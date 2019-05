Na kole za Mozartem. Cyklistickou metropoli Rakouska hledejte mezi horami

O Salcburku se říká, že je jevištěm světa. Hlavně díky jeho operním, divadelním a hudebním festivalům. Solnohrad je ovšem i velmi cyklistický.

Druhé nejznámější rakouské město je z Prahy vzdáleno asi jako Ostrava! Jistě tušíte, že tam najdete spoustu historie, ale můžete ji klidně obdivovat na kole. Zvláště když tam z té Prahy, Brna, ale i Ostravy můžete dojet pohodlně vlakem, většinou jen s jedním přestupem.

Salcburk je jedním z nejvhodnějších měst pro cyklisty v Rakousku, navíc tudy prochází několik velkých cyklotras. Například Mozartova, Tauernská nebo Cyklotrasa Solnou komorou.

V samotném Salcburku a okolí je zhruba sto osmdesát kilometrů cyklostezek, což není málo. Vedou často podél nábřeží řeky Salzach, které je asi nejznámějším a také nejmilejším pohledem na Salcburk.

K pocitu dovolené ještě přispívají všudypřítomní cyklisté. Lidé tu na kole opravdu jezdí, takže doporučujeme dávat pozor a být opravdu opatrní.

Mezi horami

Dalším faktorem, který přispívá k pohodové atmosféře města, jsou hory. Salcburk je rozeset mezi poměrně strmé homole, které schovávají město jako by do stínu, což je výhodnou hlavně v parném létě, a dodávají mu vedle zeleně i možnost vidět věci tak trochu z nadhledu.

Je roztomilý i pompézní, pestrý a mnohotvárný. Mnoho prvků je spojeno s téměř všudypřítomnou skálou. Domy, uličky, garáže, ale i různá návrší, vyhlídky, parky, kostely, restaurace a galerie jsou zabudovány do ní nebo vybudovány na ní a vy jste stále jako by zároveň ve městě a zároveň v přírodě, zároveň u řeky a zároveň na horách.

Rakouský Vatikán

Salcburk byl v minulosti církevní stát. Podobně jako Vatikán v Itálii. Proto tu v architektuře vidíme velký vliv italského Říma. Až v roce 1816 se Salcburk stal součástí císařského Rakouska. U katedrály svatého Ruperta a Virgilia, jednoduše též zvané Salcburský dóm, se nám perla monarchie ukáže v plném lesku.

Asi nejznámější z jevišť světa je schované hned za katedrálou. Letos hrají Jedermanna. Už od roku 1920. Hugo von Hofmannsthal počátkem 19. století zpracoval starověkou moralitu s názvem Kdokoli a jako první ji v Salcburku režíroval Max Reinhardt, pozdější zakladatel festivalu. V hledišti je jistě přes tisíc míst a je stále vyprodáno.

Salcburský dóm a DomQuartier Salcburské Staré město

Kostelů a katedrál, ale i muzeí a galerií jsou tu desítky. Na rozjímání jsme při natáčení Cyklotoulek bohužel neměli čas, za jeden den se to tu rozhodně stihnout nedá. Za dva s jazykem na vestě a za tři už si to můžete i užít. Hodit se vám určitě bude salcburská karta (Salzburgerland Card), kterou si koupíte třeba právě na ony tři dny, a pak už máte vstup do většiny muzeí a atrakcí zdarma.



Za Mozartem

Třeba i do toho zdánlivě obyčejného žlutého baráčku, před nímž se srocují milovníci hudby, ale i ti, kteří v životě jedinou Mozartovu skladbu neslyšeli, nebo o tom aspoň neví. Je to zkrátka fenomén. Mozart se v domě narodil a žil s otcem Leopoldem, matkou a sestrou v jeho třetím patře. Dnes je v domě muzeum, které ve třech poschodích ukazuje, co všechno se Mozartovi během jeho pobytu v Salcburku přihodilo a jak moc město ovlivnil. Vedle Mozartových dětských houslí najdete v muzeu pochopitelně i spoustu dalších zajímavostí.

Důležitou součástí města jsou i Mozartovy koule. Tuto slavnou cukrovinku zná asi každý. Dá se koupit po celém Rakousku a po celém světě, ale vznikla přímo v malém cukrářství na rohu jen kousek od dómu.

