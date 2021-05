Malebná procházka po Lublani, díky které skvěle poznáte klenot Slovinska

Lublaň křižuje více než 230 kilometrů cyklostezek. Kola si lze půjčit zdarma v rámci městského systému BicikeLJ na padesáti samoobslužných stanovištích. Bezplatná jízda vystačí na hodinu. Nicméně když kolo do této doby vrátíte do dalšího terminálu a počkáte pět minut, můžete opět volně jezdit další hodinu. Jedinou podmínkou je registrovat se na webu do systému a zaplatit symbolický poplatek jedno euro.

Lublaňský hrad obklopuje vinice a v restauraci Gostilna na Gradu ochutnáte vína a jídla ze všech slovinských regionů.

Ve městě zaženete žízeň u jedné z třiceti fontán s pitnou vodou. Bere se přímo z řeky a její kvalita je vynikající.