Pivní hlídka: Lord z Malešova odhodil kravatu a založil přátelský pivovar

Ondřej Slačálek má na zádech na mikině nápis „I Am The Lord“ (Jsem Pán). Hraje si zdejší minipivovarník na feudála, nebo rovnou na Boha? „To mi dali kamarádi,“ směje se té recesi sympatický vousáč a dodává: „Moji zaměstnanci dostali podobné s nápisem I Serve The Lord (Sloužím Pánovi).“ Hra na středověké panství s příchutí piva může začít.

Tak pro začátek, Ondřej Slačálek z Malešova není ten známý anarchista. Je jen jeho jmenovec a vzdálený příbuzný. Dokonce je spíš „kapitalista“. Jako bývalý manažer Home Creditu v Číně by byl spíš červeným hadrem před očima anarchistů.

Sedíme na zahrádce před jeho „Přátelským minipivovarem“, jak se oficiálně jmenuje. Na dvoře je ještě kruhová kaplička a první nesmělí zákazníci po koronaviru.

Slačálek přináší dva půllitry světle žluté desítky, která má téměř až citronovou barvu. Začíná vyprávět: „Založili jsme minipivovar s pěti kamarády, proto přátelský. A chtěli jsme i to, aby byl přátelský k lidem,“ vypráví mi Slačálek. Těch investorů „přátel“ je nakonec čtyřicet. Rekonstrukce pivovaru začala v roce 2013 a otevřel v roce 2017.

Řeč se stočí k pivu, které máme na stole. Pijeme „malešovskou desítku“, jak zní celkem jednoduchý název piva. „My jsme vždycky byli odtažití od takových těch rádoby dobrejch názvů jako Kanec nebo Lovec, ale téhle desítce jsme přezdívali pracovně Slunečná, protože má takovou netypickou barvu. Je to jednosladová desítka,“ říká Slačálek.

Ondřej Slačálek dříve pracoval jako manažer u nadnárodních firem, pak se usídlil v Malešově a vybudoval pivovar.

„Ale časem ta piva pojmenovávat budeme. Lidi to mají rádi a říkají nám to i hospodští. Jeden nápad mi zraje v hlavě, ale ještě ho neprozradím,“ dodává. Jeho „umělecký výtvor“ je typicky zakalené „minipivovarní“ pivo. Jak už to tak bývá u podobných piv, i když je to desítka, člověk má pocit, že pije mnohem silnější pití. „Naše desítka má poměrně vysoký obsah alkoholu, kterým se spíš blíží plzeňské dvanáctce (4,5 % - pozn.red.),“ souhlasí Slačálek.

Manažer ve středověku

Už před lety chtěl Slačálek zpomalit a hledal k bydlení tvrz. Hrad by byl prý moc velký. Malešov je největší věžovou tvrzí v České republice. Minipivovar sídlí v bývalé hospodářské budově, která k věži přiléhá.

Výčep má Slačálek v budově s obrovskými francouzskými okny s oblouky, která je vevnitř velmi světlá a připomíná skoro zámeckou sallu terrenu. Anglický reklamní slogan minipivovaru „Drink Different“ nezapře manažera. Na českém venkově, kde prohánějí slepice a husy, působí sympaticky nepatřičně. „Na čepu bývá obvykle čtyři až pět piv,“ uvedl Slačálek.

Malešovský minipivovar uvaří 1 200 hektolitrů ročně, což už je třeba dost, aby se zdejší pivo vyplatilo i stáčet do lahví. Mezi minipivovary patří k těm středně velkým.

Krčma Na konci světa dole u rybníka patří také do malešovského areálu.

Slačálek tedy není ten anarchista, ale jeho Malešov je opravdu ten Malešov, kde svedli husité vítěznou bitvu v roce 1424 a porazili panskou jednotu. Kde se tady bitva přesně konala, není už úplně jasné, ale tvrz už v té době stála.

Jak tak zarostlého Slačálka pozoruji, možná už se přece jenom vzhledem tomu „anarchistovi“ začíná podobat. K minipivovaru dole u rybníka patří ještě „Krčma Na konci světa“, což je trochu zvláštní název, protože Malešov se spíš blíží středu republiky.

