Lingr stoupá mezi lídry Slavie. Být králem střelců by bylo fajn, řekl po derby

Třiadvacetiletý hráč čekal ve správnou chvíli na tom pravém místě. A přestože se rozhodl pro poněkud neobvyklé řešení, vyšlo mu.

Do přízemního centru Alexandra Baha nastavil v závěru první půle hlavu.

„Byl to silný centr s razancí, takže jsem nepřemýšlel. I když to bylo nízko, tak jsem tam dal palici, nohou bych to asi netrefil,“ rozesmál se v rozhovoru pro klubový web fotbalista, jehož význam pro obhájce titulu se neustále zvedá.

„Hodně stoupá v hierarchii, za rok a půl tady už patří mezi lídry,“ poznamenal trenér Jindřich Trpišovský. „Strašně důležitý hráč.“

Karvinský odchovanec už pro kouče není pouze žolíkem, kterého je ideální nasadit do rozběhnutého zápasu na unavenou obranu. „To někdy odnášel, ale nyní je z něj pevná součást týmu, je na něj spoleh,“ popsal.

Lingrův přerod z často využívaného a platného náhradníka do role pevné součásti zahajovací sestavy je i díky jeho využitelnosti na více postech přirozený, byť se neobešel bez drobných zádrhelů.

„V jednom období jsme experimentovali my i on, třeba ohledně svalové hmoty. Trošku ho to zabrzdilo, teď je na optimu. Hrozně se zlepšil,“ uvedl Trpišovský.

„Takových hráčů, jako je on, moc nemáme. Je nejsilnější na posledních třiceti metrech a v pokutovém území, má skvělý výběr místa i timing. Navíc je komplexní zakončovatel s nebezpečnou střelou,“ vyjmenovával Trpišovský. „Do toho s asistentem Zdeňkem Houšteckým pracují na mezihře a udržení se na míči. Dneska už neztrácí tolik balonů.“

Lingr se navíc Slavii vyplácí i z pohledu čísel, jeho statistiky jsou rok od roku lepší. „Vážíme si ho moc. Jeho góly bývají důležité a přibývají i s minutáží, která roste,“ pravil trenér.

Do Slavie šel ofenzivní univerzál z Karviné v létě 2020 po vydařené sedmigólové sezoně. V té minulé vstřelil o branku víc. A v aktuální, stále probíhající, je společně s evropskými poháry už na dvanácti. Po odchodu Jana Kuchty je hlavní ofenzivní hrozbou.

V lize je s jedenácti trefami v žebříčku kanonýrů čtvrtý - gól ztrácí na vedoucí duo Jurečka, Almási, stejně branek zaznamenal Beauguel.

„Je to hezké,“ reagoval na tabulku střelců Lingr. „Jedenáct gólů je dost, ale musíme brát v potaz, že přede mnou jsou útočníci, kteří góly dávat musí. I v kabině na to naráží, že bych to mohl vyhrát. Pro mě je ale důležitější tým. Uvidíme, bylo by to fajn.“