Kuchnia i Wino. Vyzkoušeli jsme, jak se v Krakově vaří na Michelina

, aktualizováno

Zraky milovníků jídla se v tomto roce upínají na východ. Polské královské město a vyhlášená turistická destinace našich východních sousedů dostala pro letošní rok prestižní titul hlavního města evropské gastronomie. Co zde ochutnat a co neminout? To vám přiblíží náš kulinární průvodce městem.