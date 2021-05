Tisíce pláží a nádherných jezer. Objevte Rakousko podél řeky Drávy

Druhé největší korutanské město Villach možná znáte jen jako dálniční ukazatel z vašich cest na jižní pláže. Tady ale jste na jihu a pláží je tu habaděj!

Víc než dvanáct set korutanských jezer má průměrnou teplotu kolem 28 stupňů! Korutany jsou už na jižní straně Alp a jejich podnebí je tedy opravdu výrazně teplejší než ve zbytku Rakouska. A jižanská atmosféra je ve městě cítit. Na ulicích to žije, kavárničky hučí, v restauraci hraje kapela, cyklisté se zastavují a jenom koukají. Jako já. Je to ještě Rakousko?

O charakteru regionu většinou hodně napoví i gastronomie. Ta je v Korutanech pochopitelně také specifická a určitě stojí za to navštívit nějakou místní restauraci.

Villach má dokonce i svůj pivovar. Ten jsme navštívili a objednali jsme si jako obvykle lokální specialitu. Děláme to tak vlastně všude a nemusíte na to ani umět německy. Slova „lokální“ i „specialita“ jsou do češtiny převzatá a v němčině i angličtině znějí podobně. Jídlo už ale chutná jinak.

Cyklosluha – Radbatler

Pět set deset kilometrů dlouhá Drávská cyklostezka Korutany pouze protíná a dvě stě dvacet dva korutanských kilometrů Drauradweg je doprovázeno nejen řekou, kterou zná několik evropských zemí, ale také infrastrukturou, která zná potřeby cyklistů.

Hlavní náměstí ve Villachu

Podél cyklostezky najdete speciální síť hotelů, které cyklistům garantují třeba obědy až do tří hodin nebo přespání i na jednu noc, což není v Rakousku úplně obvyklé. Jsou tu ale připravené třeba i pumpičky s nářadím, které se na cestě občas hodí. Takový pomocník cyklistů na stezce se často označuje jako Radbatler. I ve Villachu najdete podobné místo přímo na cyklostezce u řeky. To kdybyste si třeba chtěli dát s někým sraz a vyrazit na společnou cestu.

Dalším pomocníkem na vaší cestě může být Korutanská karta. Jako v mnoha rakouských regionech si tady můžete koupit turistickou kartu, která vám pak ušetří mnohonásobně víc. Za 40 eur (1 050 korun) na týden je to víc než stovka akcí a atrakcí, jako jsou tunely, parkování, lanovky, muzea, koupaliště a mnoho dalšího zcela zdarma. Rozhodně se to vyplatí i na kratší dobru. Na Korutanskou kartu se ptejte v infocentru, na webu nebo ve vašem hotelu.

What the Faak – jezero Faak

Teď už se ale vypravíme za jedním ze stovek korutanských jezer. Všechna jezera jsou průzračná, některá díky vápencovým sedimentům splavovaným z hor dokonce blankytně modrá a většinou dosahují kvality pitné vody.

Faaker See

V Korutanech najdete jezera s mnoha nej a bylo těžké najít jen jedno, které bychom vám doporučili. Jezero Faaker See se ovšem těm stovkám ostatních úchvatných vodních ploch ještě přece jen vymyká. Pochopitelně leží na Drávské cyklostezce a je prý jedno z nejvíc tyrkysových.

Je to jezero, které v angličtině zní sice poněkud podezřele, nicméně panuje tu absolutní idyla. Užijete si tu spousty vodních sportů, paddleboard, lodičky i větší lodě.

Mimochodem na jezero nesmí lodě se spalovacím motorem. Snad až na jedinou, která vás odveze na ostrov Insel, kam se jinak pochopitelně nedostanete. A tady se ukáže největší výjimečnost jezera a ostrova. Jsou totiž soukromé! Už čtvrtou generaci je vlastní jedna rodina, jež koupila ostrov od zemědělce, který tam provozoval farmu. Podmínkou ovšem bylo, že musí s ostrovem koupit i jezero. Tenkrát ještě nikoho nenapadlo, že to jednou bude jedno z mála soukromých jezer v Rakousku.

