Trpišovský: Terény v Česku? Nic podobného po Evropě nevidím. Tohle nebyl fotbal

Také z výšky či v televizním přenosu vypadal trávník nezdravě. Hrbolatý, plný písku.

„I pro nás je každé šlápnutí nebezpečné,“ říkal reportérovi O 2 TV. „Natož pro hráče, kteří se na něm pohybují v plné rychlosti...“

Na tiskovce následně Trpišovský poněkud odevzdaně pravil: „Asi jsme všichni toužili vidět trochu jiný sport.“

Rozvedete to?

Není to o Liberci, ale celkově. Hřiště, na kterých se nastupuje v lize, nevidím nikde v Evropě. Leckde ve třetí nebo čtvrté třídě mají lepší povrchy než my tady. Občas nadáváme na hráče, ale oni přece potřebují mít určité podmínky. Jasně, říkám to po utkání, které jsme prohráli, ale stejné to bylo i minule s Hradcem, opakuje se to. Také proto se vlastně ani nechci bavit o tom, jestli hráč dobře odcentroval, nebo ne. Oba týmy se podmínkám přizpůsobily, snažily se vyždímat maximum, ale byl to jen zápas plný osobních soubojů a jednoduchých míčů. Ani nevím, jestli někdo předvedl nějakou kombinaci, asi ne, protože na tom terénu to nebylo možné.

Zaskočil vás soupeř něčím?

Asi ne. Vzhledem ke stavu hrací plochy se dalo odhadnout, co se bude odehrávat. Bylo jasné, že kdo dá první gól, bude to mít snazší. My inkasovali velmi lacino a Liberci to pomohlo, i když pak dohrával v deseti.

Nevyužili jste sedmdesátiminutovou přesilu. Co vám scházelo?

Lepší řešení situací, do kterých jsme se dostali. Trefili jsme sice tyč i břevno, ale většinou chyběla kvalita finálního balonu. Prosadit jsme se ale samozřejmě měli: když máte míč na hlavě, neovlivňuje vás terén...

Vám se ale nedařilo ani po standardkách, kterých jste měli mraky.

Což je škoda, protože útočnými standardkami si v posledních zápasech příliš nepomáháme. Měli jsme jich hodně, ale první slibnou situaci jsme si vytvořili až po rohu v nějaké devadesáté šesté minutě.

Jak velká komplikace je porážka vzhledem k přetahované o titul?

Velká, protože jsme ztratili všechny tři body. Liberec má kvalitu, doplnil tým, jsou dobře vyladění. Věděli jsme, že nás čeká náročný zápas, a chtěli jsme ho zvládnout podobně jako na Slovácku: neinkasovat, vstřelit gól, bohužel jsme ale přesní nebyli.

Nemohla se projevit i únava po čtvrtečním utkání Konferenční ligy s Lincem?

To si nemyslím, nebyl to tady zápas o běhání, nabídce nebo dynamice. Spíš o orientaci, skrumážích a osobních soubojích. Čistého času se hrálo asi padesát tři minut, strašně málo.

Ani před odvetou v Rakousku vás porážka neovlivní?

Neřekl bych. Co jsem viděl, tak v Sankt Pöltenu, kde se hraje, mají dobré hřiště. Vytvořili jsme si navíc gólový náskok a i typologicky nám utkání do otevřené obrany může vyhovovat víc. V Liberci to bylo úplně o něčem jiném.