Jako u moře. Projížďka kolem Neziderského jezera vás vezme do jiného světa

Ruku na srdce, na co nejvíce vzpomínáte po návratu z opravdu vydařené dovolené? Není ta ruka nakonec trochu níž než na srdci? Není náhodou tak trochu na břiše? Často je to opravdu právě gastronomie, která nám zprostředkuje jedinečnost lokality, v níž trávíme svůj volný čas.

Rakousko a Burgenland jsou kvalitou regionální kuchyně proslulí a dávají si na ní náležitě záležet. Je to často věcí osobní a rodinné cti. Gastronomii vděčíme přece doslova za život. Reprezentantem toho všeho je restaurace Zur Dankbarkeit, což by se dalo přeložit jako Vděčnost. Je to rodinný podnik, jehož historie sahá čtyři generace zpátky.

Žádné dovážené maso, nápoje ani zelenina. Každý týden nový jídelníček a většina ingrediencí je z této nebo z vedlejší vesnice. A vše se pochopitelně točí kolem jezera.

Šplouchá ti na maják

Nejen gastronomie, ale příroda a veškerý život je tady spojen s jezerem a ani my se od něj nevzdálíme více, než bys rybu ulovil. Vytáhneme pro vás několik kapitálních kousků z Neziderského jezera, největšího v Rakousku.



V městě Podersdorf, kde dnes začneme, jste třeba z Brna už za dvě hodinky. To je dobré, ne? Za dvě hodinky u moře! Kdybyste v autě nebo ve vlaku, který jede do města Neusiedl přes Vídeň jen o půl hodinky déle, na chvíli usnuli, opravdu byste si tak mohli připadat. Zvlášť, když se před vámi objeví maják v Podersdorfu, máte pocit, že vám šplouchá na maják.

Podersdorf

Cyklisté na molu jako by vystupovali z vody. A skoro taky jo. Nedaleký kemp je letním sídlem mnoha z nich. Ale i spousty dalších: kajtařů, plavců, turistů, dětí, slunečních povalečů. Nepatří náhodou levné ubytování do soupisu toho, co si od dobré dovolené slibujete? V tom případě máme kempem v Podersdorfu splněno. Mimochodem i noc v penzionu se tu dá pořídit za 50 eur (1 275 Kč).

Moře vína

Tak jídlo máme, levné ubytování taky. Co dál? Vino? Není problém. Moře vína. Burgenland je vyhlášená vinařská oblast. Ale než se vrhneme na víno, vraťme se ještě o kousek zpátky. Teda vlastně docela o dost zpátky.

Počátky Neusiedlersee sahají zhruba dvacet milionů let zpátky. Bylo vytvořeno tektonickou činností a postupným vysycháním původního moře. Sůl je tu tedy stále přítomná, zvláště v menších jezírkách mimo hlavní vodní plochu. To vše ovlivňuje i pěstování vína a jeho výslednou kvalitu. Salzl je tedy příznačné jméno pro jedno z mnoha místních vinařství.

Vyhlídka v Národním parku Neusiedler See Seewinkel

Pěstuje révu a vyrábí víno už od roku 1840. Konkrétně toto vinařství vyprodukuje 75 % červeného a 25 % bílého, ale v celé oblasti Neziderského jezera je to tak padesát na padesát. Vinařství Salzl vyrobí ze sta hektarů vinné révy až šest set tisíc lahví vína ročně. V nabídce mají dokonce i osmnáctilitrovou lahev. To musí být pěkný večírek.

Exotické Rakousko

Takže víno taky máme. Co dál? Většinou na dovolené chceme mít hezkou a pokud možno exotickou přírodu. Unikátní fauna a flora okolí Neziderského jezera je rakouským národním parkem a je zapsána na seznamu UNESCO. Rozhodně je to tak trochu jiné Rakousko.

Z mnohých dřevěných vyhlídek můžeme pozorovat tu typickou krajinu se starými studnami a zmiňovanými menšími jezírky. Jako byste se posunuli nejen v místě, ale i v čase.

Neziderské jezero u Podersdorfu

Až spatříte strážní věž železné opony, zjistíte, že tak moc se v čase zase posunout nechcete! Nebojte se. Strážní věž je dárek maďarské strany a slouží už výhradně k pozorování přírody. Může na ni každý stejně jako do celého parku. Jen se musíte chovat obezřetně a slušně. Ne jako osel.

