PONEDĚLNÍK: Fotbalisté u moře, ale liga ještě neskončila. Show must go on!

Křídlo Olomouce Martin Hála na sociálních sítích ukazuje prosluněné fotky z dovolené u moře, zatímco v Pardubicích slaví pohádkový postup do ligy.

Pohádkový je zejména pro šestatřicetiletého kapitána Jana Jeřábka, jenž s Pardubicemi postupoval už od divize. Úctyhodné.

Velká gratulace na východ Čech!

I když s tímto bídným stadionem klub do ligy fakt nepatří, vždyť i na druhou měl výjimku a já nejsem zastáncem výjimek natož letitých. Snad postup mezi elitu urychlí stavební práce. Hodně práce bude mít i sportovní vedení, protože hned deset hráčů dovedlo na hostování (tři ze základní sestavy), když si k tomu připočtete roční azyl, nečeká Pardubice legrace.

V Liberci a Jablonci zase slaví postup do předkol Evropské ligy, což je krásný úspěch a výborná vizitka pro energické trenéry Hoftycha s Radou.

Až byste měli pocit, že ročník 2019/2020 je definitivně za námi.

Počkat, ještě ne!

Ještě zbývá takový detail: kdo spadne?

Skupina o záchranu stále není dohrána.

A tak i opálený Hála ještě bude muset do práce. Po dovolené. Na dva zápasy, které Hanákům už poslouží jako příprava na sezonu příští, přestože Opavě v zápase proti nim půjde o prvoligové bytí.

Jelikož Sigma, stejně jako Teplice a Zlín, je ve skupině o udržení v předstihu zachráněná, avšak kvůli nákaze koronavirem v týmu Karviné se soutěž znovu přerušila, dala hráčům volno. V Olomouci ho mají od třetího do devatenáctého července.

„Dvacátého začneme trénovat a podle toho, jak dopadne v pátek grémium ligových klubů a jak dopadnou testy v Karviné, se odpíchneme,“ povídá sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář. „V pondělí bychom začali trénovat a měli tak přípravu o týden dřív, protože normálně bychom začínali 27. července. Když se sezona nebude dohrávat, klukům ještě volno dáme a navážeme klasicky.“

Podobně to mají ve Zlíně i Teplicích. A nejde to zachráněným klubům vyčítat. Jednají logicky. Klidně by mohly na poslední dva zápasy postavit juniorku, ač to neplánují.

(Ne)regulérní sezona. Dohrát, či nikoli?

I tak zní z Opavy, Příbrami a Karviné hlasy, že soutěž je už neregulérní, že každý má jiné podmínky, že tu jsou zdravotní rizika a tudíž ji netřeba dohrávat, nikdo nemá padat a šmytec...

„My, Zlín a Teplice můžeme dát hráčům dovolenou. Karviná, Opava a Příbram to mají horší, jim ještě jde o záchranu, takže se musí udržovat v nějakém stavu. My to máme jednodušší. Vyřešili jsme to dobře,“ dodává Minář.

Pokud ve čtvrtek testy v Karviné dopadnou dobře (to pro každého může znamenat něco jiného), na pátečním grémiu ligových klubů nebude zřejmě nic bránit odsouhlasení dohrání skupiny o záchranu. Když se dohraje a kvůli nákaze se už nestihne baráž, sestoupí dva kluby, které nahradí dva nejlepší z druhé ligy (Pardubice by doplnilo Brno). Galimatyáš, co říkáte?

Přestože slyším hlasy, že soutěž už nemá za této situace smysl přes závit dohrávat, jsem za její dohrání, pokud to epidemiologická situace dovolí. Nelze poškodit druholigové kluby na druhém a třetím místě odepřením baráže. To je na žalobu.

Ano, soutěž už regulérní není, v tom mají v Opavě a spol. pravdu.

Někdo má volno delší, někdo výrazně kratší. A taky se hůř domlouvají přestupy i přípravné zápasy, to všechno je nepříjemný problém. Každý má jiné podmínky, ale taková je zkrátka teď doba. Je potřeba se přizpůsobit a nefňukat. Ostatně na jiné, nerovné podmínky kluby v Česku dobře připravuje VAR, který někde je a jinde není.

Olomoucký obránce Václav Jemelka vyskočil v duelu s Karvinou nejvýš a odhlavičkoval míč.

Raději bych místo nářků z postižené Karviné slyšel v předstihu po vypuknutí ohniska v dolech třeba toto: Klub vnímá zvýšené riziko nákazy hráčů, proto celý tým otestuje a následně izoluje do dohrání soutěže na hotelu. Je to sice nepříjemné, ale měsíc to profesionálové musí strpět. V sázce jsou milionové investice nejen nás, ale rovněž klubů ze druhé ligy.

No, dobrá, nejsme v Německu...

Karviná se tak jen dušuje, že asistent trenéra Petr Mašlej se jaksi pomýlil, když pro Radiožurnál skandálně prohlásil: „Přinesl to do klubu asi kondiční trenér mládeže, který dělá na dole. Kluci s ním byli ve styku.“

Po čase přišel klub se svým prohlášením a pro jistotu zakázal ostatním se k tomu vyjadřovat.

Důvěryhodné velice.

Nikdo netvrdí, že Karviná se nechala nakazit úmyslně, vždyť jde o zdraví, probůh, ale otazníků včetně termínu testování hráčů je víc.

Pořád doufám, že se rozhodne na trávníku. I když jinak než v loňské baráži, kdy to rozhodčím fakt nějak nešlo nebo co a druholigové kluby Jihlava s Brnem neměly proti Karviné respektive Příbrami nárok.

Už aby tato bizarní sezona, jež přinesla i spoustu kvalitní zábavy, byla ve zdraví za námi.

Nebo už za námi je?

V tom případě pěkné ponedělí i fotky od moře.