Pivní hlídka: Přerostlý permoník nabízí božský kávový stout

Sokolovský Permon bych do pivního seriálu zařadil za každou cenu, protože dělá moje nejoblíbenější pivo vůbec, které mohu všem doporučit. Černou dvanáctku Stout, která má stopovou příchuť kávy.

Jasně, je to pivo, které se hodí spíš pro chladnější doby – skoro takové „dezertní pivo“, ale když jsem ho ochutnal prvně, dostal jsem v pozitivním slova smyslu ránu mezi oči. Toho kafe je tam tak akorát.

„Tu kávovou chuť dělá pražený slad. Je to spíš tradičně podzimní záležitost, ale my už tento stout jedeme celoročně, protože se dobře prodává v lahvích. K tomu občas přidáme nějaký tmavý speciál. Teď děláme dvaadvacítku chocolate stout a tam už přidáváme i praženou kávu a čokoládu,“ snaží se navnadit zákazníky Michal Sás z Permonu.

Velký malý pivovar

V sokolovském Permonu, jehož historie se píše od roku 2006, už by se mohli při označení minipivovar trochu kroutit.

Rozlehlý klášterní dvůr v centru Sokolova je plný lesknoucích se soudků a pivních bas. Permon je vlastně jeden z nejznámějších podniků svého druhu, stálice pražských i jiných pivoték. Proniká dokonce už i do hypermarketů. Dnes už dělá pět tisíc hektolitrů ročně.

„Začínali jsme v garáži u táty doma v rodinném domě. Firmu jako takovou jsme registrovali u celníků v roce 2006. Začali jsme v situaci, kdy ty malé pivovary nebyly moc oblíbené. Co jsme si uvařili, to jsme si i vypili spolu se sousedy,“ vzpomíná spolumajitel Permonu Sás.

A dnes? „V tomhle sortimentu je pět tisíc hektolitrů úspěch,“ doplňuje Sás.

Dlouhovlasý spolumajitel Permonu Michal Sás vypadá jako zpěvák metalové kapely, ale dnes už je to vlastně úspěšný pan podnikatel. Permon je i příběhem lidí, kteří začali od píky a teď mají „továrnu“.

Přirozeně, že pivovar svým názvem odkazuje na hornickou historii Sokolova, i když permoníci se podle mých představ vyskytovali spíš v dolech hlubinných, než že by lezli po rypadlech, která obklopují Sokolov (a jsou mu tak blízko jako žádnému jinému městu). Ale jeden dřevěný permoník, který spíše vypadá jako děd Praděd z likéru, už vítá návštěvníky i před sokolovským výčepem, který přiléhá k pivovaru.

Vlídná hospoda

Asi nepřekvapí, že po tolika letech už Sás nedokáže ani vyjmenovat všechny svoje značky, které v průběhu času vařil. Stejně od něj všichni chtějí především ležák – dvanáctku. Ale na čepu je momentálně i „ostružinový kyseláč“, na který zase nestačila odvaha mně. V nabídce je i sedmnáctka s krásným jménem „Zaříkávač chmele“.

Minipivovar Permon existuje oficiálně od roku 2006. Jeho součástí je i výčep s restaurací.

„To už já nevyjmenuju, u celníků máme registrovaných už přes sto piv. Každá značka se musí nahlašovat. Snažíme se mít ve standardním sortimentu kolem dvanácti piv. Nově jsme začali dělat plechovky, koupili jsme plechovkovací linku,“ říká Sás.

Michal Sás ze sokolovského pivovaru Permon ukazuje lahev nového piva Permon India Pale Ale (P.I.P.A.), kterou vaří podle speciální anglické receptury.

A co bylo nejulítlejší z té stovky? „Dělali jsme třeba pivo Habaňero chilli IPA. Použili jsme čerstvé chilli papričky habaňero. To jsme trochu přehnali, sotva se to dalo vypít, ale lidi si to chválili,“ směje se Sás.

Sokolovský skřítek není doma úplně prorokem, a na to jsem se musel zeptat také. Protože člověk si snadno představí stereotyp, že když havíř vyleze z dolu, tak chce ten svůj „gambáč“, a ne nějaký craft beer. Sás souhlasí, že jeho pivo je úspěšné hlavně mimo Sokolov.

Kouzlo Permonu je i v tom, že jsou tam vlídní. „Jsme rádi, že pivečko znáte,“ říká mi servírka v místním výčepu, když si řeknu o „svůj“ stout coby host, kterého nezná.

Další díl seriálu Pivní hlídka Jakuba Pokorného, který vyjde v sobotu 25. července, se bude věnovat pivovaru Panský dvůr v Telči.