Město, kde žije nejvíc milionářů. Monako si však užije i obyčejný turista

Město, ve kterém žije nejvíc milionářů – právě tak se říká Monaku. A není divu. Multimilionářem je každý, kdo si tu koupí byt, třebaže jen garsonku.

Monako je městským státem a skládá se pouze z jediného města, které je zároveň hlavním i vedlejším. Tvoří ho několik částí, tou nejslavnější je vlastní staré město, takzvané Monaco-Ville neboli „Skála Monaka“. Strmá čtvrť, ve které naleznete nejrůznější historické budovy a knížecí palác. V novém městě zase přístav, banky a obchody.

Čtvrť Monte Carlo je zase plná luxusních mrakodrapů. Nejvíc ovšem proslula díky světoznámé atrakci – Casinu. Nachází se tu také kongresové centrum a trať slavné Formule 1. Část nazvaná Fontvieille je novější obytná čtvrť se sportovišti a parky. Pobřeží pak zaplňují luxusní jachty.

Na zástavbu Monaka je takřka nalepená zástavba všech sousedních francouzských obcí. Na mnoha místech prochází státní hranice mezi Monakem a Francií prostě ulicemi, a vy tak při procházce vlastně ani nemusíte tušit, že přebíháte ze státu do státu.

Monacké atrakce

Pokud se chystáte na prohlídku Monaka, naplánujte si ji tak, abyste přesně pět minut před polednem stáli před knížecím palácem. To tady totiž probíhá výměna stráží.

Vojáci v bílých uniformách s píšťalami a bubny přicházejí z kasáren na opačném konci náměstí a doprovázejí své kolegy, kteří po zbytek dne budou strážit knížecí palác, a zpět za zvuku bubnů se přesune dopolední směna.

Kvůli tomu se každý den náměstí před palácem zaplní stovkami lidí. Na pořádek dohlíží policie a na nedisciplinované turisty pokřikuje anglicky, francouzsky nebo italsky.

Monaco-Ville je původní opevněné město Monaka. V této čtvrti se mimo jiné nachází Knížecí palác, Katedrála svatého Mikuláše a Oceánografické muzeum. Velká cena Monaka se jezdí na okruhu Circuit de Monaco. Formule 1 si mohou diváci prohlížet přímo z paluby luxusní jachty. Fotografie je z roku 2015.

Dalším místem vaší návštěvy by mělo být Casino Monte Carlo. Pokud je vám víc než osmnáct let, můžete do této budovy, kterou navrhl Charles Garnier, po předložení pasu vstoupit. Vstupné je deset eur (260 korun) na osobu a pak ještě dalších deset eur za prohlídku soukromých pokojů a hal.



Ochranka vás hned u vchodu jemně, leč nesmlouvavě upozorní, že pokud tu chcete být, musíte si odložit všechny saky paky, ale především fotoaparát a mobil.

Casino Monte Carlo nesmíte v Monaku vynechat. Ať už si zahrajete třeba jen ruletu nebo vůbec nic, rozhodně si stavbu detailně prohlédněte, alespoň zvenku. Stojí to za to.

Jako James Bond

Pak už se můžete procházet hráčským doupětem. Výhradní místo pro výherní automaty se jmenuje Salle des Amériques. Zvláštní místností pro milovníky stolních her je Salle Médecin.



To prostě musíte vidět – ať už jste, nebo nejste fanoušci filmového Jamese Bonda, který se tu pohyboval. Do opravdového kasina, kam chodí milionáři, se ovšem nedostanete, jedině že byste byli jedním z nich a předem se sem objednali.

Výlet si sem udělejte i v případě, že obdivujete nádherná a drahá auta. Co chvíli tu před vchodem zastaví vozy Ferrari, Bentley a dalších značek.

Pěšky nebo busem

Pokud se chcete pohybovat pěšky, můžete, město není nijak velké. Ale počítejte s tím, že všechny cesty vedou do kopce a, pravda, pak zase z kopce. Jezdí tady však taky městské autobusy za jednotnou cenu: jedno euro (26 korun). Takže v cestě vám už nic nebrání – užijte si to!