Les ve stínu paneláků. Bez Jižního Města by nebyl ani hostivařský lesopark

Na kraji louky dostává důrazné kázání černý labrador: „Jestli zase utečeš, půjdeš na vodítko. Proč neposloucháš?“ Majitelka se durdí, pes předpisově sedí a tváří se, jako by si vše bral přímo k srdci. Pak dostane volno a… No jistě, zmizí v dáli. „Není to ani čtrnáct dní, co jsme odsud vezli pokousaného srnečka,“ říká v pražském Lesoparku Hostivař zvířecí ošetřovatelka Lucie Koukolíková, která má na starosti i zdejší zookoutek. „Pes přitom nemusí zvěř ani strhnout, stačí, že ji žene dvacet metrů. Za pět minut přijde jiný pes a žene ji znovu, nedostane chvíli klidu.“