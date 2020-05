Právě teď. Léto bez zahraničních turistů nabízí Čechům jedinečné šance

Karlovy Vary budou na začátku léta bez oblíbeného filmového festivalu a bez zahraničních lázeňských hostů. Do Českého Krumlova nepřijedou autobusy plné fotografujících turistů z Asie a jiných končin světa. V podobné situaci bude každé velké lákadlo pro cizince. Vidět pražský orloj bez davů? Teď. Navštívit slavné přírodní lokality, jako je Pravčická brána v Českém Švýcarsku nebo Prachovské skály v Českém ráji? Teď. Na Sněžku v Krkonoších? Pospěšte si.

Zahraničních turistů je tu nejméně v novodobé historii. Co je problematické pro provozovatele ubytovacích zařízení a volnočasových areálů, to nahrává do karet tuzemským turistům, kteří se rozhlížejí, kam vyrazit. „Během letošní sezony budou do Českého Krumlova jezdit určitě hlavně Češi,“ je přesvědčený krumlovský místostarosta pro cestovní ruch Martin Hák.