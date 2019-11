Neutrácejte za agentury. Nádherné výlety kolem Marseille zvládnete sami

Marseille je nepochybně krásné město, ale pokud se sem vypravíte na několik dní, nejspíš se budete shánět po doplňkovém programu. Tím spíš, že hlavní pamětihodnosti a turistické cíle se dají pohodlně obejít za jeden či dva dny.

Spousta návštěvníků tak míří za hranice města, z čehož těží agentury nabízející, často předražené, výlety do okolí Marseille.

Jenže spousta z výletních cílů, které agentury prodávají za několik desítek eur, je bez problémů dostupná městskou hromadnou dopravou nebo třeba pohodlně vlakem. A za zlomek ceny.

Autobusem podél moře

Oblíbenou výletní destinací, kam rádi míří i místní, je například národní park Calanques. Je to nejmladší národní park ve Francii, založený až v roce 2012, který tvoří vápencové útesy a moře v okolí Lvího zálivu.

Pětaosmdesát kilometrů čtverečních z plochy parku tvoří souš a přes čtyři sta kilometrů čtverečních moře.

Proto také agentury nabízí jak „chodící“ výlety, tak plavby lodí, která útesy obeplouvá. Za plavbu, která trvá dvě a půl hodiny, zaplatíte kolem třiceti eur (780 korun).

Ovšem v případě, že nestojíte o davy spolucestujících a chcete poněkud komornější zážitek, musíte počítat minimálně s dvojnásobnou částkou. „Chodící“ výlety po Calanques trvají obvykle půl dne a začínají také na třiceti eurech.

Národní park je přitom bez problémů dostupný městskou hromadnou dopravou z Marseille. V přístavu nastoupíte do autobusu číslo 83, dojedete na konečnou a tady přesednete na autobus číslo 21, který vás dopraví do stanice Luminy (je to také konečná). Přímo u stanice Luminy už se nachází vstup do parku.

Vjezd do starého přístavu střeží z jedné strany pevnost sv. Jana a z druhé strany pevnost sv. Mikuláše. Zdejší skalní stěny jsou rájem pro horolezce. Uvidíte jich tu spousty.

Další možností je jízda metrem do stanice Castellane a odtud autobusem číslo 21. Lístek na metro i na autobus vás vyjde na necelá dvě eura, a ačkoli je varianta s metrem o něco rychlejší, autobus pro změnu jede po trase kolem moře a výhledy na mořskou hladinu a okolní ostrovy jsou skutečně kouzelné.

Nutností jsou dobré boty a dostatek vody

Za vstup do parku se nic neplatí a cesty jsou tu dobře značené. V každém případě je však nutné mít nejen dobré boty do terénu, ale s sebou i dostatek vody, protože překonávání skalnatých stezek je fyzicky náročné a nepočítejte s tím, že byste v průběhu túry natrefili na nějaký stánek s občerstvením.

Národní park Calanques získal jméno podle úzkých skalnatých zálivů zakusujících se hluboko do pobřeží (v provensálském nářečí se právě označují jako „calanques“), ale zdejší krajina vás spolehlivě okouzlí na každém metru.

V parku najdete neuvěřitelné množství vyhlídek s fascinujícími scenériemi.

Hned u vchodu do parku najdete mapu s navrženými okruhy, které lze absolvovat. Stezky tu mají různou obtížnost a vinou se po skalnatých úbočích přes vyhlídková místa na útesech až k vodní hladině. Velmi oblíbeným cílem návštěvníků je Calanque de Sugiton, k němuž se dá dostat po červené stezce. Pokud své fyzické kondici důvěřujete a netrpíte závratí, určitě se vyplatí sejít z hlavní plné červené na stezku, která je značená přerušovanou červenou.

