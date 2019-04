Sto parádních kilometrů kolem řeky. Cyklistické putování Dolním Rakouskem

Pět důvodů, proč jet na kole do Rakouska Rakousko má oproti České republice jednu obrovskou výhodu. Je to Rakousko. Zahraničí bude mít vždycky punc něčeho neokoukaného, nového, něčeho za hranicemi našich dosavadních zkušeností. Co je v domě, není pro mě. To je známý fakt. V zahraničí je tráva zelenější, hory vyšší, údolí nižší, slunce svítí více, což vlastně ke štěstí úplně stačí. Dalším nezpochybnitelný fakt objevíte už při pohledu na mapu Evropy. Při našem opojení přímořskými jižními státy často zapomínáme na to, že i Rakousko je na jihu. Je tam dříve a déle teplo, což je pro cykloturistiku podstatný fakt. Úžasné jaro a delší podzim sezónu cyklistům přece jen o něco prodlouží. Třetím důvodem, proč jet na kole právě do Rakouska, je, že je nám nejblíž. Pokud se rozhodnete objevovat něco nového za hranicemi naší vlasti, nechcete se trmácet za projížďkou na kole přes půl Evropy. Rakousko je z tohoto pohledu opravdu za humny. Ona blízkost není jen geografická. Češi a Rakušané mají dlouholetou společnou historii a mezi lidmi není snad jiný rozdíl než v jazyku. I když ani čeština či slovenština není v Rakousku výjimkou. A za čtvrté, Rakousko je opravdu cyklistická země. Úroveň cyklostezek, jejich délka, pestrost a služby kolem nich jsou ohromující. Řekl jsem, že těch důvodů bude pět? Bude jich daleko víc. Ten pátý a všechny další si objevíte sami. Uvidíte.