Nadupaná cyklostezka v Rakousku. Ve Štýrsku nebudete vědět kam dřív

Cyklistiky je na stezce celkem 402 kilometrů. Nejen z těchto důvodů se vyplatí dát si na tuto oblast opravdu více času. Cesta vede po asfaltových cyklostezkách nebo málo frekventovaných silnicích druhé třídy a je označena jako středně obtížná.

Ale Štýrsko, druhá největší spolková země Rakouska, je hustě protkáno sítí železnic a autobusů, takže si trasu můžete kdykoliv zkrátit a přesunout se k tématu, které vás zajímá. Tady je nabídka několika možností.

Přátelský mimozemštan

Friendly alien je lidové označení pro dům umění, tedy Kunsthaus ve druhém největším rakouském městě Štýrský Hradec. Budova byla postavena v rámci projektu Evropské hlavní město kultury, kterým byl Graz v roce 2003.

Jsou v ní stálé expozice a výstavy moderního umění a stavba sama je také zároveň uměleckým dílem moderní architektury. Stojí tedy za prohlídku jak zevnitř, tak zvenku.

Galerie přilákala do lehce zapomenuté čtvrti za řekou, tedy mimo historické centrum, tisíce návštěvníků. I takto umění ovlivňuje společnost, včetně ekonomické sféry.

Svůj názor na Přátelského marťana si utvořte sami. Koneckonců od toho tady umění mimo jiné je, aby provokovalo naše kritické myšlení a estetické vnímání. Od toho je taky váš výlet, abyste všechno viděli na vlastní oči. Mimochodem, kdybyste měli cestu kolem i večer, zajděte se podívat, jak krásné svítí.

Jen cedule u dálnice

Pro ty, kdo mají raději konzervativní umění, stačí přejít řeku Muru a nechat se okouzlit architekturou historického centra Štýrského Hradce, jak zní český překlad hlavního města Štýrska.

Mnoho Čechů zná Graz jen jako ceduli u dálnice při prázdninové cestě do Chorvatska. Stojí však za to zastavit se v křivolakých uličkách a spočinout v některé z příjemných kavárniček.

Friendly alien je lidové označení pro dům umění, tedy Kunsthaus ve druhém největším rakouském městě Graz.

Historické centrum bylo roku 1999 zapsáno na seznam historického kulturního dědictví UNESCO, a tak by nemělo chybět ani na našem seznamu míst, které na Cyklostezce štýrskou vinařskou oblastí chceme navštívit.

Sto Hundertwassserů

Dalším unikátem cyklostezky je téma spojující prvotřídní relaxaci a světoznámé výtvarné umění. Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser, vlastním jménem Friedrich Stowasr, byl jedním z nejvýraznějších rakouských umělců 20. století. Přestože nebyl primárně architekt, většina lidí ho zná právě z této oblasti umění.

Návštěvníci Vídně ve svém programu většinou neopomenou jeho veselý Hundertwasserhaus. Aspoň zvenčí. V Bad Blumau je toho ovšem ze svobodné fantazie výtvarníka k vidění snad stokrát víc.

Bad Blumau jsou lázně, a pokud vám připadá vtipné, že areál, v němž má hlavní slovo voda, navrhl právě umělec se stovkou vod ve svém jméně, pak vězte, že původ toho spojení je opravdu právě takto poetický.

Zakladatel lázní se prý jednou s Friedensreichem Hundertwasserem setkal náhodně na společenské akci. Řekl mu: „Vy se jmenujete Hundertwasser a já mám stovky let starou vodu o teplotě sto stupňů Celsia.“ Jeli se společně podívat do oblasti, kde dnes stojí termální lázně, Hundertwasser si podle vyprávění svlékl šaty, skočil do říčky, která tudy protéká, a dohodl se s majitelem na stavbě unikátního uměleckého díla, jenž je navíc luxusními lázněmi.

Samozřejmě, že nejlepší variantou, jak tento skvost navštívit, je objednat si aspoň jeden nocleh i s náležitými procedurami. Ale určitě stojí za to i procházka lázeňskou vesničkou a recepcí, pokud byste chtěli ještě pokračovat v cestě.

Lvice z Plzně

Pokud by nocleh v Bad Blumau byl přece jen nad vaše finanční možnosti, naleznete na cyklotrase pochopitelně i spoustu levnějších variant. My jsme vyzkoušeli kemp u jezera Stubenbergsee. Plavat tu můžete na čtyřiceti hektarech vodní plochy. Kdo je dobrý v geometrii, dokáže si spočítat, kolik prostoru na pláže okolí jezera skýtá.

