Termály a masové hroby. Výlet do Slovinska, kde se rubal každý s každým

Může se hodit Dolenjske Toplice se lépe hodí pro cestovatele s vlastním autem. Existuje sice autobusové spojení s Lublaní a zřejmě i od nejbližší železniční stanice Novo Mesto, avšak na slušnou četnost spojů bych těžko vsadil. V městečku výborně funguje infocentrum. Na mailové dotazy odpověděli velice rychle. Současně jsou tam zdarma k dispozici kvalitní materiály, včetně podrobné turistické mapy občiny Dolenjske Toplice, s doporučenými pěšími stezkami a cyklotrasami. Bohužel ji nelze použít na celé pohoří, neboť přímo sedlem Žaga Rog prochází administrativní hranice s občinou Kočevje, takže mapa pokrývá pouze východní půli horstva. Některé ostatní značené stezky v ní bohužel chybí. Nicméně mapa díky měřítku 1:25 000 perfektně zachycuje síť lesních komunikací, které lze využít na vlastní odpovědnost jako alternativní mototrasy. Zároveň mapa přehledně zaznamenává cesty uzavřené závorou. Dolenjske Toplice disponují širokou škálou ubytovacích kapacit. Luxusním hotelem počínaje a kempem Polje, který aktuálně nově nahradil dřívější kemp poblíž centra městečka, konče. Tradičně převažuje nabídka ubytování v soukromí. My jsme k velké spokojenosti využili apartmány „Jaka“. Doporučuji si raději pobyt rezervovat s předstihem. V zimě se lázeňská pohoda dá skloubit s lyžováním na svazích menšího skiareálu Rog / Gače položeném nad obcí Črmošnjice. Více o něm zde https://scgace.si/

Domovina kočébrů

Ve slovníku našich prarodičů nebo na stránkách starých literárních děl se občas setkáme s výrazem kočébr. Mne tak někdy s úsměvem častovalo příbuzenstvo, když jsem se v dětství nastrojil do nějakých otřesných hadrů a tahal po zahradě koš s hračkami. Toto slůvko v dobách starého mocnářství vesměs obecně označovalo podomní obchodníky a trhovce z jihoslovanských částí monarchie. Nicméně kořeny významu správně spadají do oblasti Kočevje, poněvadž tamní legendární trhovci se svými typickými nůšemi, ranci a košíky skutečně při cestách za obchodem, křižovali území celé říše. www.visitdolenjska.eu