Mimochodem nevím, proč si tato milá zvířátka vysloužila být za příklad nezdvořilosti. V parku jsou dokonce k vidění bílí osli, které si vyloženě oblíbíte. Je to jedno z mála míst, kde se vyskytují a celý národní park je vůbec místem nebývalé biodiverzity. Potkává se zde začátek Alp na západní straně jezera a na východní straně maďarské roviny a stepi.

Jako za starých časů

No a kdo by si nechtěl na dovolené připadat mladý a zdravý! V tom případě pro vás máme místo, které vás vrátí do vašeho dětství. Pardon, v některých případech do dětství vašich rodičů nebo dokonce prarodičů. Dorfmuseum Mönchhof je ovšem naprostá pecka. Je to v podstatě kompletní vesnice mapující vývoj života na vsi od roku 1890 do roku 1960.

Neuvěřitelně autentickou vísku postavil s pěti pomocníky na zelené louce jeden zapálený blázen ve svém volném čase, přičemž u toho ještě jezdí už třicet let stavět školky do Ugandy. Všechno je funkční a na všechno si můžete sáhnout. Domy a světnice, obchody a řemeslné dílny, stodoly a kůlny, dokonce kino – pochopitelně funkční, fotografický salon, kde se opravdu můžete převléct do dobových kostýmů a vyfotit, nebo kostel – pozor – s funkčními varhany! Jednou za rok, koncem července, to všechno dokonce ožije ve velkém festivalu a vesnice vypadá opravdu jako živá.

Muzeum vesnice Mönchhof

Není to jen tak nějaká pouťová atrakce. Muzeum má vlastně zajímavou historickou hodnotu a lidé, kteří tuto dobu zažili takříkajíc zamlada, budou úplně nadšeně jezdit vesnicí na starých kolech, jako když byli děti, a ukazovat svým potomkům, co se k čemu používalo a co všechno měli doma nebo viděli u sousedů. A když už toho budou mít dost, což bude za hodně dlouho, můžou si sednout do dobové hospody. Jistěže funkční!

Divadlo na vodě

Tady se člověk snadno zasní, ale zpátky zase na naše současná kola a na cyklostezky. Kolem jezera je všechno pochopitelně po rovině. Kopcem pro cyklisty je tady jedině vítr, převýšení se tu ovšem nemusíte bát, a tak jsou asfaltové stezky mimo dopravní komunikace vhodné i pro rodiny s dětmi. Kolem jezera se dají najezdit desítky kilometrů, ale ono i na samotném jezeře se toho dá dělat opravdu spousta.

Trajektem se dá jezero přejet na několika místech i s kolem a zkrátit tak třeba cestu, když ho chcete objet. Jezero je plné jachet a dají se pochopitelně i půjčit, stejně jako různé loďky a šlapadla. Můžete tu vlastně provozovat v podstatě jakékoliv vodní sporty, snad s výjimkou potápění, protože jezero je velice mělké. Nechybí vám ovšem na té ideální dovolené trochu kultury?

Areál festivalových her v Mörbischi

A co takhle kdyby se na jezeře hrálo divadlo? V městečku Mörbisch zakotvil letní operetní festival a už více než šedesát let tu v červenci a srpnu připravují divadlo pod širým nebem přímo na jezeře. Je to jeden z největších a nejznámějších letních divadelních festivalů a sednout si do jeho hlediště je opravdu zážitek, který v českých poměrech nemá obdoby.

Na jevišti a v zákulisí je na tři sta umělců a techniky, během léta navštíví festival až dvě stě tisíc diváků a na jedno představení se jich do hlediště vejde šest tisíc dvě stě. Chcete být jedním z nich? Máte jedinečnou příležitost. Opereta v němčině je pro nás možná přece jen trochu tvrdý oříšek, ale jednou za pět až sedm let vystřídá operetu muzikál, takže na rok 2021 plánují v Mörbisch West Side Story s šestnáctimetrovu sochou svobody. Hrát se bude v němčině, ale zpívat anglicky a navíc tento světoznámý muzikál můžete vidět, i kdybyste neuměli říct anglicky ani „Amerika“.

Večerní idylka

Tak co? Chybí vám ještě něco k dokonalé dovolené? Snad už jen večerní posezení se sklenkou dobrého vína ve stylové restauraci u vody se západem slunce v zádech. A myslíte, že to u Neziderského jezera nenajdete? Ten, kdo zná z Rakouska jen Alpy, bude asi hodně překvapen. Není ovšem překvapení taky součástí dobré dovolené?