Pivní hlídka: Zkusili jsme Chaplinovu jedenáctku, čepují ji jen v Brně

Skoro od počátku (tedy od roku 2014) v brněnském Charlie´s Square dělají nekompromisně jeden jediný druh piva Charlie´s Beer. Berte, nebo neberte. Zdejší jedenáctku si dáte jen tady, nenabízí se nikde jinde. Na pivotéky zapomeňte. Tedy, načepují vám ho ještě do vlastní petky.

„My jsme si zkusili na začátku i třináctku, ale pak jsme zjistili, že to z kapacitních důvodů neudržíme a děláme už jen jedenáctku,“ vysvětlil mi manažer minipivovaru Petr Barták. Na víc piv je podnik prostě malý. „To co vidíte od stolu, je celý pivovar. My nemáme ani místo něco zkoušet,“ dodal manažer Barták.

Založit minipivovar v Brně je skoro stejně velkou výzvou jako založit minipivovar v Plzni, protože Morava je kraj vína a zdejší pivo zůstává v jeho stínu.

Ale Charlie´s Square je populární podnik, kde je o víkendových večerech plno. Vypadá to tam na první pohled jak v Potrefené huse, to však není z mé strany žádná dehonestace.

Minimalisticky jednoduchý je i příběh, jak celý tento trochu hipsterský pivovar vznikl. „Majitel má už jednu restauraci v Olympii (obchodní centrum na kraji Brna u dálnice - pozn.red.) a ta se jmenuje Charlie Street,“ vysvětluje manažer podniku. A minipivovar je prostě na náměstí – Římském náměstí v Brně, nikoli tedy na Karlově náměstí a ani majitel není Karel. Tím Charliem je ovšem přirozeně míněn především Charlie Chaplin, jehož buřinka je logem lokálu.

Firma provozuje i další „bratříčky“:

Charlie ´s Mill (přestavěný mlýn) a čtvrtý Charlie´s Four Rest, což je dvojsmysl. Jednak je v tom názvu čtyřka a rest jako restaurace, pak i anglicky les, tedy forest. „Je ve čtvrti Lesná,“ vysvětluje Barták.

Kuchyně jako na dlani

Naproti vchodu má Charlie stylový obdélníkový průhled do kuchyně. Podniky, které se nebojí ukazovat kuchyni, budí vždycky větší důvěru a zde ji ukazují velkoryse. Tento kout působí skoro až americky. „Personál byl z toho průhledu zpočátku trochu vyplašený, ale zvykli si,“ říká manažer Charlie´s. Z kuchyně nejvíc doporučuje Charlie´s Burger, který má neměnnou recepturu podobně jako pivo.

Byl jsem v Charlie´s prvně symbolicky 25. května, první den, kdy po zákazu kvůli koronaviru směly mít hostince vevnitř otevřeno. Vítala mě proto velkorysá sleva – jedenáctka za 29 korun. Budete si ji pamatovat. Pivo téměř oranžové barvy mělo v chuti stopu pomeranče či meruňky. „Barvu dělá i to, jak je to pivo už vyzrálejší,“ míní pracovník podniku.

A na závěr ještě jedna zajímavost, Charlie´s Square nabízí i konkurenci, výběr dalších minipivovarů z Brna. V době mé návštěvy byl k mání Hauskrecht, dvanáctka a Lucky Bastard. Ostatně ty tu jako v pravém slova smyslu konkurenci ani neberou. Pivní Brno drží spolu.