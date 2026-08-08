Do Orlíku teče nejméně vody za 44 let. Situace je extrémní, varují experti

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Zátočina s loděmi na orlické přehradě (2026)

Voda v českých řekách mizí před očima: Labe, Otava, Radbuza, Sázava nebo Morava. Ale jak moc je sucho, nepochopíte nikde jinde víc než na největší české přehradě – vltavském Orlíku. V ní chybí totiž oproti běžné výšce deset metrů vody. Maximální hladina je pak ještě o další čtyři metry výše.

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Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Na diváky během ztraceného koncertu čeká velkolepá dvouhodinová show nabitá...

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

Vyměnili Prahu za Apulii. Z prodeje bytů postavili snovou vilu v olivovém háji

Jednopodlažní bíle omítnutá stavba čerpá z tradiční architektury jihoitalského...

Designérka Markéta Killi s manželem Larsem ze Studia Urban Interior proměnili prodej dvou pražských nemovitostí ve snovou investici. V italské Apulii postavili uprostřed stoletého olivového háje...

Zapal auto, vydělej, nabízí ruští sabotéři. Prorusky nakloněné hledají přes Telegram

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Policisté procházejí pole kolem areálu letiště v Lipsku v německém Schkeuditzu....

Snadný přivýdělek. Peníze hned na účtu. Nemusíte chodit do kanceláře. Na první pohled obyčejný inzerát s nabídkou práce. Už při první komunikaci s náborářem se ale ukáže, že její náplní může být...

Mladí Číňané sdílejí ložnice i postele s cizinci. Na nájem už sami často nestačí

ilustrační snímek

Rostoucí životní náklady, nízké mzdy a obavy ze ztráty zaměstnání nutí část mladých Číňanů hledat stále kreativnější způsoby, jak ušetřit. Někteří z nich se rozhodli sdílet ložnice či dokonce postele...

Vysnila si na důchod domek se zahrádkou. Tu manžel viděl, až když byla hotová

Předzahrádka u vchodu

Zahradu buduje ve svahu, v neúrodné písčité půdě, postupně a sama. Začala s tím po dokončení rekreačního domku na místě bývalé louky na Plzeňsku. U lesa, mezi dvěma sousedícími domy, na pozemku...

Je mobilní klimatizace k něčemu? Ano, pokud pochopíte, jak funguje

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Ilustrace mobilní klimatizace (AI)

Rekordní vícedenní vedra proměnila mnoho domácností v jen obtížně obyvatelné pece. Jako nejrychlejší řešení se nabízí mobilní klimatizace. Přečtení diskusí a komentářů na internetu ale jednoho snadno...

Řídí recyklaci milionů spotřebičů, odpočívá v horách bez signálu

Roman Tvrzník žije tak trochu z extrému do extrému. V práci organizuje sběr milionů kusů spotřebičů, ale v soukromí utíká do míst, kde mu stačí jen batoh na zádech.

Miliony zrecyklovaných spotřebičů, dvě desetiletí v čele firmy a cesty do míst, kde nefunguje telefon a člověk si vystačí s málem. Roman Tvrzník z Elektrowinu v rozhovoru pro iDNES.cz odhaluje, co ho...

Stáří bez demence? Rozhoduje se o tom kolem padesátky. Klíč jsou tři faktory

Vyrazit ven. Pohyb cévnímu zdraví bezpochyby pomáhá. A to chrání před demencí.

Dopřejí nám o třináct let delší život bez demence. Tři zásadní faktory je dobré sledovat mezi osmačtyřicátým a osmašedesátým rokem věku. Jsou důležité pro dobrou kognitivní kondici později, ve stáří,...

Ruská palivová krize se přelévá do Střední Asie. Země doplácejí na svoji závislost

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Po tři desetiletí byly dodávky rafinovaných paliv z Ruska do zemí Střední Asii relativně stabilní. Ruské rafinerie pokrývaly nedostatky na místních trzích, kam dodávaly palivo, které bylo cenově...

Mizející prsa i povolené bříško. Jitka Boho ukázala, že není dokonalá

Jitka Boho

Zpěvačka a bývalá královna krásy Jitka Boho (34) předvedla na sociálních sítích dokonalé tělo v červených bikinách. Na dalších fotkách ale ukázala realitu bez pózování, retuše a make-upu.

Toto odpočívadlo obdivoval celý svět. Milánský skvost byl symbolem rozmachu

Stojí na Autostrada dei Laghi, tedy na dálnici A8. Osm kilometrů od Milána,...

Dnes u nich zastavujeme, když opravdu musíme. Nikoliv, že bychom chtěli. Dříve ovšem byla odpočívadla nedílnou součástí jízdy po dálnici. A v Itálii pak skrze vznosnou architekturu povýšili...

Přitom jen skákal do písku. Létající gentleman Edwards před 31 lety uchvátil

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Trojskokan Jonathan Edwards se na šampionátu v Göteborgu stal světovým...

Už v pondělí začnou v anglickém Birminghamu první rozběhy a kvalifikace evropského šampionátu. A domácí atleti se při něm můžou chlubit jediným stále platným světovým rekordem, u něhož svítí britská...

Autismus není překážka. Tyto slavné osobnosti ho veřejně přiznaly

slavní autisté

Podívejte se do naší galerie na známé osobnosti, které veřejně přiznávají, že jsou na autistickém spektru. I přes svou diagnózu mají velký úspěch a celkově se jim daří, ačkoli jim lékaři a mnohdy i...

Útočník v Tanvaldu pobodal několik lidí. Tři těžce zranění, z toho dva velmi vážně

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V Tanvaldu na Jablonecku dnes odpoledne útočník pobodal několik lidí. Dva muži a jedna žena jsou po incidentu vážně zraněni, dva z nich byli převezeni do nemocnice letecky ve velmi vážném stavu....

Čtyři vynikající hry zdarma ke stažení. Lákadlem je i akce Ghost Recon

Ghost Recon Future Soldier

Ubisoft rozdává starší díl z taktické série Ghost Recon, potěší ovšem i akční RPG Moonlighter na Steamu. S dvojicí her nezahálí ani Epic Store. V jedné hraje prim příběh, nádherná grafika a hráčské...

Vstoupila Eva Decroix do mladého manželství? Jiří Havránek je nedávno ženatý s dítětem. A to není vše

expres Jiří Havránek a Eva Decroix

Nedávno rozvedená Eva Decroix (44) u bazénu v aquaparku v Polsku s o 11 let mladším kolegou z ODS Jiřím Havránkem (33). Na první pohled tutti frutti dovolená s kopajícími nožičkami a laškováním letního románku. Jiří Havránek ale není dlouho ženatý, jeho manželka mu pomáhala v kampani ke zvolení a Eva Decroix dokonce podpořila její projekt.

V létě bez podprsenky. Tyto slavné ženy se rozhodně nestydí

Slavné ženy, které raději volí chození bez podprsenky.

Také raději v létě chodíte bez podprsenky, aby vás nic netlačilo? Rozhodně nejste samy. Slavné dámy mnohdy nosí takové outfity, že ukazují mnohem víc, než by se slušelo. Podívejte se do naší galerie...

Internetová televize v hodnotě 1 460 Kč zdarma. Telly získáte na dva měsíce

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Internetová televize Telly vítězí v testech z roku 2026 a vy ji nyní můžete mít na 60 dní zcela zdarma. Členové iDNES Premium získávají exkluzivní přístup ke Střednímu balíčku a balíčku RED v celkové...

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Zatopené Ústí nad Labem - dopravní cedule Praha, Děčín. Povodně 2002.

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