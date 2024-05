Loupež z jara se neopakuje. Plzeň byla nad naše síly, uznal Holoubek

Přitom Boleslav působila minimálně v úvodu aktivnějším dojmem.

„My jsme do zápasu vstoupili celkem slušně, ale soupeř téměř totožnými akcemi po naší levé straně šel do dvoubrankového vedení. Reagovali jsme na to dvojitým střídáním, poté ještě poločasovým střídáním. Dostali jsme se i do šancí, které jsme ale nevyužili,“ zhodnotil Holoubek.

Štve vás hodně ta osudná dvouminutovka, během které padly dvě slepené branky?

To si musím analyzovat, podívat se na to v klidu z videa. Na hřišti jsem z toho měl špatný pocit, proto jsem sáhl ke dvojitému střídání. Připravovali jsme se na to, je to DNA Plzně, ale naše reakce byla špatná a tým jako Viktoria vás za to potrestá.

Ztížili jste si boj o čtvrté místo?

O nic nejde. Plzeň má výbornou formu. My jsme historicky postoupili do první šestky, vážíme si toho a ano, chceme jít výš, ale je důležité nastavovat si zrcadlo proti takhle náročným soupeřům. Budeme ale bojovat až do konce, budeme bojovat v každém zápase a uvidíme jak to dopadne.

Nezdálo se vám, že byly pasáže, které vaši svěřenci vypustili?

Když dostanete takhle dva rychlé góly v Plzni, tak to psychikou zahoupe, takže jsem si to nepřipouštěl a přemýšlel jsem, jak hráčům a týmu z mé pozice pomoct.

Byli jste lepší v ofenzivních statistikách. Nemrzí vás, že jste nevyužili vytvořené šance?

Musím ocenit efektivitu Plzně. Musím opravdu smeknout, jelikož v té finální fázi jsme si nepočínali tak dobře, jako Viktoria. Možná jsme si tady vytvořili více šancí než ostatní týmy, ale bohužel odjíždíme domů s prázdnou a bez vstřelené branky.

Vystřídal jste Vasila Kušeje. Na podzim čísla měl, ale teď se trápí. Očekáváte od něj víc?

Očekávám od všech hráčů to nejlepší, ta nejlepší čísla. Logicky, když se nedaří ofenzivě, tak při střídání saháte na útočně orientované hráče. Pracujeme na tom v tréninku a já věřím, že to dokážeme zlomit.

Bojujete o Evropu, očekáváte lepší nastavení od hráčů?

Tu otázku úplně nechápu. Nemyslím si totiž, že bychom byli špatně mentálně připravení. Spíše bych se zase vrátil k těm dvěma brankám, které s vámi logicky zacloumají a přinesou neklid do týmu. Za mě je to normální. Pořád jsme však apelovali, že to není ztracené a měli jsme i šance snížit a zdramatizovat zápas, ale Tomáš Chorý třetím gólem zabil naši hru a pak se s tím těžko dá něco dělat.