Žebříky i řetězy

V první části vás čekají poněkud krkolomné sestupy skalními soutěskami, ale výměnou za to se před vámi otevřou fantastické výhledy. Budete míjet skalní stěny, oblíbené mezi horolezci, obdivovat údolí porostlá borovicemi, zdolávat skalní římsy, až dorazíte k zátoce s tak azurovou vodou, že vypadá jako reklamní leták cestovní kanceláře. Stezkou lze slézt až na některou z miniaturních plážiček a pokud to počasí dovolí, případně se vykoupat .Voda tu byla překvapivě teplá ještě v druhé půli října.

Druhá část cesty je na fyzičku ještě náročnější, ale rozhodně stojí za to. Pokračovat budete po přerušované červené a v závěru cesty se napojíte na přerušovanou žlutou.

Míří sem množství soukromých i turistických lodí. Na křižovatce červené a žluté stezky se před vámi otevře pohled do malebné zátoky.

Tady je potřeba počítat už s takovými „chuťovkami“, jako je například žebřík vedoucí po skále, úsek, který je nutné slanit, nebo skála, kterou je možné zdolat jen s pomocí připevněného řetězu. Díky tomu ovšem uvidíte Calanques z neobvyklých úhlů – a zážitek je to skutečně nezapomenutelný.

Celý tento okruh měří osm kilometrů, ale vzhledem k tomu, že na necelých pěti kilometrech zdoláte převýšení víc než čtyři sta metrů, zabere vám několik hodin – v závislosti na délce „kochání se.“

Nejromantičtější místo Provence

Dalším výletem, který představuje stálici nabídky cestovních agentur, je rybářská vesnička Cassiss. Cassiss se nachází přibližně dvacet kilometrů od Marseille a průvodci ji označují za jedno z nejromantičtějších míst Provence.

Agentury obvykle chtějí za půldenní výlet bez průvodce kolem šedesáti eur (1 560 korun). Se zmenšující se velikostí skupiny se cena zvyšuje. Přitom doprava do Cassiss z Marseille není nijak složitá, zabere jen pár desítek minut a pořídíte ji za zlomek ceny.

Přístav v rybářské vesničce Cassis je známý barevnými domky.

Do Cassiss odjíždí každou půl hodinu vlaky z nádraží St. Charles (směr Hyères). Jízdenku pořídíte za šest eur (155 korun) a cesta trvá přibližně dvacet minut. Vlaková zastávka v Cassiss je od přístavu vzdálena lehce přes tři kilometry a záleží jen na vás, jestli půjdete pěšky, nebo využijete shuttle busu (lístek stojí necelé euro). Pokud se rozhodnete pro první variantu, cesta, respektive chodník podél silnice, vede mezi vinicemi a sady a její zdolání není nijak náročné.

Barevný přístav

To, co dělá z Cassiss výjimečnou záležitost, je přístav semknutý skalnatými útesy, jehož mimořádnou fotogeničnost zajišťují domky natřené pastelovými barvami. Je jen na vás, jestli se vykoupete na některé z místních pláží, užijete si procházku podél moře nebo se posadíte do některé z hospůdek na břehu a dáte si vynikající plody moře nebo čerstvě ulovené ryby. Samozřejmě s vyhlášeným provensálským růžovým vínem.

Do Cassis se vydejte z nádraží Saint Charles. Odtud je mimochodem vynikající výhled na Marseille.

Ráno můžete v přístavu pozorovat rybáře, kteří se vracejí z lovu a své úlovky prodávají rovnou na ulici. Když zabrousíte do křivolakých uliček, objevíte množství nejrůznějších krámků a butiků, kde se dají pořídit nejen tradiční suvenýry (tady speciálně cokoli z levandule nebo legendární mýdlo v nepřeberné škále barev a vůní), ale i výrobky místních umělců.

Za každým dalším rohem však spolehlivě objevíte nové a ještě romantičtější zákoutí. Pohodová atmosféra Cassiss je zkrátka nakažlivá a budete si ji odvážet domů jako ten nejcennější suvenýr.