Mozartův rodný dům Café Fürst

Prapradědeček současného majitele, Paul Fürst, tam v roce 1890 poprvé vyrobil původní Mozartovy koule. Už pátá generace je vyrábí podle originálního receptu a pracovního postupu. Ročně vyprodukují kolem tří a půl milionu kusů. Každý týden čerstvé a bez konzervantů, takže jejich trvanlivost je asi jen šest až osm týdnů.



Tyto původní, originální koule můžete koupit jen u Fürstů. Všechny ostatní, které jsou dostání v každé kavárně, cukrářství, supermarketu, ale i na benzinové pumpě a mají zřejmě i delší trvanlivost, jsou zkrátka napodobeniny. Fürstovi totiž Mozartovy koule nemají patentovány. Může je tedy vyrábět v podstatě každý, díky tomu ovšem mohly získat světový věhlas. Ty od Fürstů jsou ovšem zkrátka originál!

Ze života na zámcích

Musím přiznat, že pro mě bylo překvapením, že ta dominantní stavba na kopci uprostřed Salcburku, o níž si mnozí z nás myslí, že je zámek, není zámek. Je to pevnost. Může být samozřejmě jedním z možných cílů, ale pokud chcete navštívit zámek s krásnou zahradou s fontánkami a pěstěnými záhony okrasných květin, hledejte Mirabell. Ten byl sídlem arcibiskupa. Žil tam poměrně nečekaně se ženou a dětmi. Palác včetně zahrad je na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

K letnímu sídlu arcibiskupa, zámku Hellbrunn, vás dovede Helbrunská alej. Asi dva a půl kilometru dlouhá cesta lemovaná šesti sty dvaceti jedním stromem tady slouží k výletům z města už čtyři sta let. Je s radostí využívána rodiči s dětmi, cyklisty i pěšími.

Zhruba uprostřed se můžete občerstvit v Gwandhausu. Dříve to také býval zámeček, dnes je to restaurace a sídlo vzorkové výroby a prodejny dirndlů, lederhosen a dalších tradičních rakouských oděvů. Lidé tu v nich opravdu chodí a dokonce uspořádali i jejich festival.

Jelikož Gwandhaus funguje i jako muzeum, může se přijít podívat opravdu každý. Přijďte si to taky vyzkoušet. Lederhózny sice stojí asi jako ojeté auto, ale zase ušetříte za pračku. Když si je umastíte wurstem, prostě je jen spláchnete pivem a jdete dál. Pokud je takto správně ošetřujete, vydrží i několik generací. Třeba i dvě stě let.

Arcibiskupova zábava

Hellbrunnskou alejí dojedete až do stejnojmenného zámečku. Můžete samozřejmě navštívit expozici, historické pokoje a vše, co k tomu patří, ale na tomto zámku je bezesporu nejzajímavější to, co je venku. Jezdili sem kvůli tomu i hosté, které si sem pán domu zval, hlavně aby je oslnil. A nedá se to říct jinak, zkrátka postříkal!

Zámek Hellbrunn

Najdete zde totiž tak trochu bizarní vodní svět plný překvapení, rozmarných vodních atrakcí, fontánek, vodotrysků, ale i technických libůstek. Vodní betlém, ptačí jeskyně, které vydává zvuky prostřednictvím důmyslného vodního systému, létající koruna, všudypřítomné překvapení, kterými arcibiskup své hosty promočil na kost a sám se při tom náramně pobavil. Jedno oko nezůstane suché!



Největší pivní zahrádka v Rakousku

Někdy ovšem ke štěstí nestačí jen voda. I to tady ovšem má své řešení. Salcburk je také rakouským hlavním městem piva. Přímo v něm a jeho blízkém okolí se nachází jedenáct pivovarů.

Pivo není pro Čecha sice nic překvapivého, nicméně jistě vítaného. Co je v místní pivní kultuře oproti té naší rozdílné, jsou zřejmě slavné obrovské pivní zahrádky.

Doporučujeme navštívit například pivní zahrádku Augustiniánského pivovaru, největší v Rakousku. Vejde se na ni čtrnáct set lidí. Má i svůj speciální systém čepování přímo ze sudů. Vyberete si keramický krýgl nebo tuplák, omyjete ve studené vodě a necháte si načepovat vlastně docela dobré pivo, což musí od Plzeňáka brát jako pochvalu i v Salcburku.

To beer or not to beer. Tím končí představení Salcburk. Na další reprízy jste srdečně zváni na jeviště světa.