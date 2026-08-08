Do Orlíku teče nejméně vody za 44 let. Situace je extrémní, varují experti
Voda v českých řekách mizí před očima: Labe, Otava, Radbuza, Sázava nebo Morava. Ale jak moc je sucho, nepochopíte nikde jinde víc než na největší české přehradě – vltavském Orlíku. V ní chybí totiž oproti běžné výšce deset metrů vody. Maximální hladina je pak ještě o další čtyři metry výše.
- 01:34 Podívejte se, jak Ztracený zazářil na Letné. Zrušený ohňostroj fanouškům nechyběl
- 00:17 Je Rusko silné, nebo slabé? Vše záleží jen na síle a jednotnosti Západu
- 00:00 Kdy pozitivní myšlení škodí. Potlačování emocí ovlivňuje tlak i paměť, říká terapeutka
- 00:00 Do Orlíku teče nejméně vody za 44 let. Situace je extrémní, varují experti
- 00:00 Zapal auto, vydělej, nabízí ruští sabotéři. Prorusky nakloněné hledají přes Telegram
- 00:00 Přitom jen skákal do písku. Létající gentleman Edwards před 31 lety uchvátil
- 1. Retro nafukovačky, limo a opálená těla. Nostalgické vzpomínky na léto u vody
- 2. Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski
- 3. Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání
- 4. S mámou pózuje v prádle, nyní dcera Heidi Klumové fotila bez podprsenky
- 5. Z domu za Prahou utekli do bytu na Smíchově. Relaxační zahradu mají na střeše
- 6. Lidé se rozloučili se zesnulým Knížákem. Smutečními řečníky byli Klempíř a Klaus
- 7. Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
- 8. Vedoucí s dětmi v Českém Švýcarsku rozdělali oheň, pak bez uhašení odešli
- 9. Zkoušela jsem on-line seznamku, bylo to šílené, říká Anna Kadeřávková
- 10. Aňa Geislerová se nevídaně obnažila: alkohol, StB, nedostatek lásky
- 11. Po poli nešla velká šelma, ale kočka, ukázala zooložka testem s maketami
- 12. Dolomity praskají ve švech. Turisté čekají ve frontách kvůli jediné fotce
- 13. Útočník v Tanvaldu pobodal několik lidí. Tři těžce zranění, z toho dva velmi vážně
- 14. OBRAZEM: Tragédie evropských veletoků má další dějství: na dřeň vysychá i Visla
- 15. Děti hlídám, byl to okamžik, říká matka chlapce, který zemřel po pádu ze stožáru
- 16. Máslo, sádlo, nebo olej? Otestujte své znalosti o tucích
Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
Vyměnili Prahu za Apulii. Z prodeje bytů postavili snovou vilu v olivovém háji
Designérka Markéta Killi s manželem Larsem ze Studia Urban Interior proměnili prodej dvou pražských nemovitostí ve snovou investici. V italské Apulii postavili uprostřed stoletého olivového háje...
Zapal auto, vydělej, nabízí ruští sabotéři. Prorusky nakloněné hledají přes Telegram
Snadný přivýdělek. Peníze hned na účtu. Nemusíte chodit do kanceláře. Na první pohled obyčejný inzerát s nabídkou práce. Už při první komunikaci s náborářem se ale ukáže, že její náplní může být...
Mladí Číňané sdílejí ložnice i postele s cizinci. Na nájem už sami často nestačí
Rostoucí životní náklady, nízké mzdy a obavy ze ztráty zaměstnání nutí část mladých Číňanů hledat stále kreativnější způsoby, jak ušetřit. Někteří z nich se rozhodli sdílet ložnice či dokonce postele...
Vysnila si na důchod domek se zahrádkou. Tu manžel viděl, až když byla hotová
Zahradu buduje ve svahu, v neúrodné písčité půdě, postupně a sama. Začala s tím po dokončení rekreačního domku na místě bývalé louky na Plzeňsku. U lesa, mezi dvěma sousedícími domy, na pozemku...
Je mobilní klimatizace k něčemu? Ano, pokud pochopíte, jak funguje
Rekordní vícedenní vedra proměnila mnoho domácností v jen obtížně obyvatelné pece. Jako nejrychlejší řešení se nabízí mobilní klimatizace. Přečtení diskusí a komentářů na internetu ale jednoho snadno...
Řídí recyklaci milionů spotřebičů, odpočívá v horách bez signálu
Miliony zrecyklovaných spotřebičů, dvě desetiletí v čele firmy a cesty do míst, kde nefunguje telefon a člověk si vystačí s málem. Roman Tvrzník z Elektrowinu v rozhovoru pro iDNES.cz odhaluje, co ho...
Stáří bez demence? Rozhoduje se o tom kolem padesátky. Klíč jsou tři faktory
Dopřejí nám o třináct let delší život bez demence. Tři zásadní faktory je dobré sledovat mezi osmačtyřicátým a osmašedesátým rokem věku. Jsou důležité pro dobrou kognitivní kondici později, ve stáří,...
Ruská palivová krize se přelévá do Střední Asie. Země doplácejí na svoji závislost
Po tři desetiletí byly dodávky rafinovaných paliv z Ruska do zemí Střední Asii relativně stabilní. Ruské rafinerie pokrývaly nedostatky na místních trzích, kam dodávaly palivo, které bylo cenově...
Mizející prsa i povolené bříško. Jitka Boho ukázala, že není dokonalá
Zpěvačka a bývalá královna krásy Jitka Boho (34) předvedla na sociálních sítích dokonalé tělo v červených bikinách. Na dalších fotkách ale ukázala realitu bez pózování, retuše a make-upu.
