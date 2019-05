Na kole zvládnete dojet až do Říma. Starověké impérium máme totiž za humny

Do Pasova je to z Prahy zhruba stejně daleko jako do Brna. Castra Batavia, jak zní latinský název německého Passau, je krásné bavorské město na soutoku tří velkých řek (Dunaj, Inn a Ilz).

Život se vždycky rodil kolem vody a v Pasově to platí taky. Podél řeky vede cyklostezka, kterou lidé využívají jak pro sport, tak k rychlé a jednoduché dopravě nebo prostě jen k příjemné procházce. Je tam přívětivé ovzduší a dobrá atmosféra, takže by tam člověk jezdil, chodil a seděl celé odpoledne. Pasov má ale také malebné historické centrum, univerzitu, ale hlavně jeho minulost sahá právě až do doby Římské říše.

Jeden z nejrozsáhlejších státních útvarů Evropy známe většinou jen z učebnic, filmů nebo literatury. A římské impérium si představujeme tam někde dole, zhruba kolem Itálie. Severní hranice Římské říše přitom končily asi jen padesát kilometrů od hranic našeho dnešního Česka.

Více se o římské minulosti Pasova dozvíte v muzeu Boitro. Stojí na základech pozdně římského kostela, jehož podobu si můžete prohlédnout na 3D modelu nebo na videorekonstrukci.

Má samozřejmě spoustu historických nálezů v expozici, kino, interaktivní mapu a dokonce i českého audio průvodce. Poví vám například, že řeka Dunaj tvořila severní hranici Římské říše, které se od Pasova směrem na východ střežily a stavěly se na nich opevnění v podobě „kastelů.“

V kastelu měla svou základnu legie, jejíž jednotka mohla mít kolem sto až sto dvaceti vojáků.

Milovníci starověkého Říma si v muzeu Boitro rozhodně přijdou na své. Pokud ale chcete historii vyvážit jízdou na kole, vydejte se na R6. Jméno cyklostezky, Römerradweg, naznačuje, že římských památek na ní bude víc.

Meč ze 13. století před Kristem

Například v pětadvacet kilometrů vzdáleném Pockingu. To jsme stále ještě v Německu. Lidé tu žijí už tři tisíce let, byl tu například nalezen starý meč ze 13. století před Kristem. Poté sem přišli Keltové, kteří zde vybudovali čtyřúhelníkové valy.

V 1. století před Kristem sem dorazili Římané, kteří se usadili u cesty. Věnovali se hrnčířství, ale také uměli slavit, což je oblíbenou činností obyvatel města dodnes. Pocking obývali normální lidé, nikoliv jen bojovníci, kteří jsou většinou vyobrazeni na malbách. To vše a samozřejmě více můžete vidět v expozici v místní knihovně.

Dvaadvacet minipivovarů

Z Německa se do Rakouska dostanete po překročení řeky Inn, i když ona se Innviertel, tedy Innská čtvrť, jedna ze čtyř částí Horního Rakouska, pohybuje historicky stále mezi Rakouskem a Německem. My jsme v Innviertel navštívili městečko Altheim, kde najdeme spoustu dalších římských odkazů.

Ukazatele nás navádí k římským lázním. On to byl ovšem spíš takový soukromý zahradní bazének. Jde o pozůstatky jedné z vilek za římskou obrannou linií, jejichž hospodářství zásobovalo vojenské síly na hranicích.

I v Altheimu mají samozřejmě římské muzeum. Je ovšem trochu jiné než všechny ostatní. Jednak je tu pro cyklisty příjemné překvapení v podobě nebývalého technického zázemí, ale taky tam můžete vyzkoušet na vlastní kůži pocit pocit, jaké je to být Římanem. Na půdě muzea jsou kostýmy k zapůjčení a fotkou třeba jako římský voják ve voze před muzeem se určitě rádi pochlubíte přátelům.

Gustav Klimt Zentrum Římské muzeum Altheim

Všechny cesty sice vedou do Říma, ale občas se musíte zastavit na pivo. O Bavorské minulosti Innviertel jsme už mluvili. Bavorská kultura je tu stále cítit, což dokazuje například dvaadvacet minipivovarů na území o něco málo větším než okres Klatovy. My jsme zavítali do rodinného pivovaru Raschhofer. Prohlídka začíná na věži. Jste přímo ve výrobě, v jádru pivovaru, kde vás provedou procesem vaření piva a prohlídku zakončíte pochopitelně ochutnávkou. Jak tu hlásá jeden z reklamních předmětů „Life is brewtiful“ .

Karibik Alp

Nádherný život musí být i u jezera. Třeba ne napořád, ale jen na pár dní. Attersee je jedním z možných cílů R6 a to nejen podle plánků, ale zkrátka se vám tam bude chtít zůstat. Připadáte si jako u moře. Karibik Alp. Modrá vodní plocha, lodě, hory, promenáda, minigolf, děti, kafe, paráda. Zřejmě i z těchto důvodů u jezera hlavně v létě pobýval věhlasný rakouský malíř Gustav Klimt nebo světoznámý český skladatel Gustav Mahler.

Attersee

Gustav Mahler není však jediným Čechem, který se ponořil do místní atmosféry. Českých potápěčů je tu více. Attersee je totiž tak trochu potápěčský ráj. Ročně tu proběhne zhruba sto padesát tisíc ponorů. V současné době tady pro potápěče vzniká patnáct metrů pod hladinou replika pravěkého domu včetně popisků! Potápění ovšem není jediným sportem, k nimž jezero svádí. Vedle dalších vodních sportů je to i pěší turistika v okolních horách a pochopitelně cyklistika.

Paříž, Vídeň, Wels

Pokud nechcete dojet opravdu až na samý konec Römerradweg do města Enns, můžete svou cestu zakončit ve Welsu. Není to v Británii, ale v Horním Rakousku. Město leží na řece Traun a je druhým největším Hornorakouským sídlem. Římská minulost Ovilavy, jak zněl tehdejší název, je provázána aplikací, kterou si můžete ve městě stáhnout do telefonu. Tu a tam má pro vás připravené nějaké to překvapení.

Před dvěma tisíci lety se ve Welsu zastavil císař Hadrián. Tehdy bylo město jedním z největších správních celků Římské říše. Na starých mapách z té doby je zakreslena Paříž, Vídeň a právě Wels.

Dnes je město vyznačeno tučným písmem hlavně na mapě cyklistické. Specializuje se na silniční cyklistiku. Ve Welsu sídlí mimochodem nejlepší rakouský závodní tým, ale my amatérští cyklisté tu také najdeme profesionální zázemí a město je cyklistů opravdu plné.