Ostravský kouč Smetana remízu na Slovácku bral, domácí Svědík žehral na koncovku

Po bezbrankové remíze zůstali oba kanonýři srovnaní na 12 trefách a jejich týmy na 47 bodech. Po pěti závěrečných zápasech základní části se ještě poměří v nadstavbové skupině o titul.

„Pro atraktivitu soutěže je dobře, že je to mezi námi vyrovnané. Počítám, že to bude boj do posledního kola. Pro nás je důležité, aby Sparta vyhrála pohár a čtvrté místo tak pro nás mělo nějaký význam,“ připomněl ostravský stoper David Lischka, že pro Baník jinudy než z ligy cesta do evropských pohárů nevede.

Ostravský trenér Ondřej Smetana

Na rozdíl od Slovácka, které je ještě ve hře v MOL Cupu a za dva týdny se v něm střetne v semifinále s Hradcem Králové. V případném finále by pak na svém stadionu vyzvalo Spartu.

„Chceme zkusit obojí,“ prohodil s úsměvem hradišťský kapitán Vlastimil Daníček.

V bitvě o bramborovou pozici zůstali sobotní sokové osamocení. Zatím je ve skóre o dva góly lepší Baník. Pokud by se od sebe po 30 kolech neodpoutali, mělo by navrch Slovácko, které vyhrálo podzimní utkání 2:1.

„Chtěli jsme tady uspět, odskočit, mít lepší bilanci vzájemných zápasů. Ale musíme si uvědomit, proti komu jsme hráli. Slovácko je kvalitní tým, je tady těžké prostředí, spousta jiných týmů tady neuspěla a ve finále musíme bod vzít. Remíza je cenná, nula ze Slovácka se počítá,“ přijal ostravský kouč Ondřej Smetana plichtu.

Na slovácké straně panovalo lehké rozladění ze smírného výsledku.

„Ano, nepustili jsme Baník před sebe. Po průběhu utkání je to však ztráta,“ věděl Svědík stejně jako Daníček.

„Doma se cítíme hodně silní. Jsem zklamaný, že to není za tři body. Byli jsme na Baník dobře nachystaní. Vypracovali jsme si o nějakou tu příležitost víc, bohužel nás zklamala koncovka,“ podotkl Daníček.

Na střely vyhrálo Slovácko ve skvělé atmosféře zaplněného stadionu 8:3, mezi tři ostravské tyče ale mířily jen dvě.

Svědík: Nemůžeme být závislí na jednom střelci

„Když hraje čtvrtý s pátým, nemůžete počítat, že budete soupeře celý zápas válcovat a vytvoříte si deset šancí. Co jsme si vypracovali, by mělo stačit k vítězství,“ štvalo Svědíka.

Po gólu volala tutovka Sadílka, z pěti metrů minul vzdálenější tyč. Rány Reinberka s Havlíkem zneškodnil Laštůvka.

„Hráči by si měli uvědomit, že nemůžeme být závislí na jednom střelci. To je rozdíl oproti loňské sezoně, kdy se do branek zapojovalo daleko více hráčů. Teď je to jen o Vencovi,“ zmínil Svědíka kanonýra Jurečku, který se z pozice podhrotového hráče zapsal do statistik sobotního střetnutí jenom žlutou kartou.

Po třech jarních zápasech vykazuje Slovácko dietní skóre 3:3, třikrát udrželo čisté konto, čtyřikrát se neprosadilo.

Slovácký kouč Martin Svědík

„Zase jsme se vrátili k poctivosti v obranné fázi, soupeře nenecháme dýchat, vytvářet si šanci. Celé mužstvo chválím za defenzivu, ale ve vápně bychom si měli poradit lépe, kvalitněji,“ pověděl Svědík.

Po pomalém rozjezdu jara se přesto Slovácko zvedá výsledkově i herně. Ke třem bodů z prvních tří kol přihodilo sedm.

„Nepovedený začátek nebyl příjemný. Dali jsme si laťku na nějakou úroveň a tohle bylo hluboko pod ní. Pomohl nám otočený zápas s Boleslaví, sebevědomí zase roste,“ vnímá Daníček, který úspěšně zaskakuje na postu šéfa slovácké obrany za zraněného Kadlece.

Dříve než po březnové reprezentační přestávce se nevrátí on, brankářská jednička Nguyen a ani ofenzivní záložník Kohút.

„Hlavně u Kadlece chceme, aby to bylo na sto procent, protože do některých zápasů nenastupoval úplně v pořádku a pak z toho možná vyplynulo zranění. On je ale srdcař a jak to jen jde, chce hrát. Je těžké mu něco zakázat,“ prozradil Svědík, jehož tým má ve finiši podobný los jako Ostrava.

Oba protagonisté souboje o čtvrtou příčku nastoupí třikrát doma. Shodně přivítají poslední Karvinou a jedou na Spartou, na jejíž třetí místo by mohli ještě zaútočit.