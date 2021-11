PONEDĚLNÍK: Velký čáp narazil. Co bude s Jabloncem?

Jenže šéf klubu Miroslav Pelta vyfasoval za zmanipulování sportovních dotací šest let vězení, pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech korporací a pětimilionový trest.

I když rozsudek ještě není pravomocný, sponzory Jablonce nemůže spojení s ním těšit ani trochu. Dobrá reklama vypadá jinak.

Ačkoli Pelta byl za hráči v kabině, aby uklidnil situaci, obavy o budoucnost fotbalu v Jablonci jsou na místě.

„Je to poločas, takže uvidíme, co dál. Každý nepodmíněný trest je překvapení pro každého, který si myslí, že je nevinen,“ řekl někdejší šéf fotbalové asociace po verdiktu soudu.

Velkému čápovi není do zpěvu. Obžalovaní Pelta a někdejší náměstkyně ministerstva školství, jeho milenka, Simona Kratochvílová si měli podle soudkyně na základě klientelismu stanovit vlastní kritéria hodnocení žádostí a takto zvýhodnili 18 žadatelů, čímž chtěli způsobit škodu nejméně 175,8 milionu korun. Zůstalo to však ve stadiu pokusu, protože dotace nakonec poskytnuty nebyly.

I když Pelta má fotbal opravdu rád, nejde o lásku čistou, ale spíš zvrhlou a je nejvyšší čas, aby jej opustil podobně jako šíbr Roman Berbr.

Tím spíš, že jeho hláška „všechno bylo cinklý, jinak byl konec, nevyhráli jste ani jedinej zápas, ani s Hradcem to nešlo“ z korupční aféry v roce 2005, kdy byl ve vedení Sparty, nebude zapomenuta nejspíš nikdy. A nezdá se, že by od té doby zásadně změnil principy uvažování.

Je pozoruhodné, jak vrcholní představitelé českého fotbalu, kteří byli v čele asociace, měli opletačky se zákonem. Ať už to byl Chvalovský, Berbr nebo Pelta. O stavu české společnosti, nikoli jen fotbalu, to vypovídá dost.

Nevídaný obrat Dynama. Bassey jako vánoční hit

Raději zpátky k tuzemské kopané. Famózní obrat se podařil Českým Budějovicím proti rozjetému Slovácku. Možná jeden z nejpozoruhodnějších, jaký liga pamatuje.

Slovácko bylo výrazně lepší, vedlo 2:0, zahodilo několik šancí včetně penalty, hrálo proti deseti a přesto se po minulé demolici Sparty totálně sesypalo, což pro trenéra Martina Svědíka, jenž tým vycepoval ve vysoce organizovanou jednotku, musel být šok.

Oslabené domácí Dynamo si za obrat ve dvanácti minutách zaslouží velké uznání, i takové příběhy nabízí fotbal. Především se blýskl útočník Fortune Bassey, jenž dal svůj sedmý a osmý gól sezony.

Při rozhodující trefě stačilo obránci Sladkému jen prásknout do míče, Bassey si na půlce odstavil Hofmanna jako papír - jednoho z nejlepších stoperů v ročníku -, s míčem na kopačce mu pláchl o koňskou délku.

Nigerijský orel by slušel pod stromečkem větším klubům, nejvíc Spartě. Bylo by do značné míry překvapením, pokud jej v Budějovicích přes zimu udrží. Rychlý, silný, zajímavý, teprve třiadvacetiletý.

Slovácko se z tvrdé lekce jistě poučí, ostatně i na jihu Čech hrálo dlouho velmi dobře.

Bude zajímavé pozorovat, jak se oklepe do příští domácí bitvy s Plzní, která rozstřílela Bohemku 6:0, což trenér klokanů Luděk Klusáček zjednodušeně glosoval tak, že rozhodla produktivita.

No, i tak se to dá říct, ale spíš mizerná defenziva jeho týmu, jež dopřála Viktorce nebývale spoustu času.

Sigmě baterky nedochází

Produktivní byla po čase zase Olomouc, která ze šesti střel na bránu proměnila proti Pardubicím pět v góly.

V součtu s pohárem se potřetí v řadě trefil útočník Antonín Růsek, nejdražší posila v historii Sigmy po pozvolném rozjezdu ukazuje, že bude velmi dobrá.

Dvěma asistencemi, prvními v sezoně, se připomněl i osmnáctiletý talent českého fotbalu Kryštof Daněk, tohle po prodělaném covidu potřeboval.

Pro Hanáky i trenéra Václava Jílka po pěti zápasech bez výhry a převážně špatných výkonech důležitý výsledek i proto, že bývalý kouč Sparty už zase poslouchal ničím nepodložené názory, jak jeho tým odchází kondičně, jak hraje snad ještě hůře než za předchůdce Látala.

Po zvládnutém prodloužení v týdnu v osmifinále poháru v Českých Budějovicích a výhře 5:1 nad Pardubicemi pochyby chvíli ustanou, byť brankář Macík musel předvést několik výborných zákroků.

Především práce na zlepšení výstavby hry Sigmy zůstává hodně. A příště doma mistrovská Slavia, jež nabírá dech z minulého ročníku.

Zoufalé Teplice nebyly pro ni zrovna měřítkem, ale dala krásné góly a zejména šibalská rána Stancia přes zeď byla úchvatná.

Bojovník Kadlec

Sparta po porážkách na Slovácku a v Evropské lize s Rangers vydřela tři body nad Libercem. Trenér Pavel Vrba ponechal v sestavě stopera Filipa Panáka, ačkoli se výrazně podepsal pod oba góly Rangers. Tahle důvěra po nepovedeném špílu je pro hráče strašně důležitá.

Vrba překvapil i zařazením brankáře Dominika Holce, který vítězství v závěru uhájil, když vychytal Tuptu v samostatném úniku. Holec má oproti Nitovi lepší hru nohama a také už to není vyjukaný mladíček.

Tuhle i svou šanci chytil dobře. Sparta bude ale v boji o titul přes zimu potřebovat posílit jinde než v bráně; kromě Basseyho by se jí hodil i středopolař s vysokou intenzitou hry.

Změnu by už nejspíš potřeboval nesmírně nadaný útočník Adam Hložek, píše se o zájmu Bayernu, Dortmundu či Juventusu. Uvidíme, jaká bude realita.

Velký návrat do profifotbalu po dvou a půl letech zvládl bývalý sparťan a reprezentant Václav Kadlec, devětadvacetiletý útočník odehrál za Mladou Boleslav poslední půlhodinku. Hlavně ať koleno drží. Tohle chtělo velké odhodlání.

Zřejmě nejlepší výkon v sezoně předvedl Zlín a přestože proti Baníku zachránil remízu až v závěru, s bodem svěřenci Jana Jelínka spokojení být příliš nemohou.

I po šestnácti kolech uzavírá elitní šestku, čili mistrovskou skupinu, hradecký nováček. Skvělý počin mančaftu trenéra Miroslava Koubka.

V mladoboleslavském azylu neprohrál ani v osmém utkání, triumf nad Karvinou, jež stále jako jediná čeká na první výhru sezony, trefil krásně z přímého kopu Jakub Rada. Čtyřiatřicetiletý záložník se prosadil ve čtvrtém zápase po sobě. Solidní fazonka.

Pěkné ponedělí.