nejnepříjemnější útočník české soutěže - a to zdaleka ne jen kvůli neúnavnému napadání, ale i různým provokacím -, udělal za poslední roky ohromný výkonnostní vzestup.

Stačí si vzpomenout, jak putoval po hostováních na Bohemians, v Teplicích, Slovácku a Liberci.

Slavia má dostatečně kvalitní kádr, aby i tyto citelné ztráty zacelila. Roli Stancia převezme Ševčík, ale i Madsen či Lingr, byť už nebude klasický playmaker. Kuchtu zase zastoupí Krmenčík, Schranz nebo Tecl.

Ovšem i v tomto případě se jedná o trochu odlišné typy. Pro Trpišovského nikoli alibi, ale další výzva.

Liga přišla také o střelce Basseyho, o Jurečku ještě ne

Pokud jste čekali, jak na zaváhání rivala zareaguje nažhavená Sparta, museli jste být z jejího chladného výkonu v Českých Budějovicích zklamaní podobně jako z její malé aktivity na přestupovém trhu.

Kdyby zcela volný Ondřej Mihálik trefil volej ze dvou metrů, nebrala by ani bod.

Lépe hrajícímu Dynamu už chyběl silný a rychlý útočník Fortune Bassey, autor devíti podzimních gólů. Pro ligu škoda, pro Budějovice rekordní přestup, což dokládaly i nadšenými komentáři po dotažení prodeje do maďarského Ferencvárose.

V lize minimálně do konce ročníku zůstává nejlepší kanonýr - Václav Jurečka. Poté, co na podzim nasázel deset gólů, se upsal renomované agentuře ICM Stellar Sport, která zastupuje hvězdy Premier League Jacka Grealishe, Luka Shawa či Bena Chilwella.

Ve Slovácku odmítl podepsat nový kontrakt, ten stávající končí po sezoně. Klub z Uherského Hradiště má na odchody útočníků ve formě zadarmo celkem pech, stačí vzpomenout na Jana Klimentu, jenž po konci smlouvy odešel jako volný hráč do Wisly Krakov.

Někomu se to může jevit jako hráčův nevděk, ale platí totéž co u Stancia - nebuďme pokrytci. Slovácku nikdo nebránil nabídnout Jurečkovi vylepšený kontrakt už v létě před desetigólovou erupcí. Je to byznys.

Hvězdná agentura se pokusí po sezoně splnit Jurečkovi sen o angažmá na západě. K tomu však bude potřeba, aby dál pálil ostrými. Takže rozhodně má motivaci Slovácku pomoci do evropských pohárů. Ostatně na odchod už v zimě netlačil. Vždycky je fajn, když se mosty nepálí.

Snad nejaktivnější na přestupovém trhu byl v zimě ostravský Baník. Produktivního náhradníka Sora prodal Slavii za třicet milionů a na hostování s opcí na přestup získal křídelníka Ekpaie, jenž se skvěle uvedl proti Mladé Boleslavi při výhře 3:2.

Ostrava koupila také Lischku ze Sparty, z Plzně si půjčila Faltu, přivedla Chlumeckého z Teplic, Pojezného z Jihlavy, Koncevoje z Brestu...

Sportovní ředitel Alois Grussmann odvádí v Ostravě dobrou práci. Zápas v Mladé Boleslavi byl po šedivých bitvách pražských S tím nejlepším, co úvodní jarní mače nabídly.

Dvěma góly se blýskl ostravský útočník Jiří Klíma, někdejší hráč Boleslavi. V konkurenci Almásiho to nemá v Baníku snadné, ale forma teď hovoří pro něj a trenérovi Smetanovi se sázka vyplatila.

Mezi zajímavé zimní přestupy patří také odchod Kamila Vacka, o jehož služby přestala mít zájem Bohemka. Do Ďolíčku se však někdejší reprezentační záložník, co okusil také bundesligu nebo Serii A, vrací oknem, neboť posílil Pardubice, které na stadionu klokanů mají azyl.

Fanoušci Bohemians se mohou nadále těšit ze služeb kapitána Josefa Jindřiška, jenž 294. startem vyrovnal klubový rekord Zdeňka Prokeše. Za týden oslaví Jindřišek 41. narozeniny. Velká gratulace legendě!

Pěkné ponedělí.

Zejména těm fotbalovým nadšencům, kterým ani špinavé praktiky uniklé z policejního spisu Šváb, jež usvědčují český fotbal z prohnilosti, nezabránily v těšení se na jarní část ligy.

A také všem klubům, které se nemusí obávat dalších úniků.