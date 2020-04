Karlovarský kraj si slibuje, že zláká Čechy ke strávení letní dovolené

Krásná příroda, možnost aktivní dovolené, lázeňská města. Takové věci by mohly v letních měsících přitáhnout do regionu ještě více českých turistů než doposud. Zatím totiž stále není jasné, kdy budou moci Češi vyrazit na dovolené za hranice.



„Zájem o Karlovarský kraj očekávat lze. Od roku 2017 se i díky aktivitám destinační agentury každoročně navyšoval podíl domácích turistů, a to velmi výrazně, naposledy o 14 procent. Díky kampaním zaměřeným na to, aby Češi necítili region jako drahý lázeňský kraj, se nám dařilo meziročně sem dostat víc lidí, což bylo znát i na horách a lze to čekat i teď – o to víc, když nebudou moci vycestovat ven,“ popsal Petr Židlický, ředitel krajské destinační agentury Živý kraj.

O tom, že zájem turistů v létě nejen o objevované Krušné hory, ale zřejmě i o celý region vzroste, je přesvědčený i krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů. „Na nás je zajistit hlavně ubytování a služby,“ uvedl. Poukázal přitom na to, že kraj už nějakou dobu pracuje na projektu, jehož cílem jsou právě tyto záležitosti.

Otázkou ale podle radního je, kdy budou povolené kulturní akce. „Sami víme, že když někam vyrazíme, tak chceme i něco navíc, nejen projít se přírodou. Možná ale budeme skromní a bude nám to stačit,“ podotkl. Podle Josefa Janů má teď kraj příležitost, aby ukázal turistům i další místa mimo Krušné hory. Například Slavkovský les, Bochovsko, Tepelsko či Žluticko.

Právě starosta Žlutic Václav Slavík konstatoval, že město muselo zrušit všechny plánované kulturní akce, včetně té největší. Tou je žlutická pouť. „Od provozovatelů penzionů vím, že také pobyty spíše ruší, takže panuje velká nejistota,“ uvedl.

Žlutice mají v tamním muzeu část nové expozice, kterou by chtěly otevřít 25. května. I to je však podle starosty zatím s velkým otazníkem. „Ze strany města se nechystáme na nic a s očekáváním nižších příjmů asi budeme v rozpočtu ještě škrtat,“ konstatoval starosta. Okolí Žlutic je podle něj stále navštěvované, turistů ale zase tolik není.

Šumava a Krkonoše už jsou okoukané

Na zájem tuzemských návštěvníků si ale už nyní nemohou stěžovat některá místa Krušných hor. Během víkendů je nyní přitahuje například okolí Šindelové, kde řeší obyvatelé potíže s řidiči, kteří jezdí přes tamní zoraná pole, rozdělávají v přírodě ohně a nechávají po sobě nepořádek.

„Turistika roste neuvěřitelně, už nyní se můžeme vsadit, o kolik desítek procent vzroste v létě,“ uvedl Rudolf Kovařík, který v Šindelové žije. Šumava a Krkonoše už jsou podle něj okoukané a lidé začali objevovat tamní zapadlé lokality, jako je právě Šindelová, sousední Přebuz nebo Jelení.

Pokud se otevřou restaurace, mohou tato místa nabídnout turistům i občerstvení. „Lidé z Prahy sem dojedou za dvě hodiny, je tu řada penzionů, ve kterých mohou přespat a obsazenost mají i v létě maximálně 55 procent. Myslím, že letos budou plné,“ řekl.

Podotkl přitom, že turisté a cyklisté najdou v oblasti také řadu míst vhodných ke koupání. Využít mohou jak rybník v Šindelové, kde lze i kempovat, tak například Lesík u Nejdku, Tatrovickou přehradu a další. „Nemáme tady sice vodopády či velké hrady, ale je to tu zajímavé. Dá se tu přespat, najíst, tak proč tady nebýt,“ konstatoval Rudolf Kovařík.

Lázeňství zažívá těžké časy

Krajská destinační agentura spustila už prvního dubna kampaň zaměřenou na domácí cestovní ruch. V polovině března podle Petra Židlického kompletně přeměnila strategii na jaro a léto a region už turisty láká. Cílí na rodiny s dětmi a nabízí lázeňská města jako brány do regionu.

Pomoci chce prostřednictvím kampaní i lázeňství samotnému, které nyní kvůli koronaviru zažívá mimořádně těžké časy. „Chceme lázně podpořit a některé hotely nám už posílají balíčky. Je vidět, že už i ony upravují svoji nabídku,“ uvedl Petr Židlický.

Krušné hory zase agentura propaguje jako místo pro aktivní dovolenou i v souvislosti se zápisem hornických památek do UNESCO. Živý kraj podle ředitele úplně nerezignoval ani na zahraniční kampaně v blízkých trzích. „Je dobré, dávat o sobě vědět s tím, aby si mohli turisté připravit plán,“ podotkl Petr Židlický.