Toto odpočívadlo obdivoval celý svět. Milánský skvost byl symbolem rozmachu
Dnes u nich zastavujeme, když opravdu musíme. Nikoliv, že bychom chtěli. Dříve ovšem byla odpočívadla nedílnou součástí jízdy po dálnici. A v Itálii pak skrze vznosnou architekturu povýšili...
Přitom jen skákal do písku. Létající gentleman Edwards před 31 lety uchvátil
Už v pondělí začnou v anglickém Birminghamu první rozběhy a kvalifikace evropského šampionátu. A domácí atleti se při něm můžou chlubit jediným stále platným světovým rekordem, u něhož svítí britská...
Autismus není překážka. Tyto slavné osobnosti ho veřejně přiznaly
Podívejte se do naší galerie na známé osobnosti, které veřejně přiznávají, že jsou na autistickém spektru. I přes svou diagnózu mají velký úspěch a celkově se jim daří, ačkoli jim lékaři a mnohdy i...
Útočník v Tanvaldu pobodal několik lidí. Tři těžce zranění, z toho dva velmi vážně
V Tanvaldu na Jablonecku dnes odpoledne útočník pobodal několik lidí. Dva muži a jedna žena jsou po incidentu vážně zraněni, dva z nich byli převezeni do nemocnice letecky ve velmi vážném stavu....
Čtyři vynikající hry zdarma ke stažení. Lákadlem je i akce Ghost Recon
Ubisoft rozdává starší díl z taktické série Ghost Recon, potěší ovšem i akční RPG Moonlighter na Steamu. S dvojicí her nezahálí ani Epic Store. V jedné hraje prim příběh, nádherná grafika a hráčské...
Vstoupila Eva Decroix do mladého manželství? Jiří Havránek je nedávno ženatý s dítětem. A to není vše
Nedávno rozvedená Eva Decroix (44) u bazénu v aquaparku v Polsku s o 11 let mladším kolegou z ODS Jiřím Havránkem (33). Na první pohled tutti frutti dovolená s kopajícími nožičkami a laškováním letního románku. Jiří Havránek ale není dlouho ženatý, jeho manželka mu pomáhala v kampani ke zvolení a Eva Decroix dokonce podpořila její projekt.
V létě bez podprsenky. Tyto slavné ženy se rozhodně nestydí
Také raději v létě chodíte bez podprsenky, aby vás nic netlačilo? Rozhodně nejste samy. Slavné dámy mnohdy nosí takové outfity, že ukazují mnohem víc, než by se slušelo. Podívejte se do naší galerie...
Internetová televize v hodnotě 1 460 Kč zdarma. Telly získáte na dva měsíce
Internetová televize Telly vítězí v testech z roku 2026 a vy ji nyní můžete mít na 60 dní zcela zdarma. Členové iDNES Premium získávají exkluzivní přístup ke Střednímu balíčku a balíčku RED v celkové...
-
01:42
Obří nůžky stříhají torzo vyhořelé budovy ve Zlíně
-
00:31
Zemětřesení zastihlo chirurgy uprostřed operace
-
00:27
Líní stěhováci vyhodili lednici z 9. patra
-
00:52
Ztracený si zkoušel megakoncert na Letné
-
00:59
Zubr v Bělověžském pralese zaútočil na turistu
-
00:30
Mexického influencera zastřelili během streamu
Diuretika, ibuprofen i bylinky. Některé léky mohou být ve vedrech nebezpečné
Současné horké počasí může změnit, jak tělo reaguje na léky. U některých pacientů dokonce zvýšit riziko dehydratace, prudkého poklesu tlaku či kolapsu. Největší pozornost vyžadují diuretika,...
Klišé, nebo děsivá věštba? Připomínáme hry, ve kterých Rusko rozpoutalo válku
Vedle krvelačných mimozemšťanů, pekelných démonů, teroristů a nacistů jsou Rusové patrně těmi nejčastějšími nepřáteli v počítačových hrách. Pojďte si s námi připomenout několik legendárních titulů,...
Můj horoskopCo vám přinese dnešní den?
Snídám bohatě a nejím na večer, odhalila Vondráčková svou životosprávu
Zpěvačka Helena Vondráčková (79) udivuje svou dobrou kondicí. V rozhovoru pro iDNES.cz poodhalila střípky ze své životosprávy a přidala historku, jak budí ráno sousedy, když ji zlobí její německý...
Zpívá o nás, na nic si nehraje. Fanoušci si užívali koncert Marka Ztraceného
Megakoncert Marka Ztraceného na Letenské pláni se nesl ve znamení rodinné pohody, odlehčeného očekávání i nadšení. Přijeli fanoušci ze všech koutů republiky, někteří i ze zahraničí. Podle návštěvníků...
Zbrojovka – Liberec 0:1, první porážka nováčka soutěže. Hlavou rozhodl Dulay
Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v sezoně prohráli, v předehrávce 3. kola Chance Ligy nestačili 0:1 na Liberec. Domácí mohli hrát už od deváté minuty v deseti, červenou kartu Vedrala však rozhodčí po...
Manželka Jiřího Havránka: Jsem královna, vše zvládnu. O nevěře s Decroix se zřejmě dozvěděla z novin
Horký páteční den je pořádně horkou půdou i pro poslance Jiřího Havránka (33) z ODS, jenž byl přistižen se stranickou kolegyní Evou Decroix (44) během romantického výletu do polského aquaparku. Na video, které deníku Blesk zaslal čtenář, už reagovala i politikova manželka.