Faaker See

Není to ovšem tak, jak si představujeme soukromý ostrov, tedy jako milionářskou oázu pečlivě chráněnou od dotěrných pohledů obyčejných lidí. Rodina bere své dědictví zodpovědně a považuje za povinnost se o ostrov starat a dokonce jej otevřít veřejnosti.

Na ostrově je tedy hotel (vzít tam partnerku na víkend u příležitosti nějakého výročí musí být opravdu zážitek), tenisové kurty, pláže a unikátní stará plovárna s převlékacími kabinkami, která je dokonce kulturní památkou. To už je ale v tom luxusu přírodní nádhery jen malicherný detail.



Ráj na řece

Jezero Faak dobrý, ale zpátky k Drávě. Když zrovna není po dešti, bývá taky modrá a cesta podél ní je zážitek. Řeka je poměrně mocná, její sílu využívá několik vodních elektráren, ale vy její energii můžete čerpat sami i bez turbíny. Jediným, co se točí, jsou kola vašeho bicyklu. Na jedné straně hory, na druhé straně řeka a uprostřed jen vy, kolo a cesta. A na ní další zajímavé cíle, ať už k aktivitě, nebo odpočinku.

Wahaha Paradise Resort

Wahaha Paradise Resort zní sice jako citoslovce smíchu, ale myslím, že s úsměvem se tu dá strávit pár dní rodinné dovolené. Čekají tu na vás různé kategorie ubytování, venkovní i vnitřní bazén, vnitřní lezecká stěna, kterou oceníte hlavně při nepřízni počasí, minigolf, sauny, kurty.

Veškeré vybavení navíc můžou využít i cyklisté, kteří tudy jen projíždí, takže se tu nemusíte za každou cenu ubytovat, když si chcete dát relax. Nicméně jako základna výletů pro rodinu s dětmi je to určitě zajímavý tip.

Puška za čtyři miliony

Pokud budete pokračovat po proudu Drávy dál, všimněte si, jak se po levé straně na skále nad řekou tyčí středověký hrad Hollenburg. Sotva vám zmizí z očí, dorazíte do městečka Ferlach. Možná někdo ví, že se zde vyrábí světoznámé pistole Glock, ale málokdo už tuší, že celý region je výrobou zbraní vyhlášený. Už od osmnáctého století se tu například vyrábí umělecké kousky loveckých pušek, jejichž cena může dosahovat třeba až sto padesáti tisíc eur (3 850 000 korun)!

Továrna Glock na výrobu zbraní. Snímek pochází z roku 1930.

V expozici muzea na zámku si můžete pár výstavních kousků prohlédnout. Jsou to opravdová umělecká díla v hodnotě milionů korun. Pro vás je to s Korutanskou kartou pochopitelně zadarmo.



Dvojitá liška

Pokud zrovna neholdujete zbraním, můžete ve Ferlachu od řeky odbočit, vystoupat trochu výš a nakonec si i na chvíli odpočinout od kola. Soutěska Tscheppaschlucht zní jako indiánský kaňon, ale je to přírodní pecka, která rozhodně stojí za to, zvláště v parném letním dni.

Nejdřív můžete potrénovat v lanovém parku u nástupu na trek. Mimochodem, vstup do soutěsky je opět součástí Korutanské karty, lanové atrakce už jsou za příplatek. Obejít několik obtížností na několika barevných okruzích vám může zabrat třeba i dvě hodiny. Když už se otrkáte, můžete si užít největší pecku, kterou je dvojitá létající liška.

Vodopád Tschauko

Místní zipline s názvem Flying Fox vás sveze tři sta metrů tam a tři sta zpátky ve výšce šedesát metrů nad zemí přes údolí potoka Loiblbach. Má velkou výhodu v tom, že nemusíte nikam chodit nebo se odněkud vracet. Za pár minut jste po druhém laně zpátky a můžete si to dát třeba ještě jednou. To je ovšem stále jen atrakce. Pěší výlet lesem a soutěskou vás po pár hodinách odmění vodopádem Tschauko. A to je teprve opravdová přírodní perla.

Z těch perel se dá v Korutanech poskládat celý náhrdelník. Ať už si je vylovíte z jezer, řeky nebo někde jinde, budete určitě zase o spoustu nádherných zážitků bohatší. Tak vzhůru na kolo!