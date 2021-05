Pohoda a krásné výjezdy. Na trase Eurovelo 9 ve Štýrsku i vyvalíte šunky

V minulém díle Cyklotoulek jsme se podívali na cyklostezku Eurovelo 9 v Dolním Rakousku. Tentokrát se vydáme na jiný úsek této trasy do Štýrska. Druhá největší spolková země Rakouska má bohatou historii, která, ostatně podobně jako celé Rakousko, přesahuje hranice jejího dnešního území.

Asi třetina původního Štýrska dnes leží ve Slovinsku a toto historické propojení je zvláště u jižních hranic patrné. Za Přemysla Otakara II. jsme byli na krátkou dobu v podstatě ve stejném politickém svazku. Na předměstí Štýrského Hradce se narodila také jedna z největších hollywoodských hvězd Arnold Schwarzenegger.

Líznout Alpy

Ovšem zpátky na zem a na kolo. Cyklotrasa, kde na modré tabulce mezi žlutými hvězdičkami najdete číslo 9, patří mezi kratší trasy Eurovelo, přesto se pohybujeme ve stovkách kilometrů, a tak se Baltica – Adriatica porcuje na různé etapy.

My navážeme na její průřez Dolním Rakouskem na hranici se Štýrskem v Mönichkirchen. Jsou to první hory na Eurovelo 9, které v Rakousku potkáváme. Říká se jim Wieneralpen – tedy Vídeňské Alpy a i když je jen tak škrtneme, jsme rovnou v tisíci metrech a můžeme odtud nastoupit do alpského masivu a toulat se ve výškách a dálkách, jak se nám zlíbí.

Můžete se vyvézt lanovkou do dvanácti set metrů, a kdybyste chtěli, klidně jde pokračovat až do čtrnácti set. I z první stanice lanovky se ovšem dá udělat parádní výlet. Dokonce na kole. V podstatě všechny vrcholky, které odtud vidíte, jsou dostupné na trase, která je celodenním výletem.

Docela závidím těm, kteří si na hřebenový okruh udělají čas. Ti, kteří ho nemají, jako třeba my, můžou být dole rychle jako formulí. Stačí si půjčit trojkolku a užijete si parádní adrenalin na dráze, která v zimě slouží stejným způsobem sáňkařům.

Zastavit Turky a dát si cigáro

Mönichkirchen jsou jedny ze sedmi vzdušných lázní v Rakousku a lázní bude na naší cestě přibývat. I když těch klasických, tedy vodních. Směřujeme do významné lázeňské oblasti na hranici Štýrska Burgenlandu a Slovinska. Když se podíváte na mapu, vaše oči upoutá několik názvů, které začínají slovem „Bad“ tedy lázně. Než se ponoříme do minerální vody, zastavíme se ještě ve Fürstenfeldu.

Jedno z příjemných menších štýrských městeček je klidné a přívětivé. Nebylo tomu tak vždy. Fürstenfeld se pyšní tím, že při pokusu Turků proniknout do Rakouska se nikdy nepřátelé nedostali za hranice města. Tomuto období se pochopitelně věnuje i místní muzeum. Jedním dechem přidává expozici připomínající první továrnu na zpracování tabáku v Rakousku, která byla právě tady ve Fürstenfeldu.



Válet si šunky

Teď už vjedeme do lázeňského pásu a zevrubně se podíváme na Bad Loipersdorf Therme – lázně, které se pyšní až sedmkrát vyšší hustotou minerálů, než je pro kvalifikaci lázní nezbytné. Voda je jako by mastná a relaxace v ní je dobrá nejen na regeneraci svalů, ale i na léčbu různých kloubních problémů.

Lázně Therme Loipersdorf

Skvělé zázemí nabízí nejen oddělení pro rodiny s dětmi, ale i speciální sekci pouze pro dospělé. Naplánovat si tu den odpočinku na delším cyklovýletu není špatný nápad.



Nemusíte si ovšem válet šunky jen ve vodě. V celém Rakousku je obrovská tradice místní gastronomie a v oblasti, v níž se právě pohybujeme, by byl hřích nenavštívit nějaký buschenschank.

Buschenschanky jsou speciální tím, že v nich dostanete jen to, co jeho majitelé sami vyrobili, nebo získali od lokálních dodavatelů. Tedy hlavně místní víno, maso a sýry. Nesmíte být zklamaní, když si zkrátka nedáte pivo. Farmáři ho prostě nevaří. Zato si můžete být jistí, že víno, které pijete, uzrálo opravdu za humny.

Buschenschanky dokonce ani nevaří. Teplá jídla tu nedostanete. Ovšem výběr z domácích sýrů a uzenin bude opravdu luxusní. Tyhle šunky si s chutí necháte válet na jazyku.

Víno z celé země

V našich Cyklotoulkách z Rakouska je pochopitelně vždy jen otázkou času, kdy se začneme věnovat vínu. Dobře, v Alpách se takového odstavce asi nedočkáte, ale ve Štýrsku jistě ano. Jako obvykle vám tedy nabídneme i degustační vinařský zážitek.

Tentokrát to nebude jedno konkrétní vinařství nebo vinařská oblast. Archa Noemova štýrského vinařství v Sankt Anna am Aigen zastupuje všechna štýrská vinařství, aniž by sama víno vyráběla. Gesamtsteirische vinothek nabízí více než dvě stě druhů vína a takový komplexní přehled vín celé spolkové země v žádné jiné nenajdete. Tak jako je v Dolním Rakousku nejoblíbenější veltlínské zelené, ve Štýrsku vám asi většinou doporučí vlašský ryzlink, lehké víno k večernímu posezení u stolu.



Křižovatka národů a cyklotras

Dnešní díl zakončíme v dalším lázeňském městě Bad Radkersburg. Příležitostí posedět si u vlašského ryzlinku tu budete mít nepočítaně. Milé historické městečko je plné kavárniček a barů. Pochopitelně i historie, gastronomie a přírody.

Nacházíme se už na samé hranice se Slovinskem a jižanská atmosféra je ve městě cítit na každém kroku. A na každém šlápnutí do pedálu.

Eurovelo 9 tu zdaleka nekončí. Pokračuje dál do Slovinska a Chorvatska. Navíc se ve městě kříží s Murradweg, takže je Bad Radkersburg rájem cyklistů. Tedy i váš.