Další výhodou je největší štýrská ZOO asi tři kilometry na kole, což je dojezdová vzdálenost opravdu i pro malé děti. Navíc tu mají jednoho plzeňského obyvatele. Lvice Amira je jen jednou z mnoha kočkovitých šelem, které ZOO Herberstein obývají. Vedle nich tam samozřejmě najdete zvířata všech druhů ze všech kontinentů. Celkem asi 700 živočichů.

Herberstein navíc není jen zoologickou zahradou. S faunou těsně sousedí flóra, tedy zámecká zahrada, která byla nedávno nově zrekonstruována v původním stylu z 18. století.

Kniha pevnější než hradby

Chtělo by se říct, že samotný zámek Herberstein je třešničkou na dortu, ale on je spíš pokladem schovaným na dně truhly. Nachází se totiž nezvykle v údolíčku, schovaný v zátoce řeky. Měl tedy důmyslný obranný systém. Pokud jej vůbec někdo našel, ze tří stran zámek obtékala řeka a z té čtvrté vodní příkop.

Zámek Herberstein

Před zničením jej ovšem paradoxně zachránila kniha. Asi nejznámějším obyvatelem zámku byl Siegmund von Herberstein, který žil v 16. století. Věhlasný diplomat Habsburské říše byl na svých službách dvakrát vyslán do Moskvy a z těchto zkušeností sepsal Zápisky o moskevských záležitostech, což byla na svou dobu přelomová historická práce na téma Rusi.

Když na konci 2. světové války přijeli na zámek sovětští vojáci, někteří důstojníci si vybavili jméno autora knihy a jen díky tomu zůstal zámek nedotčen. Díky čtyři sta let staré knize můžete tak dnes obdivovat zámek v jeho původní podobě.



Klidná oblast bez davů turistů

Štýrsko se chlubí bohatou historií, již můžete vyčíst koncentrovanou z útulných městeček, kterých jsou po cyklotrase rozesety desítky. Jedním z nich je zhruba šest a půl tisícový Hartberg. Pěší zóna, náměstíčko, zbytky městského opevnění, pozdně gotický kostel svatého Martina. To vše, včetně kavárniček, hospůdek a zahrádek, nablýskané jako z reklamní brožury. Jako vrchol románská rotunda s apokalyptickými freskami z poloviny 12. století. Volně přístupná.

Všechno je to tady jen tak mimochodem. Kraj působí velmi pohodově. Je to klidná oblast bez komerčních turistických lákadel, takže kdo chce objevit něco nového a zajímavého v pomalejším tempu, vlastně i na rakouský standart poměrně levně, Štýrsko je rozhodně vhodný tip.



Dýně, jablka, víno

Ještě než se konečně dostaneme k titulnímu tématu „Cyklostezky štýrskou vinařskou oblastí“, musíme vzpomenout i další významné plody tohoto kraje. Na trase často vedle vinic narazíte i na jablečné sady. Budete mimochodem projíždět i částí zvanou Apfel Land. Na své si přijdou i milovníci tykví. Sklizená dýňová pole jsou poutavým výtvarným obrazem a dýňový olej, dýňová semínka, dýňové polévky vyhlášenými štýrskými delikatesami.

K ochutnávce místních vín se nejlépe dostanete v některém z místních buschenschenků. Jsou to takové vinné bary, kde si občas můžete připadat jako u někoho doma, jindy jsou zase poměrně velkoryse vyvedené. Každopádně vždy s osobním přístupem a regionálními až domácími specialitami a vínem.

Po trase a v regionu jsou jich rozesety desítky a otevírací doba se střídá podle předem naplánovaného harmonogramu – takový hospodský jízdní řád. Není tedy otevřeno automaticky v obvyklých časech. Informace dostanete v infocentrech, bývají k dostání u vchodu do podniku, můžete se i doptat, nebo to zkrátka zkusíte a určitě na nějaký natrefíte.



Prasovce a kočkopes

Pokud máte pocit, že cyklostezka štýrskou vinařskou oblastí je takový kočkopes, tedy zároveň příroda a zároveň město, zároveň historie a zároveň moderní umění, zároveň cyklistika a zároveň víno, pak vězte, že tady opravdu můžete mít všechno. A to jste ještě neochutnali prasoovci! Mangalica je plemeno prasat s kožíškem jako ovečka. Na talíři hotová lahůdka. Určitě to všechno ochutnejte.