Francouzské Beverly Hills renesance. Kdo něco znamenal, měl zámek na Loiře

Může se hodit Jde to i na kole

Půvab údolí Loiry, zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO, můžete obdivovat také na kole. Celková délka trasy La Loire a Vélo měří asi 800 kilometrů, přičemž dvě třetiny kopírují tok řeky. Maxi cyklostezka vede z obce Cuffyu Nevers do Saint-Brévin-les-Pins na atlantickém pobřeží a udělá radost zejména rekreačním cykloturistům, jelikož není fyzicky náročná. Její okolí nabízí perfektní zázemí pro cyklisty, takže tady můžete strávit příjemnou podzimní dovolenou obdivováním historických památek, mapováním kulinárních středisek, skvostných vín či třeba lázeňských služeb. Co se letos slaví

Oblast kolem řeky Loiry si v roce 2019 připomíná několik zásadních výročí, která spojuje renesance a číslice 500. Přesně tolik let uplynulo od smrti všestranného umělce Leonarda da Vinci, od narození francouzské panovnice Kateřiny Medicejské a položení základního kamene zámku Chambord. Pokud se chcete vydat „Po stopách Leonarda da Vinci”, navštívíte tři zámky: Clos Lucé (místo jeho posledního pobytu), Amboise (zde je pohřben) a Chambord (jeho architektonický testament). Speciální vstupné do těchto objektů stojí 37 eur (950 Kč), jinak byste zaplatili 43,30 eura (1 120 Kč). Více se dozvíte na ee.france.fr/cs. Na výlet vlakem

Babí léto je ideální i k cestování po Evropě. K našim sousedům se pohodlně dostanete vlakem a jízdenky si můžete pořídit v e-shopu Českých drah klidně hned teď. Z Prahy se tak snadno dopravíte do Berlína, Vídně, Bratislavy nebo Lince za čtyři hodiny a expresy Metropolitan vás pro změnu dovezou za šest a půl hodiny do Budapešti. Nebo se vypravte Pendolinem do slovenských středisek jako Lúčky a Bešeňová, kde strávíte víkend lenošením v termální vodě. A cyklistům doporučujeme výlet do Drážďan. Do cíle se dostanete vlakem a cestou domů projedete na kole pohádkový Labský kaňon v Českosaském Švýcarsku.