PONEDĚLNÍK: Slavia zpátky v čase, Sparta posily potřebuje. Co liga a cizí sudí?

I když největší mač v zemi znovu nenabídl fotbal pro labužníky, opět se víc faulovalo než útočilo, sešívaní utkání ovládli poměrně suverénním způsobem. Vyhráli zaslouženě, bez pochyb. Soupeře prakticky nepustili do šance. Sparta zklamala.

Nejvíc zahrozila v 17. minutě, kdy Haraslín v dobré pozici prováhal střelu z prvního doteku a proto stihl do rány obětavě padnout obránce David Jurásek. U toho se zastavme, zaslouží si to. V jedenadvaceti letech odehrál první derby. A ve velkém stylu.

Příběh Jurásek

Před rokem ještě kopal druhou ligu v Prostějově, kam šikovného leváka poslalo Brno výměnou za jistého Koudelku, jehož brzy zase vrátilo zpátky, ale to už je jiný příběh.

Zbrojovka měla právo zpětného odkupu, které však nevyužila a po konci smlouvy se stal Jurásek hráčem Prostějova. Šest ze šesti mládežnických trenérů Brna se shodne, že ten kluk první ligu nikdy hrát nebude, takže to neberou jako chybu možná ještě ani dnes. Zkrátka to prý v něm nedávno nebylo.

Může být, každý hráč dozrává jindy. Přestože perspektivních leváků v Česku moc neběhá, Juráska si nevšiml žádný klub na Moravě, ani ty, které do Prostějova kamenem dohodí. Něco jako skauting v tuzemsku stále moc nehledejte, i když jsou výjimky. Juráska si všimli v Mladé Boleslavi. Za milion a půl korun...

Trenér Karel Jarolím v něm však křídlo neviděl. „Mohl by z něj být dobrý levý obránce,“ usmál se a začal s rekvalifikací. Dobré oko zkušeného kouče.

Jurásek, jenž údajně v Brně nechtěl v obraně hrát, si na šanci chvíli počkal a chopil se jí skvěle. Rychlost, kopací technika na úrovni. A protože v lize moc nadějných leváků s českým pasem není, pokud bude pokračovat ve zlepšení, což pod trenérem Trpišovským bude, vyroste z něj adept pro národní tým.

Tyhle příběhy na fotbale nejde nemilovat.

Božské centry Baha. Ale copak nefauloval?

Jurásek má ve Slavii i fajn vzor: na druhém kraji obrany válí Alexander Bah. Jeho centry pravačkou patří k tomu nejlepšímu, co liga má.

Nejen že se před kopem podívá, kam by si asi tak mohli spoluhráči naběhnout, ale ještě tam míč skutečně pošle. A co je vůbec nejlepší, vyhodnotí si správně způsob: bochánek za obranu, střílený pas do kapsy, dokonale kroucený rohlík.

Po jeho centru dal Ondřej Lingr vítězný gól. A předtím Bah ještě našel hlavu Sora, jehož vychytal na čáře Holec. Zákrok zápasu předvedl o deset vteřin později proti utažené ráně Juráska, kterou skvěle vytlačil na tyč.

Vraťme se ale ke klíčovému centru na Lingra, jemuž předcházel pád Haraslína, jenž měl výpad Baha na křídle pokrýt. Těžko najdeme zcela průkazný záběr, avšak velmi pravděpodobně mu Bah škobrtl o nohu. Leč VAR se k tomu kupodivu nevrátil.

Suverénní polský sudí, nikoli bezchybný. Černý se omlouval

Všemi experty chválený polský sudí Szymon Marciniak video nevyužil. Ani ve 14. minutě, když se sparťanovi Krejčímu mladšímu svezla noha po míči a šlapákem pak tvrdě trefil kotník Sora. Sice asi nezaviněný, ale hodně škaredý zákrok.

Marciniak si vystačil se žlutou kartou. Podobně jako když slávista Holeš šel do hlavičkového souboje s Karabcem s nepochopitelně vystrčeným kolenem. Pokud by zápas řídil český sudí, video by nejspíš zkoumal ještě teď.

A v tom byl největší rozdíl mezi velebeným Marciniakem a domácími rozhodčími. Ne že by zkušený Polák nedělal chyby, ty dělají všichni lidé, tudíž i sudí, ale byl suverénní.

Nepřipouštěl diskuze, měl respekt hráčů, který v lize zoufale chybí na obě strany. Klidně protestující fotbalisty odstrčil, nepáral se s nimi: Já jsem tady pán!

Pro sudí a ligu není dobrou vizitkou, že na nejslavnější klání si raději pozve zahraničního experta s píšťalkou, byť to účel splnilo. Snad i edukační.

Mladší rozhodčí potřebují nabrat zkušenosti, trošku trpělivosti si v jejich nevděčné práci zaslouží, jakkoli si sami sudí zničili korupčními aférami kredit na mnoho let.

Slavia je zase v topu. Jako by se vrátila v čase. I s Kolářem v bráně a Hovorkou na stoperu. Třiadvacetiletý záložník Lingr dal už jedenáctý gól v ročníku, v součtu s pohárem dvanáctý a hned polovina byla vítězných. I tady zraje hráč pro národní tým.

I když si to trenér Sparty Pavel Vrba v zimě nemyslel, je možné, že pomaličku přehodnocuje názor na nutnost posílení kádru. Jinak ani on, strůjce plzeňského zázraku, Spartu k výšinám nepozvedne, byť je reálné, že pozvedne aspoň český pohár.

Proti Slavii si znovu nepřipsal gól či asistenci talentovaný Adam Hložek.

Časté nákopy jako „založení“ útoku i jeho vyzmizíkovaly.

Vidět plný stadion, téměř dvacet tisíc diváků, bylo po covidovém zmaru úžasné. Škoda pokřiků i transparentu v kotli fanoušků Slavie „smrt Spartě“, nebo tradiční „jude Slavie“ na druhé straně. Zvlášť v této pohnuté době, kdy kvůli válečnému zločinci Putinovi umírají lidé včetně dětí na Ukrajině.

Slavie se v bitvě o titul srdnatě drží Plzeň. Také ve Zlíně vyhrála o gól, v tom si přímo libuje. Tento zápas nepískal nikdo z Polska.

Sudí Dalibor Černý ve druhém poločase poněkud ztratil jistotu. V rozhovoru pro 02 TV pak přiznal, že měl v 79. minutě písknout faul plzeňského Kaši na Vraštila na hranici vápna.

Sympatické, leč to už Zlínu moc nepomůže. Šéf Viktorie Adolf Šádek si i se svým bodyguardem mohli mezi lavičkami zhluboka vydechnout.

Boj o titul bude napínavý i bez Sparty.

Pěkné ponedělí.