Luxus z brambor či z celeru. Berlínští kuchaři se naučili kouzlit

Hlavní město Německa se neocitlo v hledáčku zkušených šéfkuchařů náhodou. Berlín se totiž během krátké výrazně doby proměnil. Ještě na počátku tisíciletí platilo pravidlo, které známe dobře z Čech a Moravy. Nejlepší jídlo je to, které je levné a je ho hodně.

Berlínská bistra jedou

Ale čas gastronomické nudy charakterizované curry wurstem a kebabem už skončil a město se rychle vyšplhalo mezi evropskou gastronomickou elitu lákající natěšené zástupy foodies. Ti milují především moderní kosmopolitní bistra nabízející chutě celého světa – od vietnamských plněných baget a tajemných sicilských rýžových koulí zvaných arancini až po bohatou kolekci čínských plněných knedlíčků a korejského masa na grilu.

Jenže vedle nich se Berlín proslavil také uměním, jak z levných a obyčejných surovin připravit luxusní delikatesy. A právě to zajímalo lovce chutí nejvíc.

Pečená brambora

Tento moderní styl gastronomie vychází z berlínských, respektive braniborských kořenů. Sází na lokálnost, sezónnost a precizní úpravu surovin. A také notnou míru kuchařské kreativity.

Příkladem můžeme být třeba pečená brambora. To je pěkná nuda, že? Jenže tato pečená brambora je plněná bramborovou kaší nastavenou masem z pečeného úhoře a přelitá chuťově skvostnou omáčkou připravenou z výrazně redukovaného úhořího vývaru.

Základem pokrmu jsou dvě suroviny, které byly pro oblast Braniborska typické: brambory a sladkovodní ryba. Žádné pražmy, žádné krevety...

Ale pojďme už k našim Lovcům, kteří navštívili téměř tucet podniků. Kde jim nejvíce chutnalo?

Šťastný pórek

Největší překvapení? Jednoznačně komorní bistro umístěné v módní čtvrti Prenzlauer Berg. Jmenuje se Lucky Leek, tedy šťastný pórek. A jak naznačuje samotný název, je to překvapivě podnik stoprocentně veganský. Přestože se kuchaři „masožrouti“ báli, že to bude nuda, výsledek je mile překvapil.

Lucky Leek nejen pro vegany Veganský předkrm v Lucky Leek

„Krásné aranžmá i překvapivé kombinace surovin. Přestože jsme měli pět chodů, maso nám vůbec nechybělo,“ svěřuje se šéfkuchař Babiččiny zahrady v Průhonicích Michal Šorf a vypočítává nejzajímavější pokrmy.

Potěšila fenyklová polévka s raviolou plněnou nakyslým pomerančovým gelem a šafránovou pěnou, překvapilo rizoto ze slunečnicových semínek s křupavým houbovým knedlíčkem a rebarborovým čatní, stejně jako pečený lilek s polentou a omáčkou z oleje z lískových oříšků.

V hlavní roli mrkev

Jedním z vrcholů „lovecké jízdy“ byla restaurace Richard oceněná michelinskou hvězdou. Podnik stojící nedaleko známé galerie obrazů na zbytku Berlínské zdi pracuje s obyčejnými surovinami, které nabízí v neuvěřitelně chutné podobě. Takže hosté dostanou na talíři třeba pečený celer. Ano, jako samostatný chod. Nebo grilovanou mrkev posypanou plátky chobotnice.

Menu michelinské restaurace Richard Pečený celer jako samostatný chod

„Jeden z gastronomických trendů, které nám Berlín ukázal, je povýšení vedlejších surovin do hlavní role. Zatímco u nás by se podávala chobotnice s mrkví, zde je to obráceně,“ glosuje Michal Šorf z Babiččiny zahrady, která nedávno rozšířila své menu a vedle české klasiky připravuje také speciality inspirované zážitky z cest po světě.

Treska se zelím

Další nezapomenutelný zážitek nabídla restaurace Schwein umístěná nedaleko slavné nákupní třídy Kurfürstendamm. „Nejvíc se mi paradoxně líbila tato restaurace bez hvězdy, kde bylo nejvíce kreativních nápadů, hlavně super omáčka ze zelí a krusta ze zelí, které doprovázely pečenou tresku,“ představuje svého favorita Radek David, jeden z přední pražských šéfkuchařů, který má mimo jiné na starosti kuchyni zážitkové La Verandy.

Fenyklový krém s šafránovou pěnou Pečená treska s omáčkou ze zelí

Nezvyklá kombinace zelí a pečené ryby má kořeny v Alsasku. V restauraci Schwein bylo zelí použité do krusty pečené ryby a ze zredukované zelné šťávy doplněné smetanou byla připravená chuťově podmanivá omáčka. Takže je jen otázkou času, kdy se něco podobného objeví v La Verandě.

Na večeři s Angelou

A na závěr ještě pár zajímavostí. Restaurace Chez Marcel v módní čtvrti Prenzlauerberg je oblíbeným podnikem kancléřky Angely Merkel. Jen nedaleko od této restaurace stojí starý pivovar přestavěný na kulturní centrum KulturBrauerei, odkud se pořádají půldenní cyklistické výpravy za poznáním berlínské gastronomie (www.berlinonbike.de). Trvá čtyři hodiny a účastníci během ní navštíví pět bister.

Spoustu informací o berlínských restauracích najdete na stránkách www.visitberlin.de. Na dopravu po městě, pokud nebudete jezdit jako mladí na kole, se vyplatí karta Berlin WelcomeCard.